English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • World
  • அமெரிக்க நீதிமன்ற தீர்ப்பு... டிரம்ப் அதிரடி அறிவிப்பு - இந்தியா சொல்வது என்ன?

அமெரிக்க நீதிமன்ற தீர்ப்பு... டிரம்ப் அதிரடி அறிவிப்பு - இந்தியா சொல்வது என்ன?

US India Trade Deal: அமெரிக்க அதிபர் விதித்த இறக்குமதி வரிகளை அந்நாட்டின் உச்சநீதிமன்றம் ரத்து செய்திருந்தது. தொடர்ந்து, டிரம்ப் இந்தியா உடனான ஒப்பந்தம் குறித்து பேசியிருந்தார். இந்நிலையில், இந்திய அரசின் தற்போதைய நிலைபாடு என்ன என்பதை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 21, 2026, 06:26 PM IST
  • இந்தியாவுக்கு 50% வரை இறக்குமதி வரி வசூலிக்கப்பட்டது.
  • ஒப்பந்தத்திற்கு பின் இந்த வரி 18% ஆக குறைக்கப்பட்டது.
  • தற்போது இத்தீர்ப்புக்கு பின் 10% ஆக குறைவு.

Trending Photos

Vijay - Rashmika Wedding : விஜய் - ராஷ்மிகா திருமண தேதி, நேரம் மற்றும் இடம்.. லேட்டஸ்ட் அப்டேட் இதோ
camera icon5
Vijay Deverakonda
Vijay - Rashmika Wedding : விஜய் - ராஷ்மிகா திருமண தேதி, நேரம் மற்றும் இடம்.. லேட்டஸ்ட் அப்டேட் இதோ
டி20 உலகக் கோப்பை 2026: குரூப் சுற்று முடிவில் அதிக ரன்களை குவித்தவர் யார்?
camera icon8
ICC T20 World Cup 2026
டி20 உலகக் கோப்பை 2026: குரூப் சுற்று முடிவில் அதிக ரன்களை குவித்தவர் யார்?
அடுத்த மாதம் ரூ. 5000 குறையப்போகும் தங்கம் விலை! நகை வாங்க இதுதான் சரியான நேரமா?
camera icon10
Gold price
அடுத்த மாதம் ரூ. 5000 குறையப்போகும் தங்கம் விலை! நகை வாங்க இதுதான் சரியான நேரமா?
புதுக்கோட்டையில் நாளை மின்தடை! எங்கு எங்கு தெரியுமா?
camera icon6
pudukottai
புதுக்கோட்டையில் நாளை மின்தடை! எங்கு எங்கு தெரியுமா?
அமெரிக்க நீதிமன்ற தீர்ப்பு... டிரம்ப் அதிரடி அறிவிப்பு - இந்தியா சொல்வது என்ன?

US India Trade Deal: அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் 2வது முறையாக ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர் உலக நாடுகளின் மீது கடுமையான இறக்குமதி வரியை விதித்தார்.

Add Zee News as a Preferred Source

50 சதவீதம் டூ 18 சதவீதம் 

இந்த உலகளாவிய இறக்குமதி வரி, உலக நாடுகளின் வர்த்தக கொள்கைகளில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. குறிப்பாக, இந்தியா ரஷ்யாவிடம் இருந்து எண்ணெய் வாங்குவதை நிறுத்த வேண்டும் என்பதற்காக இந்தியாவின் மீது 50% அளவிற்கு இறக்குமதி வரியை விதித்திருந்தார். இதனால், இந்திய ஏற்றுமதியாளர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டனர்.

தொடர்ந்து, ரஷ்யாவிடம் இருந்து எண்ணெய் வாங்குவதை நிறுத்த இந்தியா சம்மதம் தெரிவித்ததாக கூறி அமெரிக்கா, இந்தியாவின் வரியை குறைத்து, இரு நாடுகளுக்கும் இடையே வர்த்தக ஒப்பந்தம் சமீபத்தில் கையெழுத்தானது. இதனால், 50% ஆக இருந்த வரி 18% ஆக குறைந்தது. இந்தச் சூழலில், இறக்குமதி வரிகளை விதிக்க அமெரிக்க அதிபருக்கு அதிகாரம் வழங்கப்படவில்லை என கூறி அமெரிக்க உச்சநீதிமன்றம் நேற்று தீர்ப்பு வழங்கியது.

அமெரிக்க உச்சநீதிமன்றத்தின் பரபரப்பு தீர்ப்பு

இந்த தீர்ப்பு டொனால்ட் டிரம்ப் நிர்வாகத்திற்கு அரசியல் ரீதியாக பெரும் பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது. வரி விதிக்கும் அதிகாரத்தை அமெரிக்க அவசரநிலை சட்டம் காங்கிரஸிற்கு மட்டுமே வழங்கியிருப்பதாக நீதிமன்ற தீர்ப்பு உறுதிப்படுத்தி உள்ளது. இந்நிலையில், தீர்ப்பினால் வரும் விளைவுகளை இந்தியா கவனமாக ஆய்வு செய்து வருவதாக அரசு தரப்பில் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. 

10 சதவீதமாக குறைந்த வரி

இந்தியாவை பொருத்தவரையில், அதன் ஏற்றுமதி மற்றும் இருதரப்பு வர்த்தக உறவுகள் மீது இந்த மாற்றங்கள் தாக்கம் ஏற்படுத்தக்கூடும். அமெரிக்க நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு பிறகு, டிரம்ப் நிர்வாகம் சில புதிய நடவடிக்கைகளை அறிவித்துள்ளது. இந்த தீர்ப்புக்கு பிறகு, இந்தியா மீதான அமெரிக்காவின் இறக்குமதி வரி 18 சதவீதத்தில் இருந்து 10 சதவீதமாக குறைந்துள்ளது. 

இந்திய பொருள்கள் வரும் பிப். 24ஆம் தேதி முதல் 10 சதவீத பரஸ்பர வரியை மட்டும் எதிர்கொள்ளும் என்று வெள்ளை மாளிகை தெரிவித்துள்ளது. தற்போதைய 10% வரி மற்றும் கலால் வரி 3.5% சேர்த்து மொத்தம் 13.5% வரி வசூலிக்கப்படலாம். இருப்பினும் இதுகுறித்து அமெரிக்க அரசு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு ஏதும் வெளியிடவில்லை.

டிரம்ப் அதிரடி அறிவிப்பு

அமெரிக்க உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு பின் இந்தியா - அமெரிக்க வர்த்தக ஒப்பந்தம் நிலைக்குமா என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த டொனால்ட் டிரம்ப், "மோடி மிகச்சிறந்த மனிதர் தான். ஆனால் அவர் எதிரிகளை விட எங்களை சாமர்த்தியமாக கையாண்டார். எங்களை ஏமாற்றி அதிக வரிகளை வசூலித்தார். நாங்கள் ஒரு நியாயமான ஒப்பந்தம் செய்துகொண்டோம். அவர்கள் எங்களுக்கு வரி செலுத்துவார்கள், ஆனால் நாங்கள் அவர்களுக்கு வரி செலுத்த மாட்டோம். இனி தலைகீழாக நடக்கும். ஒப்பந்தத்தில் எந்த மாற்றமும் நடக்காது" என தெரிவித்திருந்தார். 

இந்திய அரசு சொல்வது என்ன?

இந்தியாவின் வர்த்தக மற்றும் தொழில் அமைச்சகம் இதுகுறித்த அனைத்து முன்னேற்றங்களையும் உன்னிப்பாக கவனித்து வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தேசிய நலனை பாதுகாக்கும் வகையில் உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என அரசு தெரிவித்துள்ளது. அதேநேரத்தில், இந்தியா - அமெரிக்கா இடையேயான வர்த்தக ஒப்பந்தத்தில் மாற்றம் வருமா இல்லையா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டியுள்ளது.

நிலையற்றத்தன்மை நீண்டிக்கலாம்...

உலகளவில் இந்த தீர்ப்பு வர்த்தக கொள்கையில் குழப்பத்தை உருவாக்கி உள்ளது. மேலும், அமெரிக்க வேறு சட்டத்தின் கீழ் புதிய வரிகளை கொண்டுவரலாம் என்றும் தகவல்கள் வருகின்றன. இதனால், எதிர்காலத்தில் அமெரிக்காவின் வர்த்தக கொள்கை எப்படி மாறும் என்பது குறித்து பல நாடுகள் கவலை தெரிவிக்கின்றன. உலக பொருளாதாரத்தில் உள்ள நிலையற்றதன்மை இன்னும் கூட மோசமாலாம் என கூறப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | இங்கிலாந்து அரசரின் தம்பி கைது... எப்ஸ்டீன் பைல்ஸ் புகைப்படங்கள் எதிரொலி!

மேலும் படிக்க | ரூ.262 கோடி... பலியான இந்திய மாணவியின் குடும்பத்திற்கு இழப்பீடு - என்ன நடந்தது?

மேலும் படிக்க | Epstein Files என்றால் என்ன? மனித மாமிசம், பாலியல் வன்புணர்வு..தோண்ட தோண்ட கொடூரம்..

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Donald TrumpUS Supreme CourtTrump TariffsUS India Trade Deal

Trending News