  • அபுதாபி மீது ஏவுகணை தாக்குதல்... முறியடித்த கத்தார் - அமெரிக்காவை குறிவைக்கும் ஈரான்

அபுதாபி மீது ஏவுகணை தாக்குதல்... முறியடித்த கத்தார் - அமெரிக்காவை குறிவைக்கும் ஈரான்

Iranian Attack Intercepted: ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் தலைநகர் அபுதாபி மீது ஈரான் தொடுத்த ஏவுகணை தாக்குதலை, கத்தாரின் ஏவுகணை தடுப்பு அமைப்பு முறியடித்தது.

Feb 28, 2026, 03:49 PM IST

அபுதாபி மீது ஏவுகணை தாக்குதல்... முறியடித்த கத்தார் - அமெரிக்காவை குறிவைக்கும் ஈரான்

Iranian Attack Intercepted By Qatar Missile System: ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் தலைநகர் அபுதாபி மீது ஈரான் தொடுத்த ஏவுகணை தாக்குதலை, கத்தாரின் ஏவுகணை தடுப்பு அமைப்பு முறியடித்தது. அபுதாபியில் அமெரிக்காவின் ராணுவ தளம் செயல்பட்டு வருகிறது. அமெரிக்காவின் ராணுவ தளம் அனைத்தும் குறிவைக்கப்படும் என ஈரான் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்கத் தளங்களை குறிவைத்து ஈரான் ராணுவம் தாக்குதல் தொடுத்து வருகிறது. கத்தார், ஐக்கிய அரபு அமீரகம், பஹ்ரைன், குவைத் ஆகிய நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்க விமானப்படை தளங்கள் மீது ஈரான் தாக்குதல் தொடுத்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இதனால், மக்கள் தங்களின் வீடுகளை விட்டு வெளியே வர வேண்டாம் என கத்தார், பஹ்ரைன் நாடுகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.

சௌதி அரேபியாவின் ரியாத் நகரில் குண்டுவெடிப்பு சத்தம் கேட்டதாக AFP செய்தி முகமை தெரிவித்துள்ளது. அதேபோல், ஈரானின் பாலிஸ்டிக் ஏவுகணைத் தாக்குதல்கள் முறியடிக்கப்பட்ட நிலையில், இஸ்ரேலின் பல பகுதிகளில் ஏவுகணைத் துண்டுகள் விழுந்ததாக தகவல்கள் கிடைத்துள்ளதாக இஸ்ரேலிய காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர். இதுவரை ஈரானின் ஏவுகணைத் தாக்குதலால் சேதம் மற்றும் பாதிப்பு குறித்த தகவல்கள் ஏதும் வெளியாகவில்லை. 

ஈரானின் பதிலடி ஒருபுறம் இருக்க, அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் தாக்குதலை தொடர்ந்து ஈரான் முழுவதும் இணைய சேவை முடக்கப்பட்டுள்ளது. Netblocks அமைப்பு வெளியிட்டுள்ள சமூக வலைதளப் பதிவில், நெட்வோர்க் டேட்டாவை பார்க்கும்போது ஈரானில் ஒட்டுமொத்தமாக இணையம் பிளாக்அவுட்டை நெருங்கி வருகிறது என குறிப்பிட்டுள்ளது. இதுதான் கடந்தாண்டு ஜூனில் இஸ்ரேல் உடனான மோதலின்போதும் நடந்தது. 

