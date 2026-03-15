டிரம்ப் கண்ணில் மண்ணை தூவி... தப்பித்த மொஜ்தபா - அவர் ஈரானிலேயே இல்லையாமே!?

Mojtaba Kamenei: ஈரான் உச்சபட்ச தலைவர் மொஜ்தபா காமேனி தற்போது அந்நாட்டிலேயே இல்லை என்றும் அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் நாடுகளின் தாக்குதலில் இருந்து தப்பித்துச் சென்றுவிட்டதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 15, 2026, 07:56 PM IST
  • மொஜ்தபா காமேனிக்கு அமெரிக்கா குறிவைத்துள்ளது.
  • தகவல் கொடுப்பவர்களுக்கு ரூ.92 கோடி கொடுக்க அமெரிக்கா திட்டம்.
  • மொஜ்தபா காமேனிக்கு காயம் ஏற்பட்டதாகவும் தகவல்.

Trending Photos

8வது ஊதியக்குழுவில் 3.0-3.25 Fitment Factor? வலுக்கும் கோரிக்கை, எகிறப்போகும் சம்பளம்!!
camera icon11
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழுவில் 3.0-3.25 Fitment Factor? வலுக்கும் கோரிக்கை, எகிறப்போகும் சம்பளம்!!
மாசி 30 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
மாசி 30 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
CSK-ல் சஞ்சுவுக்கு ஓபனிங் வேண்டாம்... இந்த இடம்தான் பெஸ்ட் - சின்ன தல கருத்து!
camera icon8
Sanju Samson
CSK-ல் சஞ்சுவுக்கு ஓபனிங் வேண்டாம்... இந்த இடம்தான் பெஸ்ட் - சின்ன தல கருத்து!
மீனத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சி: மேஷம் முதல் மீனம் வரை யாருக்கு பொற்காலம்? யாருக்கு போறாத காலம்?
camera icon13
Sun Transit
மீனத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சி: மேஷம் முதல் மீனம் வரை யாருக்கு பொற்காலம்? யாருக்கு போறாத காலம்?
Mojtaba Kamenei Latest News Updates: ஈரான் - இஸ்ரேல் - அமெரிக்க இடையேயான போர் தொடர்ந்து அதிகரித்தே வருகிறது. மத்திய கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில் போர் பதற்றமும் அதிகரித்தே காணப்படுகிறது.

சுமார் 2 வாரங்களை கடந்தும் போர் தொடரும் நிலையில், இதுவரை ஈரானுக்கு ஆதரவாக நிற்கும் சீனா, ரஷ்யா உள்ளிட்ட நாடுகள் நேரடியாக களமிறங்கவில்லை. ஒருவேளை இந்த நாடுகளும் தாக்குதலில் குதித்தால் உலக போர் மூளும் அபாயம் ஏற்படும்.

மொஜ்தபாவை குறிவைக்கும் டிரம்ப்

ஈரானின் உச்சபட்ச தலைவரான அயத்துல்லா அலி காமேனி, இஸ்ரேல் - அமெரிக்க தாக்குதலில் கொல்லப்பட்ட நிலையில், அவரது இளைய மகன் மொஜ்தபா காமேனி உச்சபட்ச தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டார். இந்நிலையில், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் முதல் இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு வரை மொஜ்தபாவை வலைவீசி தேடி வருகின்றனர். 

அதிலும் குறிப்பாக, மொஜ்தபா காமேனி உள்ளிட்ட ஈரானின் 10 தலைவர்கள் குறித்து சரியான தகவல் கூறுபவர்களுக்கு ரூ.92 கோடி மதிப்பில் சன்மானம் வழங்கப்படும் என அமெரிக்க அறிவித்துள்ளது. ஈரானின் அரசை கவிழ்த்து, அங்கு ஆட்சி மாற்றத்தை கொண்டுவர வேண்டும் என்பதே இஸ்ரேல் - அமெரிக்காவின் நோக்கமாக உள்ளது. தரை வழி தாக்குதல் இன்றி அங்கு ஆட்சி மாற்றத்திற்கு வழியில்லை என்பதையும் அவர்கள் புரிந்துகொண்டுள்ளார்கள். இருப்பினும் மொஜ்தபாவை கொல்வதன் மூலம் ஈரானுக்கும் மேலும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தலாம் என திட்டமிடுகிறார்கள். 

ரஷ்யா பறந்த மொஜ்தபா 

ஈரான் உச்சபட்ச தலைவர் மொஜ்தபா காமேனி, இஸ்ரேல் - அமெரிக்க தாக்குதலில் காயமடைந்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகின, இருப்பினும் ஈரான் தரப்பு முற்றிலும் அவற்றை நிராகரித்திருந்தது. 'Al-Jarida' எனும் குவைத் நாட்டின் நாளிதழான, மொஜ்தபா காமேனி ஈரான் நாட்டிலேயே இல்லை என செய்தி வெளியிட்டுள்ளது. 

Al-Jarida வெளியிட்ட செய்தியின் அடிப்படையில், மொஜ்தபா காமேனி உடல்நிலை காரணமாகவும்,  பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காகவும் ரஷ்யாவிற்கு ரகசியமாக சென்றுவிட்டார் என குறிப்பிட்டுள்ளார். ரஷ்யாவின் ராணுவ விமானத்தில் ரஷ்ய தலைநகர் மாஸ்கோவுக்கு அவர் அழைத்துச் செல்லப்பட்டார் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், மொஜ்தபா காமேனிக்கு ரஷ்யாவில் அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டதாகவும், அவருக்கு மருத்துவ சிகிச்சை வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

புதின் சொன்ன ஐடியா

கடந்த மார்ச் 12ஆம் தேதி, ரஷ்யாவின் போர் விமானம் மொஜ்தபா காமேனியை மாஸ்கோவுக்கு அழைத்துச் சென்றதாகவும், ரஷ்ய அதிபரின் மாளிகை வளாகத்தில் உள்ள மருத்துவமனையில் மொஜ்தபா சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் தொடர்ந்து தாக்குதல் தொடுத்து வருவதால், அதற்கு மத்தியில் மொஜ்தபாவுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டதாகவும், அதனாலேயே அவர் ரஷ்யா கொண்டுசெல்லப்பட்டார் என்றும் கூறப்படுகிறது. 

ரஷ்ய அதிபர் புதின் மொஜ்தபாவுக்கு ரஷ்யாவில் தஞ்சமடைய அனுமதித்ததாகவும், அதனால் அவர் ரஷ்யாவுக்கு சென்ற உடனேயே அறுவை சிகிச்சையை மேற்கொண்டதாகவும் தகவல்கள் கூறுகின்றன. மொஜ்தபா இருக்கும் இடம் அமெரிக்காவுக்கோ, இஸ்ரேலுக்கோ தெரியவரக் கூடாது என்பதற்காகவும், ஈரானில் மொஜ்தபா இருந்தால் அவரது இருப்பிடம் மற்ற நாடுகளுக்கு தெரிய அதிக வாய்ப்பிருப்பதை ஈரானிய பாதுகாப்பு அமைப்புகள் உணர்ந்ததை அடுத்தே அவரை ரஷ்யாவுக்கு அழைத்துச் செல்ல முடிவு செய்ததாக கூறப்படுகிறது. ஈரான் அதிபர் மசூத் பெஷஷ்கியனுடன், பேச்சுவார்த்தை மேற்கொண்டபோது இந்த திட்டத்தை புதினே முன்வைதத்தாக கூறப்படுகிறது.

ஈரானியர்கள் கூறுவது என்ன?

இருப்பினும் இவை அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவிக்கப்படவில்லை. Zee News இத்தகவலை உறுதிப்படுத்தவும் இல்லை. இஸ்ரேல் - அமெரிக்காவின் சமீபத்திய தாக்குதலில் அவருக்கு காயம் ஏற்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இருப்பினும் ஈரானிய அதிகாரிகள், மொஜ்தபா காமேனி உடல் ஆரோக்கியத்துடனும், பாதுகாப்பாகவும் இருப்பதாக தெரிவித்து வருகிறார்கள். 

மேலும் படிக்க | உலகப் போர் அச்சம்? ஈரான்-இஸ்ரேல் மோதல் நடுவே... வட கொரியாவின் ஏவுகணை அட்டாக்!

மேலும் படிக்க | இனி இந்தியாவுக்கு பிரச்னை இல்லை... புறப்பட்ட 2 LPG கப்பல்கள் - ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் அனுமதி

மேலும் படிக்க | முஸ்தபா காமேனி முதல் உரை.. அமெரிக்காவுக்கு விழுந்த பலத்த அடி! ஈரான் கொடுத்த 'ஷாக்' 6 பேர் பலி

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

