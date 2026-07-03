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முத்தம் கொடுத்தது ஒரு குத்தமா? காதல் ஜோடிக்கு 21 சவுக்கடி கொடுத்த அரசு...எங்க தெரியுமா?

இந்தோனேசியாவில் ஒரு காதல் ஜோடி, டிக்டாக் லைவில் முத்தம் கொடுத்துள்ளனர். இதனால், அவர்களுக்கு 21 சவுக்கடி வரை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம். 

Written ByYuvashree
Published: Jul 03, 2026, 12:18 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 12:19 PM IST
முத்தம் கொடுத்தது ஒரு குத்தமா? காதல் ஜோடிக்கு 21 சவுக்கடி கொடுத்த அரசு...எங்க தெரியுமா?
Image Credit: Indonesian Couple Caned | X pageSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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