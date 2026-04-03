  • வெடித்து சிதறிய போர் விமானம்... ஈரானிடம் சிக்கிய அமெரிக்க விமானி - போரில் முக்கிய ட்விஸ்ட்

வெடித்து சிதறிய போர் விமானம்... ஈரானிடம் சிக்கிய அமெரிக்க விமானி - போரில் முக்கிய ட்விஸ்ட்

Iran War Latest News Updates: தென்மேற்கு ஈரானில், அமெரிக்க போர் விமானத்தில் இருந்து விமானி கீழே குதித்து வெளியேறினார் என ஈரானிய அரசு தொலைக்காட்சியை மேற்கொள் காட்டி AP செய்தி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. இதன்மூலம், மற்றொரு அமெரிக்க போர் விமானத்தை ஈரான் வீழ்த்தியதாக தெரிகிறது. அதுமட்டுமின்றி அமெரிக்க விமானியை ஈரானி் தற்போது பிடித்துவைத்திருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 3, 2026, 07:50 PM IST
  • F-35E போர் விமானம் சுட்டுவீழ்த்தப்பட்டதாக தகவல்
  • விமானியை ஈரானில் சிக்கிவிட்டதாக தகவல்
  • இதுவரை அமெரிக்கா இதை உறுதிசெய்யவில்லை

சென்னையில் மெட்ரோ, பேருந்து இலவசம்... இந்த 7 நாள்கள் மட்டும் - பயன்படுத்துவது எப்படி?
சென்னையில் மெட்ரோ, பேருந்து இலவசம்... இந்த 7 நாள்கள் மட்டும் - பயன்படுத்துவது எப்படி?
'லீடர்' படம் வொர்த்தா இல்லையா? ரசிகர்களின் விமர்சனம் இதோ!
‘லீடர்’ படம் வொர்த்தா இல்லையா? ரசிகர்களின் விமர்சனம் இதோ!
தங்கம் விலையில் 18 ஆண்டுகளில் இல்லாத அதிரடி மாற்றம்! 2008 முதல் 2026 வரை
தங்கம் விலையில் 18 ஆண்டுகளில் இல்லாத அதிரடி மாற்றம்! 2008 முதல் 2026 வரை
IPL: ஒரே அணிக்கு அதிக போட்டிகள்... டாப் 7 வீரர்கள் யார் யார்?
IPL: ஒரே அணிக்கு அதிக போட்டிகள்... டாப் 7 வீரர்கள் யார் யார்?
வெடித்து சிதறிய போர் விமானம்... ஈரானிடம் சிக்கிய அமெரிக்க விமானி - போரில் முக்கிய ட்விஸ்ட்

Iran War Latest News Updates: தென்மேற்கு ஈரானில், அமெரிக்க போர் விமானத்தில் இருந்து விமானி கீழே குதித்து வெளியேறினார் என ஈரானிய அரசு தொலைக்காட்சியை மேற்கொள் காட்டி AP செய்தி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. இதன்மூலம், மற்றொரு அமெரிக்க போர் விமானத்தை ஈரான் வீழ்த்தியதாக தெரிகிறது.

பொதுமக்களுக்கு வெகுமதி

ஈரானிய தொலைக்காட்சி சேனலின் செய்தி வாசிப்பாளர் நேரலையில் அந்நாட்டு மக்களை நோக்கி, "எதிரி நாட்டு விமானி அல்லது விமானிகளை சிறை பிடித்தால், அவர்களை போலீசாரிடமோ அல்லது ராணுவத்திடமோ உயிருடன் ஒப்படைக்க வேண்டும். உயிருடன் ஒப்படைத்தால் மதிப்புமிக்க வெகுமதியை பெறுவீர்கள்" என்றார். மேலும், தனியே தொலைக்காட்சி திரையில், "அவர்களை பார்த்தால் சுட்டுவிடுங்கள்" என்றும் ஒளிப்பரப்பட்டுள்ளது.

ஈரானின் அரசு ஒளிபரப்பு நிறுவனமான IRIB அதன் X தளத்தில், கார்கள் விபத்து நடந்த இடத்தை நோக்கி பொதுமக்கள் ஓடிச்சென்றதாக பதிவிட்டுள்ளது. அந்த பதிவில், "அமெரிக்க விமானியை சிறைபிடிப்பதற்காக, தென்மேற்கு ஈரானில் உள்ள பொதுமக்கள் பலர், கார்களில் மீது போர் விமானம் விழுந்து, விபத்து ஏற்பட்ட பகுதியை நோக்கி ஓடிச்சென்றனர். விமானியை யாரும் துன்புறுத்த அனுமதிக்க வேண்டாம் என்று ஈரானிய ஆயுதப் படைகள் மக்களைக் கேட்டுக்கொண்டுள்ளன" என குறிப்பிட்டுள்ளது.

புகைப்படங்களை வெளியிட்ட ஈரான் ஊடகம்

மத்திய ஈரான் பகுதியில் பறந்துகொண்டிருந்த அமெரிக்காவின்  F-35 போர் விமானம், இஸ்லாமிய புரட்சிகர காவல்படையால் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டதாக ஈரானிய ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன. அமெரிக்க போர் விமானம் விபத்தில் சிக்கியதாகவும், விமானத்தின் சிதறிக்கிடக்கும் சிதலங்களின் புகைப்படங்களையும் ஈரானின் Tasnim செய்தி முகமை வெளியிட்டுள்ளது. மேலும், அந்த விமானத்தில் இருந்து கீழே குதித்த போர் விமானி உயிருடன் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் குறைவு என தெரிவித்திருந்தது.

விமானிகளின் நிலை தெரியவில்லை

இங்கிலாந்தில் உள்ள RAF லேக்கன்ஹீத் எனப்படும் அமெரிக்காவின் விமானப்படை தளத்தைச் சேர்ந்த 494வது ஃபைட்டர் ஸ்குவாட்ரனுக்குச் சொந்தமான F-15E போர் விமானம் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டதாக IRIB தெரிவித்துள்ளது. அதன் X பதிவில், "போர் விமானத்தின் வால் பகுதியின் சிதிலங்கள் விமானம் வீழ்த்தப்பட்டதை உறுதிபடுத்துகின்றன. விமானிகளின் நிலை தற்போது தெளிவாகத் தெரியவில்லை" என பதிவிட்டுள்ளது.

இந்த மூன்றாவது போர் விமானம்?

ஆபரேஷன் ஃபியூரி என்ற பெயரில் அமெரிக்காவும், ஆபரேஷன் ரைஸ்ஸிங் லயன் என்ற பெயரில் இஸ்ரேலும் கடந்த பிப்ரவரி 28ஆம் தேதி முதல் ஈரான் மீது தாக்குதல் தொடுத்து வருகிறது. ஈரானும் இஸ்ரேல் மீதும், மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்காவின் ராணுவ தளங்களை குறிவைத்தும் தாக்குதல் தொடுத்து வருகிறது. அந்த வகையில், பிப்ரவரி 28ஆம் தேதியில் இருந்து தற்போது வரை மொத்தம் 3 அமெரிக்க F-35 போர் விமானத்தை சுட்டு வீழ்த்தியிருப்பதாக ஈரான் தெரிவித்துள்ளது. 

இதற்கு முன் கடந்த மார்ச் 23ஆம் தேதியும், ஏப்ரல் 2ஆம் தேதியும் F-35 போர் விமானத்தை வீழ்த்தியதாக ஈரான் தெரிவித்திருக்கிறது. ஆனால், அமெரிக்கா ஈரானின் இந்த கூற்றுகளை முற்றிலும் மறுத்துள்ளது. அதேநேரத்தில் தற்போது ஈரானின் பிடியில் அமெரிக்க விமானி சிக்கியிருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படும் வேளையில், மற்றுமொரு போர் விமானம் வீழ்த்தப்பட்டதாக ஈரான் தெரிவித்திருக்கும் நிலையில், அமெரிக்க தரப்பில் இருந்து இதுவரை மறுப்பு ஏதும் வெளியாகவில்லை. 

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

