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இந்தோனேஷியாவில் பரபரப்பு: 7.7 ரிக்டர் அளவில் நிலநடுக்கம் - சுனாமி எச்சரிக்கை

Indonesia Earthquake: இந்தோனேஷியா நாட்டில் 7.7 ரிக்டர் அளவுக்கு சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், சுனாமி எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டு கடலோரத்தில் வாழும் நூற்றுக்கணக்கானோர் அவர்களின் வாழ்விடத்தில் இருந்து பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர்.

Written BySudharsan G
Published: Aug 15, 2026, 07:07 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 07:07 AM IST
இந்தோனேஷியாவில் பரபரப்பு: 7.7 ரிக்டர் அளவில் நிலநடுக்கம் - சுனாமி எச்சரிக்கை
Image Credit: Indonesia Earthquake | Image Source : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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