English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

H-1B விசாவுக்காக கணவரை விவாகரத்து செய்யும் பெண்? என்ன மேட்டர்? இதோ விவரம்!

H 1B Visa American Woman Leaving Husband :  H-1B விசாவுக்கான கட்டணத்தை 1லட்சம் டாலராக உயர்த்திய பின்னர் நடந்திருக்கும் இந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 23, 2025, 06:40 PM IST
  • அமெரிக்காவில் வசிக்கும் பெண் ஒருவர் போட்ட பதிவு
  • பெரும் சர்ச்சை...
  • என்ன கூறியிருக்கிறார்?

Trending Photos

சூர்யா 46 படத்தில் இணைந்த புது நடிகை! ரொம்ப பிரபலமானவர்-யார் தெரியுமா?
camera icon7
Suriya 46
சூர்யா 46 படத்தில் இணைந்த புது நடிகை! ரொம்ப பிரபலமானவர்-யார் தெரியுமா?
மாதவிடாய் சமயத்தில் Cravings இருப்பது ஏன்? இது தான் காரணம்!
camera icon7
Periods
மாதவிடாய் சமயத்தில் Cravings இருப்பது ஏன்? இது தான் காரணம்!
தீபாவளிக்கு முன் குரு பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு நல்ல நாட்கள், பொற்காலம் ஆரம்பம்
camera icon8
Guru Peyarchi
தீபாவளிக்கு முன் குரு பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு நல்ல நாட்கள், பொற்காலம் ஆரம்பம்
மீண்டும் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் GBU! ராஜா பாடலுக்கு என்ன ஆச்சு?
camera icon7
GBU
மீண்டும் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் GBU! ராஜா பாடலுக்கு என்ன ஆச்சு?
H-1B விசாவுக்காக கணவரை விவாகரத்து செய்யும் பெண்? என்ன மேட்டர்? இதோ விவரம்!

H 1B Visa American Woman Leaving Husband : அமெரிக்காவில் வசிக்கும் பெண் ஒருவர், தனது கணவரை விவாகரத்து செய்துவிட்டு, நிரந்தர குடியுரிமைக்கான க்ரீன் கார்டு வைத்திருக்கும் தனது அலுவலக நண்பரை திருமணம் செய்யலாமா என்று கேட்டு சமூக வலைதளத்தில் வெளியிட்ட பதிவு, பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் H-1B விசாவுக்கான கட்டணத்தை 1லட்சம் டாலராக உயர்த்திய பின்னரே, இந்த முடிவை எடுத்ததாக அந்தப் பெண் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

Add Zee News as a Preferred Source

அமெரிக்காவில் தற்காலிகமாக பணியாற்றுவோருக்கு எச்1பி விசா வழங்கப்படுகிறது. ஆய்வாளர்கள், தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் உள்ளிட்ட சிறப்பு பணித் திறன்கொண்டவர்களுக்கு மட்டுமே இந்த விசா வழங்கப்படும். ஓராண்டில் 65 ஆயிரம் எச்1பி விசாக்களை அமெரிக்க அரசு விநியோகம் செய்கிறது. மேலும், அமெரிக்க உயர் கல்வி நிறுவனங்களில் படித்த வெளிநாட்டு மாணவர்களுக்கு 20,000 எச்1பி விசா வழங்கப்படுகிறது. இதன்படி, ஓராண்டில் மொத்தம் 85,000 எச்1பி விசாக்கள் வழங்கப்படுகின்றன.ஒட்டுமொத்தமாக எச்1பி விசா அடிப்படையில் அமெரிக்கா முழுவதும் 13 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட வெளிநாட்டினர் தங்கி உள்ளனர். 

இந்த விசாவை பெற்றவர்களில் சுமார் 71 சதவீதம் பேர் இந்தியர்கள்.இந்நிலையில்தான், ஒரு லட்சத்து 32 ஆயிரம் ரூபாயாக இருந்த எச்1பி விசா கட்டணத்தை 88 லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தி அந்த உத்தரவில் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் கையெழுத்திட்டுள்ளார். இந்தப் புதிய கட்டண நடைமுறை உடனடியாக நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது. இதனையடுத்து இது பல குடும்பங்களை பந்தாடி வருகிறது. விசா கிடைக்காது என்பதால் பலரும் திருமணத்தை நிறுத்துவது. விவாகரத்து செய்வது என கிளம்பியுள்ளனர்.
 
அந்த வகையில், பெண் ஒருவர் வெளியிட்ட பதிவில், "என் கணவர் H-1B விசா வைத்திருக்கிறார். நான் H-4 விசா வைத்திருக்கிறேன். எதிர்காலத்தில் என் கணவரின் விசா நீட்டிக்க முடியாமல் போனால் என்ன ஆகும் என்ற மன அழுத்தத்தில் இருக்கிறேன். என் அலுவலகத்தில் நிரந்தர குடியுரிமை பெற்ற கிரீன் கார்ட் வைத்திருக்கும் ஒரு சக ஊழியர் என்னை பெரிதும் விரும்புகிறார். நான் என் கணவரை விவாகரத்து செய்து அவரைத் திருமணம் செய்யலாமா?" என்று கேட்டிருந்தார்.இந்தப் பதிவு வைரலான நிலையில், நெட்டிசன்கள் பலரும்  இதற்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர். ஒரு சிலர், இது வெறும் கவன ஈர்ப்புக்கான பதிவு என்றும், இதுபோன்ற பதிவுகள் தவறான செய்திகளை பரப்பும் என்றும் விமர்சித்துள்ளனர். இது சமூக ஊடகங்களில் பெரும் விவாத பொருளாக மாறியுள்ளது. H1B விசாவால் இன்னும் எத்தனை குடும்பங்கள் அழியப்போகிறதோ?

மேலும் படிக்க | எச்1-பி' விசா கட்டணம் யாருக்கு? - அமெ. வெள்ளை மாளிகை விளக்கம்!

மேலும் படிக்க | தாய், மகளை கர்ப்பமாக்கிய ஒரே நபர்...? விசித்திரமான வீடியோ - அதிர்ச்சி தரும் உண்மை

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
H 1B VisaIndian Origin WomanDivorceHusbandamerica

Trending News