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பேய் வீடுகளில் வேலை.. ஒரே இரவுக்கு ரூ.52,000 சம்பளம்.. எங்கு தெரியுமா?

Japan Bizarre News: பேய் இருப்பதாக உள்ளூர் வாசிகளால் நம்பப்படும் வீடுகளில் ஒரு இரவு மட்டும் தங்கினால் ரூ.52,000 சம்பளமாக வழங்கப்படுகிறது. இந்த வினோத வேலை ஜப்பானில் நடக்கிறது. வீட்டை வாடகைக்கு விட ஜப்பானில் வீட்டு ஓனர்கள் இந்த வினோத நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளனர். 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 20, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 04:24 PM IST
பேய் வீடுகளில் வேலை.. ஒரே இரவுக்கு ரூ.52,000 சம்பளம்.. எங்கு தெரியுமா?
Image Credit: Japan Bizarre NewsSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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