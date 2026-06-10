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மிடில் ஈஸ்ட் மகா யுத்தம்: ஈரான் மீது அமெரிக்கா தாக்குதல்.. 4 நாடுகளுடன் நேரடிப் போர்

US Attacks Iran News Tamil: லெபனான் மற்றும் இஸ்ரேல் மோதலைத் தொடர்ந்து, அமெரிக்கா ஈரானின் கிஷ் மற்றும் சிரிக் தீவுகளைத் தாக்கியுள்ளது. இதற்குப் பதிலடியாக ஈரான் இஸ்ரேல், ஜார்டன், குவைத் மற்றும் பஹ்ரைனில் உள்ள அமெரிக்க தளங்கள் மீது ஏவுகணைத் தாக்குதல்களை நடத்தியுள்ளது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 10, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 04:36 PM IST
மிடில் ஈஸ்ட் மகா யுத்தம்: ஈரான் மீது அமெரிக்கா தாக்குதல்.. 4 நாடுகளுடன் நேரடிப் போர்
Image Credit: Reuters (US Attacks Iran Missiles Hit Two Islands)

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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