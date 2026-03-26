ஹார்முஸ் ஜலசந்தி இனி திறக்கப்படும்...? முக்கிய தளபதி கொலை - உறைந்து போன ஈரான்

மத்திய கிழக்கு போர் பதற்றம் லேட்டஸ்ட் செய்திகள்: ஈரான் - அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் போர் உச்சக்கட்டத்தை எட்டியிருக்கும் சூழலில், தினந்தினம் முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகிக் கொண்டு வருகின்றன.
ஈரான் - அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் போர் காரணமாக இந்த மூன்று நாடுகள் மட்டுமின்றி ஒட்டுமொத்த உலக நாடுகளின் பொருளாதாரம் கடும் சரிவை நோக்கி சென்றுகொண்டிருக்கிறது. மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் இருந்து கச்சா எண்ணெய் ஏற்றுமதியும் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதால், பல நாடுகளில் எரிபொருள் தட்டுபாடு அபாயமும் இருக்கிறது. மக்களின் வாழ்வாதாரமும் பாதிக்கப்படும் சூழல் நிலவுகிறது.
ஹார்முஸ் ஜலசந்தியும்... ஸ்தம்பித்த உலகமும்...
இவை அனைத்திற்கும் முக்கியமான ஒன்று, ஈரான் தனது கட்டுபாட்டில் வைத்திருக்கும் ஹார்முஸ் ஜலசந்தி. போர் தொடங்கியதில் இருந்து ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை குறித்த பேச்சுகள்தான் உலகம் முழுவதும் வியாபித்திருக்கிறது. ஈரான் தனது கடற்படை மூலம் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் கப்பல் போக்குவரத்தை முடக்கி வருகிறது. அதாவது, எதிரி நாடுகளின் எண்ணெய் கப்பல்கள் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை கடக்காமல் ஈரான் பார்த்துக்கொள்கிறது.
போர் தொடங்கி சுமார் மாதக் காலமாகிறது. அதாவது, கடந்த பிப். 28ஆம் தேதி தாக்குதல் தொடங்கியதில் இருந்தே ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை ஈரான் ஒரு துருப்புச்சீட்டாக மாற்றிக்கொண்டது, இது எதிர்பார்த்ததுதான் என்றாலும் அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் பெரியளவில் கோட்டைவிட்டதும் இந்த இடத்தில்தான் எனலாம். ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாகவே உலகின் ஐந்தில் ஒரு பங்கு கச்சா எண்ணெய் போக்குவரத்து செய்யப்படுகிறது.
வெறும் 155 கப்பல்கள்...
இதில் மொத்தம் 95% கப்பல் போக்குவரத்தை ஈரான் தடுத்திருக்கிறது. அதாவது, ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை தினமும் சுமார் 120 எண்ணெய் கப்பல்கள் கடக்கும். ஆனால், போர் தொடங்கிய பின், மார்ச் 1 முதல் மார்ச் 25 வரை, மொத்தமே 155 கப்பல்கள் மட்டுமே ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை கடந்திருக்கின்றன. அந்தளவிற்கு ஈரான் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை முடக்கியிருக்கிறது.
டிரம்ப் மதிக்காத ஈரான்
இந்த ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை திறக்காவிட்டால் கடும் தாக்குதல்களை சந்திக்க நேரிடும் என்றும் கூட அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப், ஈரானுக்கு மிரட்டல் விடுத்தார். ஆனால், அதற்கும் ஈரான் மசியவில்லை. மேலும், NATO நாடுகள் உள்ளிட்ட பல நாடுகளிடம் ஹார்முஸ் ஜலசந்திக்கு அவர்களின் போர் கப்பல்களை அனுப்பவும் டிரம்ப் கோரிக்கை விடுத்தார். ஆனால் இதுவரை எந்த நாடும் முன்வரவில்லை.
ஈரானிய கடற்படை தளபதி மரணமா?
இந்த இஸ்லாமியப் புரட்சிகர பாதுகாப்பு படையைச் (IRGC) சேர்ந்த கடற்படை தளபதி அலிரெஸா டங்சிரி அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் தாக்குதலில் கொல்லப்பட்டதாக இஸ்ரேலிய ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன. ஈரானின் பந்தர் அப்பாஸ் கடற்கரைப் பகுதி அவர் கொல்லப்பட்டதாக இஸ்ரேலிய அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்ததாக செய்தி வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
Times of Israel ஊடகம் வெளியிட்ட தகவலின்படி, ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை ஈரான் தரப்பில் மூடியது தற்போது கொல்லப்பட்டிருக்கும் அலிரெஸா டங்சிரி தான் என கூறப்படுகிறது. ஆனால், இதுவரை இதுகுறித்து ஈரான் தரப்பிலோ அல்லது இஸ்ரேலிய ராணுவம் தரப்பிலோ எவ்வித அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வரவில்லை என்பதும் கவனிக்கத்தக்கது. இதுவரை அமெரிக்க - இஸ்ரேல் தாக்குதலில் இருந்து தப்பியவர்களில் முக்கியமானவர்களுள் ஒருவர் இந்த அலிரெஸா டங்சிரி. 2018ஆம் ஆண்டு முதல் கடற்படை தளபதியாக இருந்து வரும் இவர், ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை மூடியதில் பெரும் பங்காற்றியுள்ளார்.
தற்போது இவர் கொல்லப்பட்டது உறுதியாகும்பட்சத்தில், ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை கட்டுப்படுத்தும் ஈரானின் பலம் குறையலாம். இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை கைப்பற்ற முயலலாம். எனினும், இது அவ்வளவு எளிதில்லை. மேலும், தற்போது ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை கடக்கும் ஒவ்வொரு நாட்டின் கப்பல்களுக்கும் வரி வசூலிக்க ஈரானில் மசோதா ஒன்று தயாரிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும், அதனை விரைவில் நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்ற ஈரான் அரசு முடிவெடுத்திருப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
