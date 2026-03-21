ஈரான் போரால் நெருக்கடி: உலகை காக்க 10 பரிந்துரைகள் - IEA சொல்லும் பெஸ்ட் ஐடியா

சர்வதேச எரிசக்தி முகமையின் 10 பரிந்துரைகள்: கடந்த பிப்ரவரி 28ஆம் தேதி முதல் இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா - ஈரான் போர் நடைபெற்று வருகிறது. ஆப்ரேஷன் ரோரிங் லயன் என்ற பெயரில் இஸ்ரேலும், ஆபரேஷன் எபிக் பியூரி என்ற பெயரில் அமெரிக்காவும் ஈரான் மீது தாக்குதல் தொடுத்து வருகிறது.
இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா தாக்குதலில் ஈரான் உச்சபட்ச தலைவராக இருந்த அயத்துல்லா அலி காமேனி உள்பட ஈரானிய தலைவர்கள், முக்கிய அதிகாரிகள் கொலை செய்யப்பட்டனர். இதனால் தொடர்ந்து, ஈரானும் இஸ்ரேல் மீது தொடர்ச்சியாக தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்காவின் ராணுவ தளங்களின் மீதும் ஈரான் தொடர்ச்சியாக தாக்கி வருகிறது.
கச்சா எண்ணெய் தட்டுபாடு அபாயம்
பாரசீக வளைகுடா மற்றும் அரேபிய கடலை இணைக்கும் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை ஈரான் நாடு முடக்கியிருக்கிறது. இதனால், உலகளவில் கச்சா எண்ணெய்யின் விலை சர்வதேச சந்தையில் அதிகமாகி உள்ளது. மேலும், போர் தொடரும்பட்சத்தில் பல்வேறு ஆசிய மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளில் என உலகம் முழுவதும் எரிபொருள் தட்டுபாடு அபாயம் ஏற்படும் வாய்ப்பும் உள்ளது. ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாகவே உலகின் 20% கச்சா எண்ணெய் போக்குவரத்து நடைபெறுகிறது என்பது கவனிக்கத்தக்கது.
பொருளாதார பாதிப்பு
அதுமட்டுமின்றி கத்தார், சௌதி அரேபியா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் உள்ளிட்ட வளைகுடா நாடுகளின் மீதும் ஈரான் தாக்குதல் தொடுத்து வருகிறது. தற்சமயம் கத்தார் உள்ளிட்ட நாடுகள் LNG, LPG உற்பத்தியை நிறுத்தி உள்ளன. இதனாலும், தட்டுபாடு ஏற்பட அதிக வாய்ப்புள்ளது. எரிபொருள் தட்டுபாடு காரணமாக உலக பொருளாதார கடுமையாக வீழ்ச்சியை சந்திக்க வாய்ப்புள்ளது. விலைவாசி உயர்வு, பணவீக்கம் அதிகரிப்பு என உள்ளிட்டவற்றால் மக்கள் அதிகம் பாதிக்கப்படலாம் என வல்லுநர்கள் அச்சம் தெரிவிக்கின்றனர். இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா - ஈரான் போர் விரைவில் முடிவுக்கு வரவில்லை எனில் நிலைமை மோசமடையலாம் என்றும் எச்சரிக்கின்றனர்.
அவசரகால கச்சா எண்ணெய்யை விடுவித்த IEA
இந்தச் சூழலில், சர்வதேச எரிசக்தி முகமை (International Energy Agency - IEA) இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா - ஈரான் நாடுகளில் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகள் குறித்து விரிவாக எடுத்துரைத்துள்ளது. மேலும் கச்சா எண்ணெய் விலை ஏற்றத்தால் நுகர்வோர் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதற்கான தீர்வைும் வழங்கி உள்ளது.
தற்போதை போரினால் ஏற்பட்டுள்ள அசாதாரண சூழலை சமாளிக்க, இந்த மாதம் அதன் அவசரகால கையிருப்பில் இருக்கும் கச்சா எண்ணெய்யை, இதுவரை வரலாற்றில் இல்லாத அளவிற்கு சந்தையில் விடுவித்ததாக சர்வதேச எரிசக்தி முகமை தெரிவித்திருந்தது. இதனால், எரிபொருள் சார்ந்த பிரச்னையில் ஓரளவு நிவாரணம் அளிக்கும்.
தேவை தரப்பில் நடவடிக்கைகள் வேண்டும்
மேலும், IEA நிர்வாக இயக்குநர் ஃபாத்திங் பிரோல் இதுகுறித்து கூறுகையில், "நாங்கள் சமீபத்தில் IEA-வின் வரலாற்றிலேயே மிகப்பெரிய அளவில் அவசரகால எண்ணெய் கையிருப்பை வெளியிட்டுள்ளோம். எங்களின் சர்வதேச எரிசக்தி ராஜதந்திரத்தின் ஒரு பகுதியாக, முக்கிய எரிசக்தி உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் நுகர்வோர் உள்பட உலகம் முழுவதும் உள்ள முக்கிய அரசுகளுடன் நாங்கள் நெருங்கிய தொடர்பில் இருக்கிறோம்.
இது மட்டுமின்றி இந்த நெருக்கடியான காலகட்டத்தில், நுகர்வோரை பாதுகாப்பதற்கு அரசுகள், வணிக நிறுவனங்கள் மற்றும் குடும்பங்கள் ஆகியோரின் தேவை தரப்பில் (Demand Side) எடுக்கப்பட வேண்டிய உடனடி மற்றும் உறுதியான நடவடிக்கைகளின் பட்டியலை இன்று (IEA) வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை வழங்குகிறது" என்றார்.
IEA கடும் எச்சரிக்கை
மத்திய கிழக்கில் தற்போது நடைபெற்று வரும் போர் காரணமாக, உலக கச்சா எண்ணெய் சந்தையில் வரலாறு காணாத மிகப்பெரிய சீர்குலைவு ஏற்படக்கூடும் என்றும் சர்வதேச எரிசக்தி முகமை எச்சரிக்கை விடுத்தது. எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு விநியோகத்தை இயல்பான நிலைக்கு மீட்டெடுக்க 6 மாதங்கள் அல்லது அதற்கும் மேல் ஆகலாம் என்பதால், அனைவரும் தீவிரத்தை உணர்ந்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என அழைப்புவிடுத்துள்ளது.
எரிபொருள் விலை ஏற்றத்தின் பாதிப்பு நுகர்வோரை கடுமையாக பாதிக்காமல் இருக்க, IEA சில பரிந்துரைகளை தெரிவித்துள்ளது. சந்தையை நிலைப்படுத்த, எரிபொருள் விநியோக தரப்பு நடவடிக்கைகளை மட்டும் நம்பியிருப்பது போதுமானதாக இருக்காது என IEA கருத்து தெரிவித்துள்ளது. சந்தையில் நிலவும் தேவை தரப்பிலும் (Demand Side) சில நடவடிக்கைகளை எடுத்தால் மட்டுமே நுகர்வோர் மீது அழுத்தம் அதிகமாகாமல் இருக்கும் என IEA சுட்டிக்காட்டி உள்ளது.
IEA-வின் 10 பரிந்துரைகள்
அந்த வகையில், அரசுகள், வணிக நிறுவனங்கள் மற்றும் குடும்பங்கள் ஆகியோரின் தேவை தரப்பில் எடுக்க வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைளில் 10 பரிந்துரைகள் IEA வழங்கி உள்ளது. அவை கீழ் வருமாறு:
1. வீட்டில் இருந்து வேலை செய்வது (WFH): சாத்தியமான இடங்களில் பணியாளர்களை வீட்டில் இருந்து வேலை செய்வதை அலுவலகங்கள் ஊக்குவிக்க வேண்டும். இதனால், பயனாளர்களின் பயணத்தை குறைக்க வேண்டும்.
2. நெடுஞ்சாலையில் வேக வரம்பைக் குறைத்தல்: எரிசக்தியை சிக்கனமாக பயன்படுத்தும் வகையில், நெடுஞ்சாலைகளில் மணிக்கு 10 கி.மீ., வேகத்தை குறைக்க வேண்டும். அதாவது, 100 கி.மீ., வேகத்தில் செல்லக்கூடிய சாலையில் 90 கி.மீ., வேகத்தில் செல்ல அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
3. பொதுப் போக்குவரத்தை ஊக்குவித்தல்: கார்கள் போன்ற தனியார் வாகனங்களின் பயன்பாட்டை குறைத்து, பேருந்துகள், மெட்ரோ மற்றும் பிற ரயில்கள் போன்ற பொது போக்குவரத்தை அதிகம் பயன்படுத்த வேண்டும்.
4. தனியாரின் கார் பயன்பாட்டில் கட்டுபாடு: பெரிய நகரங்களில் பதிவு எண் அடிப்படையில் கார் இயக்கத்தை மாற்றி மாற்றி அனுமதிக்க வேண்டும். அதாவது, வாரத்தின் முதல் மூன்று நாள்களில் ஒற்றைப்படை பதிவு எண் கொண்ட கார்களையும், மீதம் உள்ள நாள்களில் இரட்டைப்படை பதிவு எண் கொண்ட கார்களையும் அனுமதிக்கலாம்.
5. காரை பகிர்ந்து இயக்குங்கள்: நான்கு பேர், எட்டு பேர் அமரக்கூடிய கார்களில் முடிந்தளவு நான்கு பேர், எட்டு பேர் பயணம் செய்யுங்கள். ஒருவர் மற்றும் இருவர் மட்டும் கார்களில் செல்வதை தவிர்க்கவும்.
6. சரக்கு மற்றும் விநியோக திறன் மேம்பாடு: சரக்கு ஏற்றுமதி, வாகன பராமரிப்பு மற்றும் ஓட்ட முறைகளை மேம்படுத்த வேண்டும்.
7. எல்பிஜி போக்குவரத்தை மாற்றுங்கள்: எல்பிஜி மூலம் இயங்கும் வாகனங்களின் பயன்பாட்டை குறைத்துக்கொள்ளுங்கள்.
8. விமான பயணத்தை குறைத்துக்கொள்ளுங்கள்: தேவையில்லாதபட்சத்தில் விமான பயணத்தை தவிர்த்துக்கொள்ளுங்கள்.
9. நவீன சமையலுக்கு மாறுங்கள்: சமையலுக்கு எல்பிஜி பயன்பாட்டை குறைத்து மின் அடுப்பை பயன்படுத்தவும்.
10. தொழில்துறை திறன் மேம்பாடு: பெட்ரோகெமிக்கல் மூலப்பொருட்களை மாற்றுதல் மற்றும் குறுகிய கால செயல்திறன் மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
