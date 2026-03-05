Khamenei Death | ஈரான் உச்ச தலைவர் அலி கமேனி கொலை: இந்திய வெளியுறவுச் செயலாளர் நேரில் இரங்கல்!

ஈரான் செய்திகள்: ஈரானின் உச்ச தலைவர் அலி கொமேனி, அமெரிக்க-இஸ்ரேல் கூட்டுப் படைகளால் படுகொலை செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் ‘பலத்த மௌனம்’ இந்தியாவிற்குள் கடுமையான விமர்சனங்களையும் கண்டனங்களையும் எழுப்பி நிலையில், ஈரானின் உச்சத் தலைவர் அயதுல்லா அலி கமேனியின் மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவிக்கும் விதமாக, இந்திய வெளியுறவுச் செயலாளர் விக்ரம் மிஸ்ரி டெல்லியில் உள்ள ஈரான் தூதரகத்திற்குச் சென்று இரங்கல் புத்தகத்தில் கையெழுத்திட்டார்.
இந்திய பிரதமர் மோடியின் இந்த அமைதி, ஒரு நாட்டின் தலைவருக்குரிய தார்மீக மற்றும் அறநெறிப் பொறுப்புகளைக் கைவிடும் செயல் என எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
இந்தியா இரங்கல் பதிவு
இந்திய அரசின் சார்பில் டெல்லியில் உள்ள ஈரான் தூதரகத்திற்குச் சென்ற வெளியுறவுச் செயலாளர் விக்ரம் மிஸ்ரி, அங்கிருந்த இரங்கல் புத்தகத்தில் கையெழுத்திட்டார். பின்னர் இந்தியாவுக்கான ஈரான் தூதர் முகமது ஃபதாலியைச் சந்தித்து தனது வருத்தத்தைப் பகிர்ந்து கொண்டார்.
உச்ச தலைவர் அலி கொமேனி கொலை
கடந்த பிப்ரவரி 28-ம் தேதி அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் நடத்திய அதிரடித் தாக்குதலில் கமேனி கொல்லப்பட்டார். இது ஈரானின் 46 ஆண்டுகால இறையாண்மை வரலாற்றில் ஒரு மிகப்பெரிய திருப்புமுனையாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இந்தச் சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து ஈரான் முழுவதும் தேசிய துக்கம் அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இரங்கல் தெரிவிக்க தூதரகம் அழைப்பு
இந்தத் துயரமான நேரத்தில், இந்தியப் பொதுமக்கள் மற்றும் பிற நாடுகளின் தூதரக அதிகாரிகள் அஞ்சலி செலுத்த டெல்லி ஈரான் தூதரகம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது. இரங்கல் தெரிவிக்க மார்ச் 5 (வியாழன்), மார்ச் 6 (வெள்ளி) மற்றும் மார்ச் 9 (திங்கள்) ஆகிய தேதிகளில் தூதரகத்தில் இரங்கல் புத்தகம் திறந்து வைக்கப்படும். இரங்கல் புத்தகத்தில் பொதுமக்கள் தங்கள் செய்திகளைப் பதிவு செய்யலாம் என அறிவிப்பு.
ஈரான் தூதரின் காட்டமான கருத்துக்கள்
செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஈரான் தூதர் முகமது ஃபதாலி, அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலின் நடவடிக்கைகளைக் கடுமையாக விமர்சித்தார்."நாங்கள் பேச்சுவார்த்தை மேசையில் அமர்ந்திருந்தோம், ஆனால் அவர்கள் அந்த மேசையைத் தகர்த்துப் போரைத் தொடங்கிவிட்டார்கள்" என்று அவர் குற்றம் சாட்டினார்.
இந்தத் தாக்குதலில் பொதுமக்களும், குறிப்பாகப் பள்ளிக் குழந்தைகளும் கொல்லப்பட்டதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார். ஒரு தொடக்கப் பள்ளியின் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் 160 பெண் குழந்தைகள் உயிரிழந்ததாகக் கூறி அவர் மிகுந்த வேதனை தெரிவித்தார்.
ஈரான் போரை விரும்பவில்லை மற்றும் ஈரான் போரைத் தேர்ந்தெடுக்கவில்லை என்றாலும், தங்களைத் தற்காத்துக் கொள்ளத் தயங்காது என்பதையும், போரின் கால அளவு தங்கள் கைகளில்தான் உள்ளது என்பதையும் அவர் மிகத் தெளிவாக எச்சரித்தார்.
இந்தியாவுடனான உறவு
இந்தியாவுடனான பல ஆண்டுகால நட்புறவை ஈரான் மதிப்பதாகத் தெரிவித்த தூதர், "இந்த இக்கட்டான சூழலில், அனைத்து நாடுகளும் ஒரு சோதனைக்கு உள்ளாக்கப்படுகின்றன. இந்தியாவுடன் எங்களுக்கிருக்கும் வரலாற்று ரீதியான பிணைப்பை மேலும் வலுப்படுத்த வேண்டும் என நாங்கள் நம்புகிறோம்" என்று குறிப்பிட்டார்.
தேசிய துக்க தினம்
ஈரானில் தற்போது தேசிய துக்க தினம் அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது. அதே சமயம், தங்களுக்கு எதிரான தாக்குதலுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் தளங்கள் எங்கு இருந்தாலும் அவை தங்களின் இலக்காக மாறும் என்றும் ஈரான் எச்சரித்துள்ளது.
