English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • World
  • இம்ரான் கான் மரணமா...? அவர் எங்கே...? - பாகிஸ்தானில் நடப்பது என்ன?

இம்ரான் கான் மரணமா...? அவர் எங்கே...? - பாகிஸ்தானில் நடப்பது என்ன?

Imran Khan: முன்னாள் பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான் சிறையிலேயே உயிரிழந்ததாக தகவல்கள் பரவியதை அடுத்து, அது உண்மையா என்பது குறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 27, 2025, 05:14 PM IST

Trending Photos

சனி பகவானால் 2026ல் இந்த 3 ராசிகளுக்கு அடிக்கப்போகும் ஜாக்பார்ட்!
camera icon6
Lord Saturn
சனி பகவானால் 2026ல் இந்த 3 ராசிகளுக்கு அடிக்கப்போகும் ஜாக்பார்ட்!
விருச்சிக ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: அடுத்த 23 நாட்கள் 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை கொட்டும்
camera icon8
Venus Transit
விருச்சிக ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: அடுத்த 23 நாட்கள் 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை கொட்டும்
30 வயது மூத்த நடிகரை திருமணம் செய்துக்கொண்ட பிரபல நடிகை! யார் தெரியுமா?
camera icon7
Actress marries old actor
30 வயது மூத்த நடிகரை திருமணம் செய்துக்கொண்ட பிரபல நடிகை! யார் தெரியுமா?
சனிக்கிழமையில் பள்ளிகள் விடுமுறையா...? இந்த 6 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட்!
camera icon8
Red Alert
சனிக்கிழமையில் பள்ளிகள் விடுமுறையா...? இந்த 6 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட்!
இம்ரான் கான் மரணமா...? அவர் எங்கே...? - பாகிஸ்தானில் நடப்பது என்ன?

Imran Khan Latest News Updates: பாகிஸ்தான் அடியாலா சிறைக்கு வெளியே பெரும் பதற்றம் நிலவி வருகிறது. முன்னாள் பிரதமரும், பாகிஸ்தான் தெஹ்ரீக்-இ-இன்சாஃப் கட்சியின் தலைவருமான இம்ரான் கான் சிறையிலேயே உயிரிழந்ததாக வதந்திகள் பரவியதை தொடர்ந்து அவரது ஆதரவாளர்கள் சிறையை முற்றுகையிட்டனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

Imran Khan: முழு ஆரோக்கியத்துடன் இம்ரான் கான்

இதைத் தொடர்ந்து சிறை நிர்வாகம், இம்ரான் கான் ஆரோக்கியமான உடல் நலத்துடன் சிறையிலேயே இருப்பதாக அறிவித்திருந்தது. மேலும், இம்ரான் கான் உடல்நலம் குறித்து பரவும் தகவல்கள் அடிப்படை ஆதாரமற்றவை என்றும் அவருக்கு முழுமையான மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாக சிறை நிர்வாகம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

"அடியாலா சிறையில் இருந்து அவர் (இம்ரான் கான்)மாற்றப்பட்டதாக வெளியான செய்திகளில் எந்த உண்மையும் இல்லை. அவர் முழு ஆரோக்கியத்துடன் இருக்கிறார்" என சிறை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. பயங்கரவாதம் மற்றும் ஊழல் வழக்குகளில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டு இம்ரான் கான் கடந்த 2 ஆண்டுகளாக சிறைவாசம் அனுபவித்து வருகிறார்.

Imran Khan: தனிமைச் சிறையில் இம்ரான் கான்?

2018ஆம் ஆண்டில் பாகிஸ்தானின் 19வது பிரதமராக இம்ரான் கான் பொறுப்பேற்றார். தொடர்ந்து 2022ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் வரை அவரே பிரதமராக நீடித்தார். 2022ஆம் ஆண்டில் பாகிஸ்தான் நாடாளுமன்றத்தில் நடந்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தின் மீதான வாக்கெடுப்பில் தோல்வியை தழுவிய பின்னர், இம்ரான் கான் ஆட்சியை இழந்தார். தற்போது இம்ரான் கான் தனிமைச் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருப்பதாக இம்ரானின் சகோதரிகளும் அவரது மகன்களும் குற்றஞ்சாட்டியிருக்கின்றனர். சிறைக்கு வெளியே இவர்கள் முற்றுகையில் ஈடுபட்டனர். இம்ரான் கான் தலைமையிலான பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணிதான், கடந்த 1992ஆம் ஆண்டில் ஐசிசி உலகக் கோப்பையை வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது. 

Imran Khan: நீதிமன்றம் உத்தரவு இருக்கிறது 

குறிப்பாக, போராட்டங்களின் முன்னணியில் இருந்த இம்ரானின் சகோதரிகள் நோரீன் கான், அலீமா கான், உஸ்மா கான் ஆகியோர் நீதிமன்ற உத்தரவுகள் அனுமதித்த போதிலும் இம்ரான் கானை சந்திக்க தங்களை அனுமதிக்கவில்லை என்றும் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர். வாரத்திற்கு இரண்டு முறை இம்ரான் கானை அவரது குடும்பத்தினர் சந்திக்க இஸ்லாமாபாத் உயர் நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்திருந்தது இங்கு கவனிக்கத்தக்கது.

Imran Khan: போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட சகோதரிகள்

அடியாலா சிறையின் சோதனைச் சாவடி அருகே இம்ரான் கானின் ஆதாரவாளர்களுடன், இம்ரானின் சகோதரிகளும் உள்ளிருப்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தியால் அங்கு குழப்பம் ஏற்பட்டது. உடனே, ஆயிரக்கணக்கான இம்ரான் கானின் ஆதரவாளர்கள் சம்பவ இடத்துக்கு வந்து வன்முறையில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், அடியாலா சிறைக்குள் அவர்கள் புகுந்து தாக்குதல் நடத்த முயன்றதாகவும் தகவல்கள் கூறப்பட்டன. 

இருப்பினும், சிறை அதிகாரிகளும் காவல்துறையினரும் அலீமா கானிடம், இம்ரான் கானுடன் ஒரு சந்திப்பு ஏற்பாடு செய்யப்படும் என்று உறுதியளித்ததை அடுத்து போராட்டம் வாபஸ் பெறப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இன்றும், அடுத்து வரும் செவ்வாய் அன்றும் இம்ரானை சந்திக்க அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என கூறப்படுகிறது.

Imran Khan: பாதுகாப்பு அமைச்சரின் சிறை அனுபவம்

இதனிடையே, கடந்த காலங்களில் தான் சிறையில் இருந்தபோது அனுபவித்ததை விட, தற்போது சிறையில் இம்ரான் கான் மிகச் சிறப்பான வசதியை பெறுவதாக பாகிஸ்தானின் பாதுகாப்பு அமைச்சர் கவாஜா ஆசிப் கூறினார். மேலும் அவர், "அவருக்கு வழங்கப்படும் உணவின் மெனுவைப் பாருங்கள். ஐந்து நட்சத்திர ஹோட்டலில் கூட இது கிடைக்காது" என்றார். இம்ரான் கானுக்கு சிறையில் தொலைக்காட்சி, உடற்பயிற்சி உபகரணங்கள் மற்றும் பிற வசதிகள் கிடைத்ததாகவும அவர் கூறினார். இம்ரானுக்கு இரட்டை படுக்கை உடன் வெல்வெட் மெத்தையும் வழங்கப்பட்டிருப்பதாக ஆசிப் கூறினார். "(சிறையில்) நாங்கள் குளிர்ந்த தரையில் தூங்கினோம், சிறை உணவை சாப்பிட்டோம், ஜனவரியில் வெந்நீர் கூட இல்லாமல் இரண்டு போர்வைகள் மட்டுமே இருந்தன" என்று அவர் தனது சிறை அனுபவத்தை பகிர்ந்துகொண்டார்.

மேலும் படிக்க | 10 நிமிடத்திற்கு 1 பெண் கொலை! அதிர்ச்சியளிக்கும் ஐ.நா ரிப்பாேர்ட்..

மேலும் படிக்க | அமெரிக்க இந்தியர்களுக்கு நிம்மதி! எச்-1பி (H-1B) பணியாளர்களை நீக்கத் திட்டம் இல்லை -வெள்ளை மாளிகை

மேலும் படிக்க | இந்தியப் பெண்ணை கேலி செய்த சீனா.. 18 மணி நேரம் கழித்து நடந்த சம்பவம்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Imran KhanPakistanIndiaAdiala Jail AdministrationImran Khan Health Update

Trending News