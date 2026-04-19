2 இந்திய கப்பல்கள் மீது அட்டாக்... அடிச்சது ஈரான் - ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் பரபரப்பு

Strait Of Hormuz Latest News Updates: ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் இந்தியாவின் இரண்டு எண்ணெய் கப்பல்களை, ஈரான் தாக்கியதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
இருப்பினும் கப்பல்களில் இருந்தவர்கள் யாரும் காயமடையவில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், கப்பல்களும் எவ்வித சேதமும் அடையவில்லை. தாக்குதல் தொடுத்த பிறகு அந்த இரண்டு கப்பல்களும் வந்த இடத்திற்கே திரும்பியது. வடகிழக்கு ஓமன் நோக்கி அந்த எண்ணெய் கப்பல்கள் சென்றுவிட்டன.
இரண்டு எண்ணெய் கப்பல்கள்
இரண்டு இந்திய எண்ணெய் கப்பல்களில் ஒன்று, மிகப்பெரிய கச்சா எண்ணெய் கப்பல்களாகும் (VLCC). அதாவது, அதிகளவில் கச்சா எண்ணெய்யை நீண்டதூரம் கொண்டுசெல்லும் வகையில், இந்த கப்பல்கள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. அப்படியொரு, இந்திய கப்பல் மீதுதான் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது.
ஜாக் அர்னாவ், சன்மார் ஹெரால்டு என்ற இரண்டு எண்ணெய் கப்பல்கள் மீதுதான் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இதனால், ஹார்முஸ் ஜலசந்தி பகுதியில் நிலவும் கடல்சார் பாதுகாப்பு குறித்த பெரும் கவலைகளை இச்சம்பவம் ஏற்படுத்தி உள்ளது.
ஈரான் தூதருடன் பேசிய இந்திய அரசு
இரண்டு எண்ணெய் கப்பல்கள் மீதும் ஈரான் தாக்குதல் நடத்தியதை தொடர்ந்து, ஈரானிய தூதரை அழைத்து இந்திய வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் பேசியதாக, அந்த அமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிக்கையில், "ஹோர்முஸ் ஜலசந்தியில் இன்று காலை இரண்டு இந்தியக் கொடி ஏற்றப்பட்ட கப்பல்கள் சம்பந்தப்பட்ட துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவம் குறித்து இந்தியாவின் ஆழ்ந்த கவலையத் தெரிவித்தது" என குறிப்பிட்டுள்ளது.
Our statement regar
— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) April 18, 2026
— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) April 18, 2026
மேலும் இந்த கருத்துகளை ஈரானிய அதிகாரிகளுக்கு தெரிவிப்பதாக தூதர் உறுதியளித்தாக வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்திருந்தது. மேலும், அந்த அறிக்கையில், வர்த்தக கப்பல்கள் மற்றும் மாலுமிகளின் பாதுகாப்பிற்கு இந்தியா அளிக்கும் முக்கியத்துவத்தை வெளியுறவுச் செயலாளர் குறிப்பிட்டார்.
வெளியுறவுச் செயலாளர் பேசியது என்ன?
இந்தியாவுக்கு வர இருந்த பல கப்பல்கள் பாதுகாப்பாக செல்வதற்கு ஈரான் முன்னதாக வழிவகை செய்ததையும் கூறப்பட்டுள்ளது. எண்ணெய் கப்பல்கள் மீது நடத்தப்பட்ட இந்த தீவிரமான தாக்குதல் சம்பவம் குறித்த தனது கவலையை வெளியுறவுச் செயலாளர் மீண்டும் வலியுறுத்தியதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஈரானில் உள்ள அதிகாரிகளுக்கு இந்தியாவின் இந்தியாவின் கருத்துக்களை தெரிவிக்குமாறும், ஜலசந்தியைக் கடந்து இந்தியாவுக்கு வரும் கப்பல்களுக்கு வழிவகை செய்யும் செயல்முறையை விரைவில் மீண்டும் தொடங்குமாறு தூதரிடம் வலியுறுத்தப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் நடப்பது என்ன?
கடந்த ஏப்ரல் 8ஆம் தேதி அன்று ஈரான் - அமெரிக்கா இடையே போர் நிறுத்தம் ஏற்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து, நேற்று இஸ்ரேல் - லெபனான் இடையே போர் நிறுத்தம் ஏற்பட்டது. இதன் காரணமாக, ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை முழுமையாக திறக்கப்படும் என ஈரான் அறிவித்தது, இதற்கு அமெரிக்க நன்றியும் கூறியது.
ஆனால் அமெரிக்கா, ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் தனது முற்றுகையை தொடரும் என அறிவித்ததை தொடர்ந்து, ஜலசந்தியை மீண்டும் மூடுவதாக ஈரான் அறிவித்திருந்தது. இதைத் தொடர்ந்து இன்றைய தாக்குதல் சம்பவமும் நடந்துள்ளது கவனிக்கத்தக்கது.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!