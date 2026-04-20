மீண்டும் பேச்சுவார்த்தை... ஈரானுக்கு டிரம்ப் கொடுத்த அலர்ட் - பாகிஸ்தானில் தீர்வு எட்டப்படுமா?

Iran America Peace Talk: ஈரான் - அமெரிக்கா இடையேயான இரண்டாம் கட்ட பேச்சுவார்த்தை தற்போது நடைபெற்றுவதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் உறுதிப்படுத்தி உள்ளார்.
2ம் கட்ட அமைதி பேச்சுவார்த்தை
பாகிஸ்தானில் நடந்த முதற்கட்ட பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்தது. இந்நிலையில், இரண்டாம் கட்ட பேச்சுவார்த்தையும் பாகிஸ்தானில்தான் நடைபெற இருக்கிறது.
டொனால்ட் டிரம்ப் இன்று அவரது சமூக வலைதள பக்கத்தில், திங்கட்கிழமை (ஏப்ரல் 20) அமெரிக்க குழு அதன் ஈரான் உடனான இரண்டாம் கட்ட பேச்சுவார்த்தையை நடத்துவதற்கு பாகிஸ்தான் பயணித்துள்ளது என தெரிவித்துள்ளார்.
ஈரானை தாக்குவோம்...
டிரம்ப்பின் அந்த பதிவில், "எனது பிரதிநிதிகள் பாகிஸ்தான் தலைநகர் இஸ்லாமாபாத்திற்கு செல்கின்றனர். பேச்சுவார்த்தைக்காக அவர்கள் நாளை (இன்று) மாலை அங்கு சென்றடைவார்கள்.
நாங்கள் மிகவும் நியாயமான மற்றும் ஏற்கத்தக்க ஒரு ஒப்பந்தத்தை முன்மொழிகிறோம். அதை அவர்கள் (ஈரான் நாட்டினர்) ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என நம்புகிறேன். அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால், அமெரிக்க ராணுவம் ஈரானின் அனைத்து மினி நிலையங்களையும், பாலங்களையும் அழித்துவிடும்" என எச்சரிக்கை கொடுத்துள்ளார்.
ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை மூடிய ஈரான்
கடந்த ஏப்ரல் 8ஆம் தேதி அன்று ஈரான் - அமெரிக்க இடையே போர் நிறுத்தம் ஏற்பட்டது. சமீபத்தில், இஸ்ரேல் - லெபனான் இடையே போர் நிறுத்தம் ஏற்பட்டதன் காரணமாக ஹார்முஸ் ஜலசந்தி திறக்கப்படுவதாக ஈரான் அறிவித்தது. ஆனால், ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை முற்றுகையிடுவதை அமெரிக்கா நிறுத்தவில்லை என்பதால் ஈரான் மீண்டும் ஜலசந்தியை மூடியது.
ஈரானுக்கு $500 இழப்பு
இதைத் தொடர்ந்து, ஈரான் போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்தை மீறியதாக அமெரிக்கா தெரிவித்திருந்தது. இதனால், ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் கப்பல்கள் மீது துப்பாக்கிச் சூடு நடத்த ஈரான் நேற்று முடிவு செய்ததாக டொனால்ட் டிரம்ப் குறிப்பிட்டார். இந்த கடல்வழிப் பாதை ஏற்கெனவே மூடப்பட்டிருக்கும் நிலையில், ஈரானின் இந்த முடிவு விசித்திரமானதாக உள்ளது.
அமெரிக்கான் அதன் முற்றுகையின் மூலம் ஏற்கெனவே ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை திறம்பட மூடிவிட்டது என டொனால்ட் டிரம்ப் மேலும் குறிப்பிட்டார். இதன் விளைவாக, இந்த கடல்வழிப் பாதையில் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்துவதன் மூலம் ஈரானியர்கள் அறியாமலேயே அமெரிக்காவிற்கு உதவுகிறார்கள் என்றும் இந்த வழித்தடம் மூடப்பட்டதால் அவர்களுக்கு மட்டும் 500 மில்லியன் டாலர் அளவுக்கு இழப்பு ஏற்படுகிறது. இதுதொடர்பாக அமெரிக்காவிற்கு எந்த இழப்பும் இல்லை.
இன்னும் பிரச்னைகள் உள்ளது
டொனால்ட் டிரம்பின் அறிவிப்புக்கு முன்னதாக, நாடாளுமன்ற சபாநாயகர் முகமது பாகர் காலிபாஃப், போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் தொடர்பாக அமெரிக்கா உடனான பேச்சுவார்த்தைகளில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறினார்.
இருப்பினும் இரு தரப்பினருக்கும் இடையே இன்னும் சில பிரச்னைகள் இருப்பதால், ஒரு இறுதி ஒப்பந்தத்தை எட்டுவதற்கு நேரம் ஆகலாம். அமெரிக்க உடனான பல பிரச்னைகள் இன்னும் தீர்க்கப்பட வேண்டியுள்ளது.
இஸ்லாமாபாத்தில் அமைதி பேச்சுவார்த்தை
அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான இடையேயான 2வது சுற்றுப் பேச்சுவார்த்தைகளுக்காக, பாகிஸ்தானில் விரிவான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று வருகின்றன. ராவல்பிண்டி முதல் இஸ்லாமாபாத் வரையிலான பகுதி முழுவதும் பாகிஸ்தான் பாதுகாப்புப் படைகள் பெருமளவில் குவிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஈரான் மற்றும் அமெரிக்க பேச்சுவார்த்தைக் குழுக்கள் ராவல்பிண்டியில் உள்ள நூர் கான் விமானப்படைத் தளத்தில் தரையிறங்க உள்ளனர். அங்கிருந்து அவர்கள் தலைநகர் இஸ்லாமாபாத்திற்கு செல்வார்கள்.
மேலும் படிக்க | 2 இந்திய கப்பல்கள் மீது அட்டாக்... அடிச்சது ஈரான் - ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் பரபரப்பு
மேலும் படிக்க | உலகத்திற்கே நல்ல செய்தி... ஹார்முஸ் ஜலசந்தி முழுமையாக திறப்பு - ஈரான் அறிவிப்பு
மேலும் படிக்க | ரூ.930 கோடி + அழகான பெண்... அதிபர் மகனின் அடாவடி பேச்சு - துருக்கி vs உகாண்டா
