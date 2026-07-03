/முத்தம் கொடுத்தது ஒரு குத்தமா? காதல் ஜோடிக்கு 21 சவுக்கடி கொடுத்த அரசு...எங்க தெரியுமா?

இந்தோனேசியாவில் வாழ்ந்து வரும் இளம் தம்பதியினர், டிக்டாக் லைவில் முத்தம் கொடுத்துக்கொண்ட குற்றத்திற்காக, அவர்களுக்கு 21 முறை பிரம்படி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இது, உலகின் பிற நாடுகளில் வசிக்கும் மக்களுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
இந்தோனேசியாவில், பழமைவாத மாகாணமாக இருக்கிறது, ஆக்சே (Aceh. இங்கு வசித்து வரும் இளம் தம்பதி, சில மாதங்களுக்கு முன்பு டிக்டாக் தளத்தின் நேரலையில் முத்தமிட்டுக்கொண்டனர். இதனால், இஸ்லாமிய் சட்டத்தை அவர்கள் மீறியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டு, இஸ்லாமிய ஷரியா நீதிமன்றத்தால் பொதுவெளியில் கடந்த வியாழக்கிழமையன்று பிரம்படி கொடுத்து தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.
இந்த நாட்டை பொறுத்தவரை, திருமணம் செய்துகொள்ளாமல் முத்தம் கொடுத்துக்கொள்வது என்பது குற்றச்செயலாக கருதப்படுகிறது. இதனால், இவர்களுக்கு தலா21 பிரம்படி கொடுக்குமாறி, அந்த நகரின் ஷரியா நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது. இந்த ஜோடிக்கு, ஆச்சேவில் உள்ள புஸ்தானுசலாடின் நகரப்பூங்காவில் இதற்காக அமைக்கப்பட்டிருந்த மேடையில், பொது மக்கள் முன்னிலையில், முழு உடலை மூடி, முகமூடி அணிந்திருந்த ஒரு குழுவினரால் பிரம்படி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதை நேரில், குறைந்தது சுமார் 100 பேர் வரை பார்த்ததாக கூறப்படுகிறது. இதை பலர் பார்த்ததோடு மட்டுமல்லாமல், வீடியோவாகவும் எடுத்துள்ளனர்.
டிக்டாக் லைவில் முத்தம் கொடுத்துக்கொண்ட அந்த தம்பதியில், பெண்ணுக்கு 25 வயதும் ஆணுக்கு 22 வயதும் ஆகிறது. இவர்கள், கடந்த பிப்ரவரி மாதம் நடந்த டிக்டாக் நேரலையில் முத்தம் கொடுத்துள்ளனர். இதையடுத்து அந்த வீடியோ வைரலானதை தொடர்ந்து ஷரியா அதிகாரிகளிடம் பலமுறை புகார் அளிக்கப்பட்டதன் பேரில் இவர்கள் ஏப்ரல் மாதம் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றனர்.
இந்த டிக்டாக் நேரலை வீடியோவைக்கொண்டிருந்த ஒரு செல்போன் மற்றும் ஒரு USB ஃப்ளாஷ் ட்ரைவ் ஆகியவற்றை நீதிமன்றம் ஆதாரமாக பறிமுதல் செய்து, அவற்றை அழிக்க உத்தரவிட்டிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.
நீதிமன்றம், முதலில் இந்த ஜோடிக்கு தலா 25 பிரம்படிகள் தண்டனையாக் வழங்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டது. ஆனால், இருவரும் ஏற்கனவே இந்த குற்றத்திற்காக நான்கு மாதங்கள் சிறை தண்டனையில் இருந்ததால், 25ஆக இருந்த பிரம்படி, 21ஆக குறைக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்தோனேசியாவை பொறுத்தவரை, அங்கு இஸ்லாமிய சட்டத்தை அமல்படுத்தும் ஒரே மாகாணமாக Aceh மட்டுமே இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இங்கு, பிரிவினைவாத போரை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்கான 2006ஆம் ஆண்டு அமைதி ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பகுதியாக, இந்த மாகாணத்திற்கு மத சட்டங்களை அமல்படுத்துவதற்கான உரிமையை, இந்நாட்டின் மதச்சார்பற்ற மத்திய அரசு வழங்கியது.
இச்சட்டம், 2015ஆம் ஆண்டு, இஸ்லாமியர் அல்லாதவர்களுக்கும் பொருந்தும் வகையில் விரிவாக்கப்பட்டது. இவர்கள், மேற்குறிப்பிட்ட Aceh மாகாணத்தின் மக்கள் தொகையில் 1% ஆக இருக்கின்றனர்.
மேற்குறிப்பிட்ட இந்த சட்டம், திருமணத்தை மீறிய உறவு, ஓரினச்சேர்க்கை போன்ற விஷயங்களை இந்த சட்டம் ஒழுக்கக்கேடான குற்றச்செயலாக கருதுகிறது. இது போன்ற குற்றங்களுக்கு 100 பிரம்படிகள் வரை தண்டனை வழங்க இந்த சட்டம் அனுமதிக்கிறது. 2025ஆம் ஆண்டில், இரண்டு ஆண்கள் பொது வெளியில் கட்டிப்பிடித்து முத்தமிட்ட குற்றத்திற்காக பிரம்படி பெற்றனர்.
அதே போல, மது அருந்துபவர்கள், சூதாட்டம் செய்பவர்கள் உள்ளிட்டோருக்கும், வெள்ளிக்கிழமை நடக்கும் தொழுகைகளை தவிர்க்கும் ஆண்களுக்கும் இந்த பிரம்படி தண்டனை கொடுக்கப்படுகிறது.
Aceh மாகாணத்தில் பொதுவெளியில் இப்படி பிரம்படி வழங்குவது மனித உரிமை மீறல் என்று, இந்தோனேசியாவின் ஆம்னெஸ்டி இன்டர்நேஷனல் அமைப்பு கண்டனம் தெரிவித்திருக்கிறது. அத்துடன், இந்த செயல் மிகவும் கொடூரமானது மற்றும் மனிதநேயமற்ற தண்டனை என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளது. இதை ஒழிப்பதற்கான சர்வதேச உடன்படிக்கையையும் இந்த அமைப்பு ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது.