மெயின் பாயிண்ட்டை அடித்த இஸ்ரேல்... ஈரான் எண்ணெய் கிடங்கில் அட்டாக் - இதுவே முதல்முறை

Israel Attack On Iran Oil Tanks: இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா நாடுகள் கடந்த ஒரு வார காலமாக தொடர்ச்சியாக ஈரான் மீது வான்வழித் தாக்குதல் மேற்கொள்கிறது. ஈரானும் பதிலடி தாக்குதலை மேற்கொண்டு வருகிறது. இதனால், ஒவ்வொரு நாளும் மத்திய கிழக்கு பிரதேசத்தில் போர் பதற்றம் அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது.
இந்தச் சூழலில், போர் தொடங்கி முதல்முறையாக இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா இணைந்து, ஈரானின் தலைநகர் தெஹ்ரானில் உள்ள எண்ணெய் கிணறுகளை நேற்றைய தினம் தாக்கியிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Several Fuel Storage Complexes Belonging to the IRGC in Tehran
Guided by IDF intelligence, the IAF struck these complexes, where the Iranian terrorist regime would distribute fuel to multiple military entities in Iran.
The strike significantly deepens the damage to… pic.twitter.com/T1csYf4PCp
— Israel Defense Forces (@IDF) March 7, 2026
இஸ்ரேலின் துல்லிய தாக்குதல்
இஸ்ரேல் ராணுவம் இதுகுறித்து, உளவுத்துறையின் வழிகாட்டுதலில், ஈரான் ராணுவத்தின் எரிபொருள் சேமிப்பு இடங்களில் இஸ்ரேல் விமானப் படை தாக்குதல் தொடுத்ததாக தெரிவித்துள்ளது. ஈரானின் ராணுவ உள்கட்டமைப்பை ஆதரிப்பதற்கும், ராணுவத்தினருக்கு எரிபொருள் வழங்குவதற்கும் இந்த எண்ணெய் கிணறுகள் பயன்படுத்தப்படுவதாக இஸ்ரேல் ராணுவம் தெரிவித்துள்ளது.
ஈரான் ஊடகம் சொல்வது என்ன?
இதுகுறித்து ஈரான் ஊடகமும் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன. தலைநகர் தெஹ்ரானின் தெற்கு பகுதியில் உள்ள கச்சா எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தின் வளாகத்திற்கு அருகே உள்ள, ஒரு எண்ணெய் கிடங்கு தாக்கப்பட்டதாக ஈரானிய அரசு ஊடகமும் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது. அதேநேரத்தில் சுத்திகரிப்பு நிலையம் சேதமடையவில்லை என்றும் ஈரான் அரசு ஊடகம் தெரிவித்துள்ளது.
ஈரானின் அச்சுறுத்தல் குறையும்
வடமேற்கு தெஹ்ரான் நகரில் உள்ள ஒரு எரிபொருள் கிடங்கு, இஸ்ரேல் மூலம் தாக்கப்பட்டது. அந்த பகுதியில் இருந்து தீப்பிழம்புகள், அடர்ந்த புகை எழுவதாகவும் செய்திகள் வெளியாகி உள்ளன. தலைநகர் தெஹ்ரான் பகுதியில் மற்றொரு தாக்குதல் நடந்ததாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இஸ்ரேலில் இந்த தாக்குதல் என்பது, ஈரானின் ராணுவ கட்டமைப்பை அழித்தொழிக்கும் முயற்சியில் முக்கிய நகர்வாகும். தொடர்ந்து இஸ்ரேல் ராணுவம் இதுகுறித்து, "ஈரான் அரசின் திறன்களை கணிசமாக குறைப்பதற்கும், இஸ்ரேல் அரசின் மீதான அச்சுறுத்தல்களை அகற்றுவதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்கும்" என தெரிவிக்கப்பட்டது.
ஈரானில் அதிகரிக்கும் பதிலடி
தொடர்ந்து கடந்த சனிக்கிழமை (பிப். 28) அன்று ஈரான் நாட்டின் மீது இஸ்ரேல் - அமெரிக்க நாடுகள் கூட்டு தாக்குதல் நடவடிக்கையை தொடங்கின. முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக தாக்குதலை தொடுத்ததாக இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா நாடுகள் தெரிவித்தன. இந்த தாக்குதலால், ஈரானில் சுமார் 1200க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்திருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.
ஈரானின் பதிலடி
தொடர்ந்து ஈரானும் இஸ்ரேல் மீதும், மத்திய கிழக்கில் அமெரிக்க ராணுவ தளங்களை குறிவைத்தும் தாக்குதல் நடத்தின. குறிப்பாக, ஐக்கிய அரபு அமீரகம், கத்தார், சௌதி அரேபியா, பஹ்ரைன், குவைத், ஓமன், ஜார்டன், லெபானான், இரான் உள்ளிட்ட நாடுகளை குறிவைத்து ஈரான் தாக்குதல் தொடுத்தது. இருப்பினும், இந்த நாடுகளிடம் ஈரான் அதிபர் தற்போது மன்னிப்பு கேட்ட நிலையில், அமெரிக்கா தாக்குதல் நடத்த உதவும்பட்சத்தில் அந்தெந்த நாடுகளின் மீது தாக்குதல் தொடரும் என்றும் எச்சரித்தது.
கச்சா எண்ணெய் தட்டுப்பாடு அபாயம்
இஸ்ரேல் - அமெரிக்காவின் ஈரான் மீதான போர் தொடங்கியதில் இருந்து கச்சா எண்ணெய்யின் விலை சர்வதேச சந்தையில் தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது. மேலும், உலகளவில் கச்சா எண்ணெய் தட்டுப்பாடு ஏற்படலாம் என்றும் அஞ்சப்படுகிறது. ஈரான் கடற்பகுதியின் அருகே அமைந்துள்ள ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை ஈரான் முடக்கியிருப்பதால், எண்ணெய் கப்பல்களின் போக்குவரத்தும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. உலகளவில் சுமார் 20% எண்ணெய் கப்பல்கள் இவ்வழியாகவே சென்று வருகிறது. தற்போது இது தொடர்ந்து முடக்கப்பட்டார் இந்தியா உள்பட பல நாடுகளுக்கு எரிபொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்படலாம் என கூறப்படுகிறது.
