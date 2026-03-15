டிரம்ப் கண்ணில் மண்ணை தூவி... தப்பித்த மொஜ்தபா - அவர் ஈரானிலேயே இல்லையாமே!?

Mojtaba Kamenei Latest News Updates: ஈரான் - இஸ்ரேல் - அமெரிக்க இடையேயான போர் தொடர்ந்து அதிகரித்தே வருகிறது. மத்திய கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில் போர் பதற்றமும் அதிகரித்தே காணப்படுகிறது.
சுமார் 2 வாரங்களை கடந்தும் போர் தொடரும் நிலையில், இதுவரை ஈரானுக்கு ஆதரவாக நிற்கும் சீனா, ரஷ்யா உள்ளிட்ட நாடுகள் நேரடியாக களமிறங்கவில்லை. ஒருவேளை இந்த நாடுகளும் தாக்குதலில் குதித்தால் உலக போர் மூளும் அபாயம் ஏற்படும்.
மொஜ்தபாவை குறிவைக்கும் டிரம்ப்
ஈரானின் உச்சபட்ச தலைவரான அயத்துல்லா அலி காமேனி, இஸ்ரேல் - அமெரிக்க தாக்குதலில் கொல்லப்பட்ட நிலையில், அவரது இளைய மகன் மொஜ்தபா காமேனி உச்சபட்ச தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டார். இந்நிலையில், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் முதல் இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு வரை மொஜ்தபாவை வலைவீசி தேடி வருகின்றனர்.
அதிலும் குறிப்பாக, மொஜ்தபா காமேனி உள்ளிட்ட ஈரானின் 10 தலைவர்கள் குறித்து சரியான தகவல் கூறுபவர்களுக்கு ரூ.92 கோடி மதிப்பில் சன்மானம் வழங்கப்படும் என அமெரிக்க அறிவித்துள்ளது. ஈரானின் அரசை கவிழ்த்து, அங்கு ஆட்சி மாற்றத்தை கொண்டுவர வேண்டும் என்பதே இஸ்ரேல் - அமெரிக்காவின் நோக்கமாக உள்ளது. தரை வழி தாக்குதல் இன்றி அங்கு ஆட்சி மாற்றத்திற்கு வழியில்லை என்பதையும் அவர்கள் புரிந்துகொண்டுள்ளார்கள். இருப்பினும் மொஜ்தபாவை கொல்வதன் மூலம் ஈரானுக்கும் மேலும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தலாம் என திட்டமிடுகிறார்கள்.
ரஷ்யா பறந்த மொஜ்தபா
ஈரான் உச்சபட்ச தலைவர் மொஜ்தபா காமேனி, இஸ்ரேல் - அமெரிக்க தாக்குதலில் காயமடைந்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகின, இருப்பினும் ஈரான் தரப்பு முற்றிலும் அவற்றை நிராகரித்திருந்தது. 'Al-Jarida' எனும் குவைத் நாட்டின் நாளிதழான, மொஜ்தபா காமேனி ஈரான் நாட்டிலேயே இல்லை என செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.
Al-Jarida வெளியிட்ட செய்தியின் அடிப்படையில், மொஜ்தபா காமேனி உடல்நிலை காரணமாகவும், பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காகவும் ரஷ்யாவிற்கு ரகசியமாக சென்றுவிட்டார் என குறிப்பிட்டுள்ளார். ரஷ்யாவின் ராணுவ விமானத்தில் ரஷ்ய தலைநகர் மாஸ்கோவுக்கு அவர் அழைத்துச் செல்லப்பட்டார் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், மொஜ்தபா காமேனிக்கு ரஷ்யாவில் அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டதாகவும், அவருக்கு மருத்துவ சிகிச்சை வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
புதின் சொன்ன ஐடியா
கடந்த மார்ச் 12ஆம் தேதி, ரஷ்யாவின் போர் விமானம் மொஜ்தபா காமேனியை மாஸ்கோவுக்கு அழைத்துச் சென்றதாகவும், ரஷ்ய அதிபரின் மாளிகை வளாகத்தில் உள்ள மருத்துவமனையில் மொஜ்தபா சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் தொடர்ந்து தாக்குதல் தொடுத்து வருவதால், அதற்கு மத்தியில் மொஜ்தபாவுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டதாகவும், அதனாலேயே அவர் ரஷ்யா கொண்டுசெல்லப்பட்டார் என்றும் கூறப்படுகிறது.
ரஷ்ய அதிபர் புதின் மொஜ்தபாவுக்கு ரஷ்யாவில் தஞ்சமடைய அனுமதித்ததாகவும், அதனால் அவர் ரஷ்யாவுக்கு சென்ற உடனேயே அறுவை சிகிச்சையை மேற்கொண்டதாகவும் தகவல்கள் கூறுகின்றன. மொஜ்தபா இருக்கும் இடம் அமெரிக்காவுக்கோ, இஸ்ரேலுக்கோ தெரியவரக் கூடாது என்பதற்காகவும், ஈரானில் மொஜ்தபா இருந்தால் அவரது இருப்பிடம் மற்ற நாடுகளுக்கு தெரிய அதிக வாய்ப்பிருப்பதை ஈரானிய பாதுகாப்பு அமைப்புகள் உணர்ந்ததை அடுத்தே அவரை ரஷ்யாவுக்கு அழைத்துச் செல்ல முடிவு செய்ததாக கூறப்படுகிறது. ஈரான் அதிபர் மசூத் பெஷஷ்கியனுடன், பேச்சுவார்த்தை மேற்கொண்டபோது இந்த திட்டத்தை புதினே முன்வைதத்தாக கூறப்படுகிறது.
ஈரானியர்கள் கூறுவது என்ன?
இருப்பினும் இவை அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவிக்கப்படவில்லை. Zee News இத்தகவலை உறுதிப்படுத்தவும் இல்லை. இஸ்ரேல் - அமெரிக்காவின் சமீபத்திய தாக்குதலில் அவருக்கு காயம் ஏற்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இருப்பினும் ஈரானிய அதிகாரிகள், மொஜ்தபா காமேனி உடல் ஆரோக்கியத்துடனும், பாதுகாப்பாகவும் இருப்பதாக தெரிவித்து வருகிறார்கள்.
