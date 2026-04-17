  உலகத்திற்கே நல்ல செய்தி... ஹார்முஸ் ஜலசந்தி முழுமையாக திறப்பு - ஈரான் அறிவிப்பு

உலகத்திற்கே நல்ல செய்தி... ஹார்முஸ் ஜலசந்தி முழுமையாக திறப்பு - ஈரான் அறிவிப்பு

Strait of Hormuz: போர் நிறுத்தம் காலகட்டத்தில் ஹோர்முஸ் நீரிணை வழியாக அனைத்து எண்ணெய் கப்பல்களும் அனுமதிக்கப்படும் என ஈரான் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 17, 2026, 07:22 PM IST

Iran Latest Announcement On Strait of Hormuz: கடந்த பிப். 28ஆம் தேதியில் இருந்து ஈரான் - இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா இடையே கடும் மோதல் நிலவி வரும் சூழலில், தற்போது போர் நிறுத்தம் ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், இந்த போர் நிறுத்தம் காலகட்டத்தில் ஹோர்முஸ் நீரிணை வழியாக அனைத்து எண்ணெய் கப்பல்களும் அனுமதிக்கப்படும் என ஈரான் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. 

இதுகுறித்து ஈரானின் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் அப்பாஸ் அராக்சி அவரது அதிகாரப்பூர்வ X தளத்தில் இந்திய நேரப்படி இன்று மாலை 6.15 மணிக்கு, "லெபனானில் அறிவிக்கப்பட்ட போர் நிறுத்தத்திற்கு இணங்க, ஈரான் இஸ்லாமியக் குடியரசின் துறைமுகங்கள் மற்றும் கடல்சார் அமைப்பால் ஏற்கெனவே, அறிவிக்கப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த பாதையில், போர் நிறுத்தம் நீடிக்கும் காலம் முழுவதும் ஹார்முஸ் ஜலசந்தி, அனைத்து எண்ணெய் கப்பல்களுக்கும் முழுமையாக திறக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது" என பதிவிட்டுள்ளார். 

இதை அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் அவரது சமூக வலைதளத்தில் உறுதிப்படுத்தி உள்ளார். அதில், ஹார்முஸ் ஜலசந்தி முழுமையாக திறக்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளார். "ஹார்முஸ் ஜலசந்தி முழுமையாக திறக்கப்படும் என ஈரான் அறிவித்துள்ளது. முழு பயணத்திற்கு தயாராக இருங்கள். நன்றி" என பதிவிட்டுள்ளார்.

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

