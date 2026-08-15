/இந்தோனேஷியாவில் பரபரப்பு: 7.7 ரிக்டர் அளவில் நிலநடுக்கம் - சுனாமி எச்சரிக்கை

Indonesia Earthquake: இந்தோனேஷியா நாட்டின் கிழக்கு பகுதியில் அமைந்துள்ள புளோரஸ் தீவில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. இது ரிக்டர் அளவுகோளில் 7.7 ஆக பதிவாகி உள்ளது என அமெரிக்க புவியியல் ஆய்வு மையம் மற்றும் இந்தோனேஷிய அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதைத் தொடர்ந்து, புளோரஸ் தீவை சுற்றியுள்ள பகுதிகளுக்கு சுனாமி எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், கடலோரம் வாழ்ந்து வரும் மக்கள் அங்கிருந்து பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு அப்புறப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
இந்தோனேஷியாவில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம் புளோரஸ் தீவின் வடக்கு கடற்கரைக்கு அப்பால், எண்டேவில் இருந்து சுமார் 68 கிலோமீட்டர் வடமேற்கில் அமைந்திருந்ததாக அமெரிக்க புவியியல் மையம் தெரிவித்தது.
An earthquake of magnitude 7.4 on the Richter scale occurred in Indonesia. pic.twitter.com/yDBrjMXWDL— ANI (@ANI) August 15, 2026
சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கத்தை தொடர்ந்து அதே பகுதியில் 6.1 ரிக்டர் அளவு கொண்ட நிலநடுக்கம் உட்பட வலுவான பின் அதிர்வுகளும் ஏற்பட்டன.
புளோரஸ் தீவில் இருககும் மௌமேரே நகரில் வசிப்பவர்கள் உயரமான இடங்களுக்கு் அப்புறப்படுத்தப்படுவதை AP செய்தி முகமையின் செய்தியாளர் தெரிவித்துள்ளார்.
அப்பகுதியில் கடல் உள்வாங்குவதையும் காண முடிந்ததாக அவர் தெரிவித்திருக்கிறார். சாத்தியமான சுனாமிக்கு முன்னதாக ஏற்படும் பொதுவான நிகழ்வாக இது பார்க்கப்படுகிறது.
ஆனால், நிலநடுக்கம் காரணமாக இதுவரை எவ்வித உயிரிழப்புகளும் பதிவாகவில்லை. அதேநேரத்தில் 19 முதல் 30 சென்டிமீட்டர் வரையிலான சுனாமி அலைகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பிசிபிக் பெருங்கடலின் ரிங் ஆப் ஃபயர் (Ring of Fire) என்ற பகுதியில் அமைந்துள்ளதால் இந்தோனேஷியா மற்றும் அதன் அருகாமை நாடுகளில் அடிக்கடி நிலநடுக்கம் ஏற்படுவது வழக்கம்.
ஜப்பான் நாட்டில் இருந்து தென்கிழக்கு ஆசியா வழியாக பசிபிக் படுகை வரை நீண்டிருக்கும் தீவிர நில அதிர்வு செய்ல்பாடுகளின் ஒரு வளைவுதான் பசிபிக் ரிங் ஆப் ஃபயர் பகுதியாகும்.