ஈரான் மீது இஸ்ரேல் தாக்குதல்... அதிகரிக்கும் போர் பதற்றம் - உற்று கவனிக்கும் அமெரிக்கா

Israel Attack On Iran: ஈரான் தலைநகர் தெஹ்ரான் மீது இஸ்ரேல் தற்போது போர் விமானம் மூலம் குண்டுவீச்சு தாக்குதலை தொடங்கி உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
இதனால், மக்கள் பாதுகாப்பான இடத்திற்கு செல்லுமாறு ஈரான் அரசு வலியுறுத்தி உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. ஈரான் பதில் தாக்குதல் நடத்தும் என்பதால், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக இஸ்ரேல் அதன் வான்வெளியை முற்றிலுமாக மூடியுள்ளது. இஸ்ரேலில் உள்ள விமான நிலையங்களும் மூடப்பட்டன.
அமெரிக்காவின் உதவியுடன் இஸ்ரேல் இந்த தாக்குதலை மேற்கொண்டு வருகிறது. அணுசக்தி ஒப்பந்தம் தொடர்பாக அமெரிக்கா - ஈரான் பேச்சுவார்த்தையில் எவ்வித முடிவும் எட்டப்படாத நிலையில், இஸ்ரேல் ஈரான் மீதான தனது தாக்குதலை தொடங்கியிருக்கிறது. அணு ஆயுதம் தொடர்பாக ஈரான் உடன் மேற்குலக நாடுகள் பல ஆண்டுகளாக மோதி வருகின்றன.
மாதக்கணக்கில் திட்டமிடப்பட்டு தாக்குதல்
இஸ்ரேல் நடத்திய இன்றைய தாக்குதல், ஈரானின் உச்சபட்ச தலைவர் அயதுல்லா அலி கமேனியின் அலுவலகத்திற்கு அருகில் இஸ்ரேல் தற்போது தாக்குதல் நடத்தியிருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. கமேனி தற்போது தலைநகர் தெஹ்ரானில் இல்லை என்றும் அவர் பாதுகாப்பான இடத்திற்கு சென்றுவிட்டதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இஸ்ரேல் பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் தற்போதைய தாக்குதல் குறித்து கூறுகையில், இந்த தாக்குதல் நடவடிக்கை மாதக்கணக்கில் திட்டமிடப்பட்டது என்றும், தாக்குதல் நடத்தப்படும் தேதி கடந்த வாரம் முடிவு செய்யப்பட்டது என்றும் தெரிவித்தார். இஸ்ரேலுக்கு ஈரானால் வரும் அச்சுறுத்தல்களை நீக்குவதற்காகவே முன்கூட்டியே தாக்குதலை தொடங்கியதாக இஸ்ரேல் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் இஸ்ரேல் காட்ஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
முன்னதாக, கடந்த ஜூன் மாதத்தில் இஸ்ரேல் - ஈரான் இடையே சுமார் 12 நாள்கள் வான்வழித் தாக்குதல் நடந்தது. ஈரான் தனது அணுசக்தி மற்றும் சக்திவாய்ந்த ஏவுகணை திட்டங்களை தொடரும்பட்சத்தில் மீண்டும் தாக்குதல் நடத்துவோம் என அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் தரப்பில் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருந்தது.
மக்களை வெளியேற சொன்ன 15 நாடுகள்
ஈரானில் பதற்றம் நிலவி வரும் நிலையில், அங்கிருந்து தங்கள் குடிமக்களை ஈரானை விட்டு உடனே வெளியேறுமாறு இதுவரை 15 நாடுகள் அறிவுறுத்தியிருந்தன. ஈரான் நாட்டில் உள்ள அமெரிக்க தூதரக அதிகாரிகளை உடனே வெளியேறுமாரு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் உத்தரவிட்டிருந்தார். இந்தியா, போலாந்து, சுவீடன் உள்ளிட்ட முக்கிய நாடுகளும் தங்களின் குடிமக்கள் உடனே ஈரானில் இருந்து வெளியேறுமாறு அறிவுறுத்தியிருந்தன.
கடந்த வியாழக்கிழமை ஜெனீவாவில் உள்ள ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் அமெரிக்கா - ஈரான் பிரதிநிதிகளுக்கு இடையே நடந்த பேச்சுவார்த்தையில் எந்தவொரு முடிவும் எடுக்கப்படாததை தொடர்ந்து, சீனாவும் தங்கள் நாட்டை மக்கள் உடனே ஈரானில் இருந்து வெளியேறும்படி அறிவுறுத்தி உள்ளது. இது சர்வதேச அரசியலில் கவனிக்கப்பட வேண்டியதாகும்.
முன்கூட்டியே உணர்ந்த நாடுகள்
ஏனென்றால், ஈரான் நாட்டில் இருந்து அதிகப்படியாக கச்சா எண்ணெய்யை இறக்குமதி செய்யும் நாடு சீனா. ஐக்கிய நாடுகள் சபையிலும் ஈரானுக்கு தோள்கொடுத்த நாடாக சீனா இருந்தது. கடந்த 20 ஆண்டுகளாக மேற்கத்திய நாடுகள் ஈரானை தனிமைப்படுத்த பல்வேறு முயற்சிகளை எடுத்த நிலையில், அதற்கு சீனாவும் பல்வேறு முட்டுக்கட்டையை போட்டிருக்கிறது.
ஆனால், கடந்த வியாழன் அன்று, 'குறிப்பிடத்தக்க பாதுகாப்பு அபாயங்கள் இருப்பதாகக் கூறி, ஈரானில் வசித்து வரும் அனைத்து சீன குடிமக்களும் உடனடியாக அந்நாட்டில் இருந்து வெளியேறும்படி சீனா உத்தரவிட்டிருக்கிறது. அதாவது, ஈரான் நாட்டுடன் நட்புறவாக இருந்த சீனாவே, தங்களது மக்களை வெளியேறச் சொல்லும்போது, ஈரானுக்கே தெரியாத சில ரகசிய தகவல்கள் சீனாவுக்கு தெரியவந்திருக்கலாம் என்பதை இந்த செய்தி உணர்த்துகிறது. இதன்மூலம் மூன்று முக்கிய அறிகுறிகள் புவிசார் அரசியலில் தென்பட்டது. இந்நிலையில், இஸ்ரேல் ஈரான் மீது தற்போது தொடங்கி உள்ள தாக்குதலின் மூலம் இது சீனாவுக்கு முன்னரே தெரிந்திருக்கலாம் என்றும் அதனாலேயே தனது குடிமக்களை ஈரானில் இருந்து வெளியேறுமாறு சீனா முன்னரே அறிவுறுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.
அதேநேரத்தில், கடந்த 72 மணிநேரத்திற்கு சீனா, கனடா, இந்தியா, ஜெர்மனி, ஸ்வீடன், பிரேசில், சிங்கப்பூர், செரிபியா உள்ளிட்ட நாடுகள் ஈரான் குறித்த ஒருமித்த முடிவை எட்டி, ஒரே நாளில் ஒரே மாதிரியான எச்சரிக்கைகளை வெளியிட்டன, இது மிக அரிதான ஒன்றாகும். நிச்சயம், பொதுவாக பகிரப்பட்ட ரகசிய தகவல்களை தொடர்ந்து மட்டும்தான் இதுபோன்று அனைத்து நாடுகளும் ஒரே முடிவை எடுத்திருக்க வாய்ப்புள்ளது. எனவே, ஈரான் மீதான தாக்குதல் குறித்து இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா உலக நாடுகளுக்கு தெரிவித்திருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.
படைகளை குவித்திருக்கும் அமெரிக்கா
2003ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு தற்போது மத்திய கிழக்கில் அமெரிக்கா தனது படைகளை பெரியளவில் குவித்துள்ளது. இரண்டு விமான தாங்கி கப்பல்கள், அதில் 150க்கும் மேற்பட்ட போர் விமானங்கள், முதல் முறையாக அமெரிக்காவின் F-22 ராப்டர் விமானங்கள் இஸ்ரேலில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. கத்தாரில் உள்ள அல் உதெய்த் விமானத் தளத்தில் இருந்த 18 பீரங்கிகள் தற்போது மொத்தமும் இஸ்ரேலுக்கு கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன, அதுவும் வெறும் 26 நாள்களில்... தனது ராணுவ தளவாடங்கள் அனைத்தையும் ஈரானிய ஏவுகணை தாக்குதல் வரம்பில் இருந்து அகற்றி, இஸ்ரேலிய வான் பாதுகாப்பு அமைப்புக்குள் நிலைநிறுத்தியிருக்கிறது, அமெரிக்கா.