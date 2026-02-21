அமெரிக்க நீதிமன்ற தீர்ப்பு... டிரம்ப் அதிரடி அறிவிப்பு - இந்தியா சொல்வது என்ன?

US India Trade Deal: அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் 2வது முறையாக ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர் உலக நாடுகளின் மீது கடுமையான இறக்குமதி வரியை விதித்தார்.
50 சதவீதம் டூ 18 சதவீதம்
இந்த உலகளாவிய இறக்குமதி வரி, உலக நாடுகளின் வர்த்தக கொள்கைகளில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. குறிப்பாக, இந்தியா ரஷ்யாவிடம் இருந்து எண்ணெய் வாங்குவதை நிறுத்த வேண்டும் என்பதற்காக இந்தியாவின் மீது 50% அளவிற்கு இறக்குமதி வரியை விதித்திருந்தார். இதனால், இந்திய ஏற்றுமதியாளர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டனர்.
தொடர்ந்து, ரஷ்யாவிடம் இருந்து எண்ணெய் வாங்குவதை நிறுத்த இந்தியா சம்மதம் தெரிவித்ததாக கூறி அமெரிக்கா, இந்தியாவின் வரியை குறைத்து, இரு நாடுகளுக்கும் இடையே வர்த்தக ஒப்பந்தம் சமீபத்தில் கையெழுத்தானது. இதனால், 50% ஆக இருந்த வரி 18% ஆக குறைந்தது. இந்தச் சூழலில், இறக்குமதி வரிகளை விதிக்க அமெரிக்க அதிபருக்கு அதிகாரம் வழங்கப்படவில்லை என கூறி அமெரிக்க உச்சநீதிமன்றம் நேற்று தீர்ப்பு வழங்கியது.
அமெரிக்க உச்சநீதிமன்றத்தின் பரபரப்பு தீர்ப்பு
இந்த தீர்ப்பு டொனால்ட் டிரம்ப் நிர்வாகத்திற்கு அரசியல் ரீதியாக பெரும் பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது. வரி விதிக்கும் அதிகாரத்தை அமெரிக்க அவசரநிலை சட்டம் காங்கிரஸிற்கு மட்டுமே வழங்கியிருப்பதாக நீதிமன்ற தீர்ப்பு உறுதிப்படுத்தி உள்ளது. இந்நிலையில், தீர்ப்பினால் வரும் விளைவுகளை இந்தியா கவனமாக ஆய்வு செய்து வருவதாக அரசு தரப்பில் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
10 சதவீதமாக குறைந்த வரி
இந்தியாவை பொருத்தவரையில், அதன் ஏற்றுமதி மற்றும் இருதரப்பு வர்த்தக உறவுகள் மீது இந்த மாற்றங்கள் தாக்கம் ஏற்படுத்தக்கூடும். அமெரிக்க நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு பிறகு, டிரம்ப் நிர்வாகம் சில புதிய நடவடிக்கைகளை அறிவித்துள்ளது. இந்த தீர்ப்புக்கு பிறகு, இந்தியா மீதான அமெரிக்காவின் இறக்குமதி வரி 18 சதவீதத்தில் இருந்து 10 சதவீதமாக குறைந்துள்ளது.
இந்திய பொருள்கள் வரும் பிப். 24ஆம் தேதி முதல் 10 சதவீத பரஸ்பர வரியை மட்டும் எதிர்கொள்ளும் என்று வெள்ளை மாளிகை தெரிவித்துள்ளது. தற்போதைய 10% வரி மற்றும் கலால் வரி 3.5% சேர்த்து மொத்தம் 13.5% வரி வசூலிக்கப்படலாம். இருப்பினும் இதுகுறித்து அமெரிக்க அரசு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு ஏதும் வெளியிடவில்லை.
டிரம்ப் அதிரடி அறிவிப்பு
அமெரிக்க உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு பின் இந்தியா - அமெரிக்க வர்த்தக ஒப்பந்தம் நிலைக்குமா என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த டொனால்ட் டிரம்ப், "மோடி மிகச்சிறந்த மனிதர் தான். ஆனால் அவர் எதிரிகளை விட எங்களை சாமர்த்தியமாக கையாண்டார். எங்களை ஏமாற்றி அதிக வரிகளை வசூலித்தார். நாங்கள் ஒரு நியாயமான ஒப்பந்தம் செய்துகொண்டோம். அவர்கள் எங்களுக்கு வரி செலுத்துவார்கள், ஆனால் நாங்கள் அவர்களுக்கு வரி செலுத்த மாட்டோம். இனி தலைகீழாக நடக்கும். ஒப்பந்தத்தில் எந்த மாற்றமும் நடக்காது" என தெரிவித்திருந்தார்.
இந்திய அரசு சொல்வது என்ன?
இந்தியாவின் வர்த்தக மற்றும் தொழில் அமைச்சகம் இதுகுறித்த அனைத்து முன்னேற்றங்களையும் உன்னிப்பாக கவனித்து வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தேசிய நலனை பாதுகாக்கும் வகையில் உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என அரசு தெரிவித்துள்ளது. அதேநேரத்தில், இந்தியா - அமெரிக்கா இடையேயான வர்த்தக ஒப்பந்தத்தில் மாற்றம் வருமா இல்லையா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டியுள்ளது.
நிலையற்றத்தன்மை நீண்டிக்கலாம்...
உலகளவில் இந்த தீர்ப்பு வர்த்தக கொள்கையில் குழப்பத்தை உருவாக்கி உள்ளது. மேலும், அமெரிக்க வேறு சட்டத்தின் கீழ் புதிய வரிகளை கொண்டுவரலாம் என்றும் தகவல்கள் வருகின்றன. இதனால், எதிர்காலத்தில் அமெரிக்காவின் வர்த்தக கொள்கை எப்படி மாறும் என்பது குறித்து பல நாடுகள் கவலை தெரிவிக்கின்றன. உலக பொருளாதாரத்தில் உள்ள நிலையற்றதன்மை இன்னும் கூட மோசமாலாம் என கூறப்படுகிறது.
