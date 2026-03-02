48 தலைவர்கள் கொல்லப்பட்டனர்.. பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைத்த ஈரான்! டிரம்ப் முக்கிய தகவல்

Iran Israel War Latest News: மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நாளுக்கு நாள் போர் பதற்றம் அதிகரித்து வருகிறது. ஈரான் மீது இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்கா கூட்டு தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. அணு ஆயுத ஒப்பந்தத்தில் ஈரான் கையெழுத்திட மறுத்து வருவதால் இந்த தாக்குதல் நடத்தப்படுவதாக இரு நாடுகளும் காரணம் சொல்கின்றனர். நேற்று முன்தினம் (பிப்ரவரி 28) இரவு ஈரானின் உச்ச தலைவர் அலி கமேனி இந்த தாக்குதலில் கொல்லப்பட்டார். இது உலகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியது. இந்த சூழலில், தற்போது ஈரானும் தனது பதிலடி தாக்குதலை தொடங்கி இருக்கிறது.
48 ஈரானிய தலைவர்கள் கொல்லப்பட்டனர்
இஸ்ரேல் மற்றும் வளைகுடா நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்கா தளத்தை இரான் ஏவுகணைகளால் தகர்த்து வருகிறது. கத்தார் தலைநகரம் தோஹாக உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் தொடர்ந்து ஈரான் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. சில இடங்களில் ஈரானின் ஏவுகணைகளை வானிலேயே இஸ்ரேஸ் இடைமறித்து அழித்தது. இந்த நிலையில், அமெரிக்கா அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், ஈரானில் 48 தலைவர்கள் கொல்லப்பட்டனர் என தெரிவித்துள்ளார்.
மீண்டும் பேச்சுவார்த்தையில் ஈரான் - அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்
இது தொடர்பாக டொனால்ட் டிரம்ப் ஊடகங்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அதில் அவர் கூறியதாவது, தெஹ்ரானுக்கு எதிரான அமெரிக்க ராணுவ நடவடிக்கை வேகமாக நகர்கிறது. ஈரானில் ஓரே நேரத்தில் 48 தலைவர்கள் கொல்லப்பட்டுள்ளனர். தற்போது புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட ஈரானிய தலைவர்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தை விரும்புகிறார்கள். அதற்கான அழைப்பும் வந்தது. நானும் ஒப்புக்கொண்டேன். எனவே அவர்களுடன் விரைவில் பேச இருக்கிறேன். அவர்கள் இதனை முன்பே செய்திருக்க வேண்டும். ஆனால் அவர்கள் தாமதித்துவிட்டனர் என கூறினார்.
ஈரான் நடத்திய தாக்குதலில் இந்தியர் உட்பட 58 பேர் காயம்
இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்கா நடத்திய தாக்குதலில், ஈரானின் முக்கிய உச்ச தலைவரான அலி கமேனி மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் உயிரிழந்தனர். இது ஈரானை பதிலடி கொடுக்க மேலும் துண்டியது. அவர்கள் தங்களிடம் இருக்கும் அனைத்து ஆயுதங்களையும் பயன்படுத்த தாயாராகி உள்ளதாக தகவல்கள் கூறுகின்றன. கடந்த இரண்டு நாட்களில் ஈரான் நடத்திய தாக்குதலில், 3 பேர் கொல்லப்பட்டதாகவும், ஒரு இந்தியர் உட்பட கிட்டத்தட்ட 58 பேர் காயம் அடைந்துள்ளதாகவும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் கூறி உள்ளது.
500க்கும் மேற்பட்ட அமெரிக்க ராணுவ வீரர்கள் கொல்லப்பட்டனர்
அதேசமயம் பஹ்ரைனில் இருக்கும் அமெரிக்க நிலையை தாக்கியதில் 500க்கும் மேற்பட்ட அமெரிக்க ராணுவ வீரர்கள் கொல்லப்பட்டதாக ஈரான் தெரிவித்திருக்கிறது. ஈரானின் உச்ச தலைவர் அலி கமேனி கொல்லப்பட்டதற்கு இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்கா நாடுகளுக்கு கண்டனம் தெரிவித்து இந்தியாவின் சென்னை, ஹைதராபாத், காஷ்மீர் உள்ளிட்ட பல்வேறு நகரங்களில் மக்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் படிக்க: அலி காமேனி இடத்தில் அடுத்து யார்? ஈரான் உச்ச தலைவர் எப்படி தேர்வு செய்யப்படுவார்?
மேலும் படிக்க: அமெரிக்காவை தூண்டிவிட்ட சௌதி அரேபியா... ஈரான் மீதான தாக்குதலின் பின்னணி!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ