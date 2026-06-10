/மிடில் ஈஸ்ட் மகா யுத்தம்: ஈரான் மீது அமெரிக்கா தாக்குதல்.. 4 நாடுகளுடன் நேரடிப் போர்

மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் (Middle East) பதற்றம் முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. அமெரிக்கா, ஈரான், இஸ்ரேல் மற்றும் அதன் சுற்றியுள்ள நாடுகள் என ஒட்டுமொத்த பிராந்தியமும் ஒரு பெரும் போர்க்களமாக மாறியிருக்கிறது. அமெரிக்காவின் அதிரடித் தாக்குதல்கள், ஈரானின் ஏவுகணைப் பதிலடி என நிமிடத்திற்கு நிமிடம் பரபரப்பான செய்திகள் வந்தவண்ணம் உள்ளன. தற்போது மிடில் ஈஸ்ட்டில் என்ன நடக்கிறது? எந்தெந்த நாடுகள் இதில் சிக்கியுள்ளன? விரிவாகப் பார்ப்போம்.
ஈரானுக்குச் சொந்தமான மிக முக்கிய மூலோபாய இடங்களான கிஷ் (Kish) மற்றும் சிரிக் (Sirik) தீவுகள் மீது அமெரிக்கா கடுமையான வான்வழித் தாக்குதலை நடத்தியுள்ளது. ஹார்முஸ் ஜலசந்தி (Strait of Hormuz) பகுதியில் அமைந்துள்ள இந்தத் தீவுகள் ஈரானின் கடற்படை மற்றும் ஏவுகணைத் தளங்களின் முக்கியக் கோட்டையாகக் கருதப்படுபவை.
இந்தத் தாக்குதலில், ஈரானின் குடிநீர் உள்கட்டமைப்புகள் மற்றும் நீர் சேமிப்பு நிலையங்கள் (Water Facilities) குறிவைத்துத் தகர்க்கப்பட்டுள்ளதாக ஈரானின் அதிகாரப்பூர்வ ஊடகமான IRIB மற்றும் தஸ்னிம் (Tasnim) செய்தி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளன. குறிப்பாக 'சிரிக் மற்றும் பந்தர் கொனஸ்தக்' ஆகிய இடங்களில் உள்ள குடிநீர் ஆலைகள் சேதமடைந்துள்ளதால், அங்குள்ள பொதுமக்கள் குடிநீருக்காகத் தவிக்கும் அவலநிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
சர்வதேச யுத்த விதிகளின்படி, பொதுமக்களின் அத்தியாவசியத் தேவையான குடிநீர் நிலைகள், மருத்துவமனைகள், பள்ளிகள் மீது தாக்குதல் நடத்துவது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனால், அமெரிக்கா ஈரானின் ராணுவ மற்றும் எண்ணெய் தளங்களை மட்டுமே தாக்கியதாகக் கூறினாலும், ஈரான் தரப்போ தங்களின் குடிநீர் ஆதாரங்கள் அழிக்கப்பட்டுள்ளதாகக் குற்றம் சாட்டுகிறது.
மறுபுறம் இஸ்ரேலை நோக்கி ஈரான் ஏவு கணைகளை வீசி வரும் நிலையில், இடையில் இருக்கும் ஜார்டன் (Jordan) நாடு தங்களை நோக்கி வந்த 5 ஈரானிய ஏவுகணைகளை நடுவானில் தடுத்து அழித்துள்ளதாக (Intercept) உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
ஈரான் ஏன் ஜார்டனைத் தாக்குகிறது? இஸ்ரேல் மீது ஈரான் ஏவுகணைகளை வீசும்போது, ஜார்டனில் உள்ள அமெரிக்க ராணுவ தளங்களின் வான் பாதுகாப்பு அமைப்புகள் (Air Defense Systems) அவற்றை தடுத்து அழிக்கின்றன. இதனால் இஸ்ரேலைத் தாக்குவதற்கு முன்பாக ஜார்டனில் உள்ள அமெரிக்கத் தளங்களை அழிக்க ஈரான் திட்டமிட்டு, அங்குள்ள 'அல் அஸ்ராக்' (Al Azraq) உள்ளிட்ட 21 அமெரிக்க ராணுவ முகாம்களைக் குறிவைத்துத் தாக்குதல் நடத்தியுள்ளது.
தற்போதைய சூழலில், மத்திய கிழக்கில் உள்ள 4 முக்கிய நாடுகளுடன் ஈரான் நேரடிப் போரில் ஈடுபட்டு வருகிறது.
இஸ்ரேல்: ஈரானின் முதன்மை எதிரி. இஸ்ரேலின் 'ராமத் டேவிட்' (Ramat David) விமான நிலையம் மீது ஈரான் நடத்திய ஏவுகணைத் தாக்குதலில், அங்குள்ள போர் விமான ஹேங்கர் (Hangar) ஒன்று சேதமடைந்துள்ளதாக செயற்கைக்கோள் படங்கள் வெளியாகி உறுதிப்படுத்தியுள்ளன. லெபனான் தலைநகர் பெய்ரூட் மீது இஸ்ரேல் தாக்குதல் நடத்த இந்த விமான நிலையத்தைப் பயன்படுத்தியதால், ஈரான் இதனைப் பழிவாங்கியுள்ளது.
குவைத்: குவைத் எல்லையிலும் ஈரான் ஏவுகணைகளை வீசியுள்ளது. குவைத் ராணுவம் தனது வான் பாதுகாப்பு அமைப்புகளைச் செயல்படுத்தி எதிரி இலக்குகளைத் தாக்கியதாக ஒப்புக்கொண்டுள்ளது. மேலும் வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் எனத் தன் நாட்டு மக்களுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
பஹ்ரைன்: பஹ்ரைனில் அமெரிக்க கடற்படையின் 5-வது படைப்பிரிவு (Fifth Fleet) நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதைக் குறிவைத்தும் ஈரான் தாக்குதல் நடத்தியுள்ளது.
ஜார்டன்: அமெரிக்க தளங்கள் உள்ளதால் ஈரானின் ஏவுகணைத் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகியுள்ளது.
அதேநேரம் சவூதி அரேபியாவும் ஈராக்கும் தற்போதைக்கு இந்த மோதலில் நேரடியாக ஈடுபடாமல் அமைதி காத்து வருகின்றன.
இதுமட்டுமன்றி ஈராக்கின் குர்திஸ்தான் பகுதியில் உள்ள இர்பில் (Erbil) நகரில் இயங்கி வரும் ஈரான் எதிர்ப்பு குர்திஷ் ஆயுதக் குழுக்களின் தலைமையகங்கள் மீதும் ஈரானின் இஸ்லாமிய புரட்சிகர காவல் படை (IRGC) மிகப்பெரிய வான்வழித் தாக்குதலை நடத்தியுள்ளது.
மத்திய கிழக்கில் உள்ள 'குர்திஷ்' இன மக்களுக்கு அமெரிக்கா பணமும் ஆயுதங்களும் வழங்கி, அவர்களை ஈரானுக்கு எதிராகப் பயன்படுத்தி வருகிறது. இதை அறிந்தே, ஈரான் எல்லையில் உள்ள குர்திஷ் தளங்களை ஈரான் ராணுவம் வேட்டையாடியுள்ளது.
மத்திய கிழக்கு பிராந்தியம் முழுவதும் அமெரிக்க ராணுவ தளங்களுக்கும், ஈரானுக்கும் இடையே ஒரு நிழல் யுத்தமே நடந்து வருகிறது. அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் தரப்போ, "நாங்கள் விரைவில் வெற்றியை நோக்கி நகர்கிறோம்" எனக் கூறி வரும் நிலையில், ஈரான் தனது பிடிவாதத்தைக் கைவிடாமல் அமெரிக்க, இஸ்ரேல் கூட்டணிகளுக்குத் தொடர்ந்து பதிலடி கொடுத்து வருகிறது. இந்த மகா யுத்தம் உலகப் பொருளாதாரத்தையும், அமைதியையும் எந்த அளவுக்குப் பாதிக்கப் போகிறது என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.