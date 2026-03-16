ஈரான்-இஸ்ரேல் போர் அப்டேட்: செஜில் ஏவுகணை தாக்குதல், துபாய் பதற்றம்.. வீடியோ எடுத்தால் கைது

ஈரான் இஸ்ரேல் போர் செய்திகள்: ஈரான் மற்றும் இஸ்ரேல் (Iran Israel War) இடையிலான போர் தீவிரமடைந்துள்ளது. ஈரான் தனது சக்திவாய்ந்த 'செஜில்' ஏவுகணையை முதன்முறையாகப் பயன்படுத்தியுள்ளது. ஹார்முஸ் ஜலசந்தி முடக்கத்தால் உலகப் பொருளாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்தியக் கப்பல்களுக்கு மட்டும் ஈரான் அனுமதி வழங்கியுள்ளது. மறுபுறம், ஊடகங்களை மிரட்டும் வகையில் ட்ரம்ப் விடுத்துள்ள அறிக்கை சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஈரான், இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்கா இடையிலான இந்தப் போரில் என்ன நடந்தது? ஈரான் - இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா போர் குறித்து சமீபத்திய முக்கிய அம்சங்கள் என்ன? அறிவோம்.
போர் எப்போது முடிவுக்கு வரும்?
ஈரான், இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்கா இடையிலான இந்தப் போர் எப்போது முடியும்? இதற்கான பதில் யாரிடமும் இல்லை. ஆனால் போர் ஏன் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதற்கான பதில் இருக்கிறது. ஈரானிய ஜனாதிபதி அப்பாஸ் அராச்சி (Abbas Arachi) ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளார். அதிலிருந்து ஈரான் எவ்வளவு காலம் போர் செய்யும் என்பது தெளிவாகிறது.
ஒரு செய்தி நிறுவனத்திற்கு அளித்த பேட்டியில் அவர் கூறுகையில், "நாங்கள் ஒருபோதும் போர்நிறுத்தத்தையோ அல்லது பேச்சுவார்த்தையையோ கோரவில்லை. எங்கள் பாதுகாப்பிற்காக எவ்வளவு காலம் தேவையோ, அவ்வளவு காலம் போரிடத் தயாராக இருக்கிறோம். டிரம்ப் தான் ஒரு சட்டவிரோதப் போரை நடத்துகிறார் என்பதை ஒப்புக்கொள்ளும் வரை இது தொடரும். டிரம்ப் தனது பொழுதுபோக்கிற்காகச் செய்வதால் மட்டுமே மக்கள் கொல்லப்படுகிறார்கள்" என்று கூறினார்.
கார்க் தீவு மீது தாக்குதல்
மறுபுறம், ஈரானின் 'ஆபரணம்' என்று அழைக்கப்படும் 'கார்க் தீவு' (Kharg Island) மீது டிரம்ப் தாக்குதல் நடத்தியுள்ளார். ஈரானின் 90% எண்ணெய் ஏற்றுமதி இங்கிருந்துதான் நடக்கிறது. "வேடிக்கைக்காகத் தாக்கினேன்" (For fun I have attacked) என்று டிரம்ப் கூறியதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. 175 பெண்களும் குழந்தைகளும் உயிரிழந்ததுதான் உங்கள் வேடிக்கையா? என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது.
ஈரானின் செஜில் பாலிஸ்டிக் ஏவுகணையின் சிறப்பு என்ன?
ஈரான் தற்போது ஒரு சிறப்பு ஏவுகணையைப் பயன்படுத்தத் தொடங்கியுள்ளது. ஈரான் இதுவரை தனது முழு பலத்தையும் காட்டவில்லை என்று சொல்லப்பட்டு வந்த நிலையில், நேற்று இரவு 'செஜில்' (Sejjil) என்ற அதிநவீன பாலிஸ்டிக் ஏவுகணையை இஸ்ரேல் மீது ஏவியுள்ளது.
இந்த அதிநவீன பாலிஸ்டிக் ஏவுகணை 2000 முதல் 2500 கி.மீ வரை பாயும் திறன் கொண்டது. இந்த எல்லைக்குள் தான் இஸ்ரேலும் உள்ளது என்பது கவனிக்கத்தக்கது. இந்த செஜில் ஏவுகணை 500 கிலோ முதல் 1500 கிலோ வரை வெடிபொருட்களைச் சுமந்து செல்லும் திறன் உடையது.
இந்த ஏவுகணைகள் டெல் அவிவ் மற்றும் ஹைஃபாவில் பெரும் சேதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. இஸ்ரேலின் 'அயன் டோம்' (Iron Dome) மற்றும் வான் பாதுகாப்பு அமைப்புகளால் இவற்றைத் தடுக்க முடியவில்லை என்று ஊடக அறிக்கைகள் கூறுகின்றன.
ஹார்முஸ் ஜலசந்தி முடக்கம்
ஈரான் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை (Strait of Hormuz) மூடியுள்ளதால் உலக நாடுகளுக்குப் பெரும் தலைவலி ஏற்பட்டுள்ளது. அடுத்த சில வாரங்களில் போர் முடிந்துவிடும் என்று அமெரிக்கா கூறினாலும், அவர்களுக்கு பெரிய சிக்கல்கள் உள்ளன.
ஹார்முஸ் ஜலசந்தி (Strait of Hormuz) ஈரான் மூடியுள்ளதால், உலகளவில் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எல்பிஜி தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. கச்சா எண்ணெய் விலை ஒரு பேரலுக்கு $100-ஐத் தாண்டியுள்ளது. இது $200 வரை செல்லலாம் என்று பொருளாதார நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
ஹார்முஸ் ஜலசந்தியைத் திறக்க பிரான்ஸ், இத்தாலி, ஸ்பெயின், ஜப்பான் போன்ற நாடுகள் அமெரிக்காவிற்கு உதவ மறுத்துவிட்டன. பிரிட்டன் மட்டுமே இது குறித்து பரிசீலித்து வருகிறது.
ஊடகங்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்த டிரம்ப்
அமெரிக்க விமர்சனங்களைச் செய்யும் ஊடகங்களின் உரிமத்தை ரத்து செய்வேன் என்று டிரம்ப் எச்சரித்துள்ளார். குறிப்பாக CNN போன்ற நிறுவனங்கள் அமெரிக்காவின் தவறுகளைச் சுட்டிக்காட்டுவது அவருக்கு ஆத்திரத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
துபாய் மற்றும் குவைத் மீதான தாக்குதல்கள்
கார்க் தீவு மீதான தாக்குதல் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் (UAE) தளங்களிலிருந்து நடத்தப்பட்டதால், ஈரான் பதிலுக்கு துபாயில் உள்ள கூகுள், சிட்டி வங்கி மற்றும் HSBC அலுவலகங்கள் உள்ள பகுதிகளை இலக்கு (Dubai Attack Updates) வைத்துள்ளது.
தாக்குதல் வீடியோக்களை பகிர்ந்தவர்கள் கைது
யுஏஇ (UAE) அரசாங்கம் 25 வெளிநாட்டுத் தொழிலாளர்களைக் கைது செய்துள்ளது. இவர்கள் துபாயில் ஏவுகணைகள் விழுந்த வீடியோக்களை சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்ததற்காகக் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இதில் இந்தியர்கள், பாகிஸ்தானியர்கள் மற்றும் வங்கதேசத்தினர் உள்ளனர்.
இத்தாலி விமானம் அழிப்பு
குவைத்தில் உள்ள 'அலி அல் சலீம்' தளத்தின் மீது ஈரான் நடத்திய ட்ரோன் தாக்குதலில் இத்தாலிய ராணுவத்தின் விமானம் ஒன்று அழிக்கப்பட்டுள்ளது. அங்குள்ள வீரர்கள் பாதுகாப்பாக இருப்பதாக இத்தாலி உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
ஹார்முஸ் ஜலசந்தி: ஈரானின் நிலைப்பாடு
ஈரான் இந்தியக் கப்பல்களை ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாகச் செல்ல ஈரான் அனுமதி அளித்துள்ளது. இதுகுறித்து ஈரானியத் தூதர் கூறுகையில், 'இந்திய மக்கள் ஈரானுடன் நிற்கிறார்கள். அதனால் எரிவாயு தட்டுப்பாடு ஏற்படக்கூடாது என்பதற்காகவும் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாக' ஈரானின் உயர்மட்டத் தூதர் தெரிவித்துள்ளார்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ