  • ஈரான் தலைவர் கமேனி கொலை.. காலி செய்த அமெரிக்கா, இஸ்ரேல்.. உச்சக்கட்ட பதற்றம்

ஈரான் தலைவர் கமேனி கொலை.. காலி செய்த அமெரிக்கா, இஸ்ரேல்.. உச்சக்கட்ட பதற்றம்

Iran Supreme Leader Khamenei Dead:  ஈரான் உச்ச தலைவர்  அயதுல்லா அலி கமேனி (86) கொல்லப்பட்டதாக அந்நாடு அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதி செய்துள்ளது. பல ஆண்டுகளாக அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலை அலறவிட்டிருந்த, கமேனியை அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் சேர்ந்து இன்று கொலை செய்துள்ளது.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 1, 2026, 09:59 AM IST

Iran Supreme Leader Khamenei Dead Update:  ஈரானுக்கும் அமெரிக்கா, இஸ்ரேலுக்கும் நீண்ட காலமாக பகை நிலவி வருகிறது. இதனால், ஈரான் மீது அமெரிக்கா பல நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இஸ்ரேலுடன் சேர்த்து ஈரானை காலி செய்ய அவ்வப்போது தாக்கதலை நடத்தியும் வந்தது. ஈரான் அணுகுண்டு தயாரிக்கும் முயற்சியில் ஈடுட்டிருப்பதை தடுக்கும் வகையில், அந்த நாட்டின் அணுசக்தி மையங்கள் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் சேர்த்து தாக்குதல் நடத்தின. 

ஈரான் தலைவர் கமேனி கொலை

இப்படியாக ஈரானுக்கும் இஸ்ரேல், அமெரிக்காவுக்கும் இடையே பகை நீடித்து வந்த நிலையில், அண்மையில், அணு ஆயுத ஒப்பந்தம் தொடர்பான விவகாரத்தில் அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானுக்கும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டது. இந்த  பேச்சுவார்த்தையில உடன்பாடு எட்டப்படாத நிலையில், ஈரான் மீது நேற்று (பிப்ரவரி 28) முதல் மிக்பெரிய தாக்கலை அமெரிக்கா தொடங்கியுள்ளது. 

இஸ்ரேலுடன் கைகோர்த்து அமெரிக்கா தாக்குதலை தொடங்கியுள்ளது.  ஈரானை முக்கிய பகுதிகளை குறிவைத்து தாக்குதல் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக,  ஈரான் உச்ச தலைவர் கமேனி இருக்கும் இடத்தை குறிவைத்து தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. டெஹ்ரான் முழுவதும் குண்டு மழையை அமெரிக்கா, ஈரான் பொழிந்தது. இதனால், அங்கு பதற்றங்கள் நிலவி வருகிறது.  உயிரிழப்புகளும் ஏற்பட்டன. 

இந்த பதற்றம் தற்போது மேலும்  அதிகரித்துள்ளது. அதாவது, ஈரான் உச்ச தலைவர் அயதுல்லா அலி கமேனி கொல்லப்பட்டதாக முதலில் அமெரிக்கா அதிபர் டிரம்ப் அறிவித்தார். இதனை ஈரான் மறுத்து வந்த நிலையில், தற்போது அதனை ஈரானும் உறுதி செய்துள்ளது. 86 வயதான கமேனி  அதிகாலை அவரது அலுவலகத்தில் கொல்லப்பட்டதாக ஈரான் ஊடகங்கள் தெரிவித்தன.  மேலும், கமேனியின் மருமகன், பேரன் ஆகியோரும் உயிரிழந்ததாக ஈரான் அரசு செய்து நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. இதனால், ஈரானின் 40 நாட்கள் துக்கம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. மேலும், ஒரு வாரம் விடுமுறையும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து டிரம்ப் கூறுகையில், "வரலாற்றில் மிகவும் தீய மனிதர்களில் ஒருவர் கமேனி. கமேனி வான்வழி தாக்குதலில் இறந்துவிட்டார். ஈரானிய மக்கள் தங்கள் நாட்டைத் திரும்பப் பெறுவதற்கான மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இது.இது ஈரான் மக்களுக்கு மட்டுமல்ல, அனைத்து பெரிய அமெரிக்கர்களுக்கும், உலகெங்கிலும் உள்ள பல நாடுகளைச் சேர்ந்த மக்களுக்கும் நீதி கிடைத்துள்ளது" என்றார்.

யார் இந்த கமேனி?

ஈரானின் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த அரசியல் மற்றும் மதத் தலைவராக அயத்துல்லா அலி கமேனி இருந்து வந்தார். சுமார் 30 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஈரானை தனது கட்டுப்பாட்டில் வைத்து வந்தார்.  அலி கமேனி 1939ஆம் ஆண்டு மஷாத்தில் பிறந்தார்.   ஈரானின் அதிகாரம் இவருக்கு உண்டு.  இவர் இளம் வயதிலேயே ஷியா இஸ்லாமிய மதபயிற்சியில் ஈடுபட்டார். 1979ஆம ஆண்டு இஸ்லாமிய புரட்சியில் முக்கிய பங்கு வகித்த கமேனி, ஷா  ஆட்சிக்கு எதிராக செயல்பட்டதால் பலமுறை கைதாகினார்.

பின்னர், 1981ஆம் ஆண்டு குடியரசுத் தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்ட  அவர், குமைனி மரணத்திற்கு பிறகு கமேனி ஈரானின் உச்ச தலைவராக 1989ஆம் ஆண்டு பொறுப்பேற்றார். இதன் மூலம், ஈரானின் ஆயுதப்படைகள், நீதித்துறை உள்ளிட்ட துறைகள் இவரது கட்டுப்பாட்டில் இருந்தன.  தனது அணு ஆயுத திட்டங்களை பல ஆண்டுகளாக அமெரிக்கா, இஸ்ரேலுக்கும் ஒரு அச்சுறுத்தலாக கமேனி இருந்து வந்தார். 

இஸ்ரேலை எதிர்த்து செயல்படும் குழுக்களுக்கு ஈரான் ஆதரவு வழங்குவதாகவும், ஆணு ஆயுத உதவிகளை செய்து வருகிறது. இதனால், அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் சேர்த்து ஈரானை அவ்வப்போது தாக்கி வருகிறது. ஈரானின் அணு ஆயுத திட்டம் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தலாக உள்ளதாக கூறி, அமெரிக்கா இஸ்ரேல் சேர்த்து தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. இந்த தாக்குதலில் தான்,  கமேனி கொல்லப்பட்டார். இதனால், அடுத்த ஈரான் உச்ச தலைவர் யார் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. 

மேலும் படிக்க:  அபுதாபி, துபாய் மீது ஏவுகணை தாக்குதல்... மத்திய கிழக்கில் பதற்றம் - அமெரிக்காவை குறிவைக்கும் ஈரான்

மேலும் படிக்க: அமெரிக்க மக்களின் பாதுகாப்பே நோக்கம்... ஈரான் மீதான தாக்குதல் - டொனால்ட் டிரம்ப் பேச்சு

