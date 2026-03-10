ஈரான் சேட்டை செய்தால்.... டிரம்ப் கொடுத்த பெரிய எச்சரிக்கை... உடனே IRGC பதிலடி

America Iran War, Oil Economy: இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா ஈரான் மீது தொடுத்துள்ள தாக்குதல் நடவடிக்கை தற்போது வரை முடிவுக்கு வருவது போல் தெரியவில்லை. 10 நாள்களுக்கும் மேலாக பதற்றம் நீடிக்கிறது.
இந்நிலையில், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், ஈரான் போரை நிறுத்துவது குறித்து முக்கிய கருத்து ஒன்றை தெரிவித்துள்ளார். மியாமி அருகே உள்ள கோல்ஃப் கிளப்பில் குடியரசுக் கட்சியினரிடம் கூறுகையில், "சில தீயசக்தியை அழிப்பதற்காக மத்திய கிழக்கு பகுதியில் சிறிய சுற்றுலாவை மேற்கொண்டுள்ளோம். மேலும், இது குறுகிய கால சுற்றுலாவாக இருக்கும் என்பதை நீங்களே பார்ப்பீர்கள் என நினைக்கிறேன்" என பேசியிருந்தார்.
'ஈரானை இன்னும் தாக்குவோம்'
இதன்பின்னர், டொனால்ட் டிரம்ப் அவரது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில், "ஈரான் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் எண்ணெய் கப்பல்களின் போக்குவரத்தை தடுக்கும்பட்சத்தில், அவர்கள் இதுவரை தாக்கப்பட்டதை விட 20 மடங்கள் கடுமையான தாக்குதலை அமெரிக்காவிடம் இருந்து எதிர்கொள்வார்கள்" என எச்சரித்தார்.
மேலும் அவர், "எளிதில் அழியக்கூடிய இலக்குகளை நாங்கள் தாக்குவோம். இதனால், ஈரான் மீண்டும் ஒரு தேசமாக கட்டியெழுப்பப்படுவது சாத்தியமற்றதாகிவிடும். மரணம், நெருப்பு, தாக்குதல் அவர்களை ஆட்சி செய்யும் ஆனால் அது நடக்கக்கூடாது என்றும் நான் நம்புகிறேன். இது நடக்கக் கூடாது என பிரார்த்திக்கிறேன். இது ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை பயன்படுத்தும் சீனா மற்றும் அனைத்து நாடுகளுக்கான அமெரிக்காவின் பரிசாகும். இது பெரிதாக பாராட்டப்படும் என நம்புகிறேன்" என்றார்.
IRGC கொடுத்த பெரிய எச்சரிக்கை
இதற்கு ஈரான் தரப்பிலும் பதிலடி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்காவின் மீதான ராணுவ நடவடிக்கையை எப்போது நிறுத்த வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்கப்போவது நாங்கள்தான் என ஈரானின் இஸ்லாமிய புரட்சிகர காவலர் படை (IRGC) கடுமையாக எச்சரித்துள்ளது. மேலும், ஈரான் தரப்பில் எடுக்கும் நடவடிக்கையும், இப்பிரதேசத்தின் எதிர்காலமும் இபபோது ராணுவத்தினரின் கைகளில்தான் உள்ளது. அமெரிக்க படைகளால் இந்த போரை முடிவுக்கு கொண்டுவர முடியாது" என உறுதிப்பட தெரிவித்துள்ளது.
எகிறிய கச்சா எண்ணெய் விலை
இஸ்ரேல் - அமெரிக்க நாடுகள் கடந்த சனிக்கிழமை (பிப். 28) முதல் ஈரானை தாக்கி வரும் நிலையில், ஈரானும் பதிலடி கொடுத்து வருகிறது. அன்றில் இருந்து மத்திய கிழக்கில் பதற்றம் அதிகமாகியிருப்பது மட்டுமின்றி, உலக சந்தையில் கச்சா எண்ணெய்யின் விலையும் அதிகரித்து வருகிறது. 2022ஆம் ஆண்டில் இருந்து தற்போது புதிய உச்சத்தை கச்சா எண்ணெய் விலை எட்டியுள்ளது. ஆனால், போர் நீண்ட காலம் நீடிக்காது என்ற நம்பிக்கையில், அமெரிக்க பங்குச்சந்தை தற்போது ஏற்றம் காண்கிறது, கச்சா எண்ணெய் விலையும் கொஞ்சம் வீழ்ச்சியை காண்கிறது.
எரிபொருள் தட்டுப்பாடு
ஏற்றுமதியை நிறுத்திய நாடுகள்: ஈரானின் ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாகவே சுமார் 20% கச்சா எண்ணெய், மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் உலகம் முழுவதும் கொண்டுசெல்லப்படுகிறது. தற்போது ஈரான் கொடுத்து வரும் பதிலடி தாக்குதல்கள் காரணமாக 10 எண்ணெய் கப்பல்கள் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியிலேயே முடங்கியிருக்கிறது. கத்தார், ஈராக், சௌதி அரேபியா உள்ளிட்ட மத்திய கிழக்கின் முக்கிய எரிபொருள் ஏற்றுமதி நாடுகள் தங்களின் ஏற்றுமதியை தற்சமயம் நிறுத்தி வைத்துள்ளனர். இதனால் உலகம் முழுவதும் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயமும் உள்ளது.
இந்தியாவில் என்ன தாக்கம்: இந்தியாவிலும் LPG சிலிண்டர் விநியோகம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மும்பை, பெங்களூரு உள்ளிட்ட பெருநகரங்கில் போதிய வணிக ரீதியான சமையல் எரிவாயூ சிலிண்டர் கிடைக்காமல் பல ஹோட்டல்கள் மூடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றன. தமிழ்நாட்டின் தலைநகர் சென்னையிலும் இதேபோன்ற சூழல் ஏற்படுவதற்கான அபாயமும் உள்ளது.
