ஜப்பானுக்கு உச்சக்கட்ட எச்சரிக்கை! அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கு மெகா-நிலநடுக்க அலெர்ட் ! 10 மடங்கு ஆபத்து!

Japan Earthquake Under High Alert 2026: ஜப்பானின் சன்ரிகு கடற்பகுதியில் திங்கட்கிழமை 7.7 ரிக்டர் அளவில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. சுனாமி எச்சரிக்கைகள் தற்போது நீக்கப்பட்டாலும், அடுத்த ஏழு நாட்களுக்குள் இதைவிடப் பெரிய 'மெகா-நிலநடுக்கம்' ஏற்பட வாய்ப்பு அதிகம் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. இதனால் மக்கள் அவசர கால பைகளுடன் (Go-bag) தயாராக இருக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Apr 21, 2026, 03:02 PM IST

Megaquake In Japan: ஜப்பானின் வடகிழக்கு கடலோரப் பகுதியில் நேற்று (ஏப்ரல் 20, திங்கட்கிழமை) ஏற்பட்ட சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் (Earthquake), அந்நாட்டு மக்களை மீண்டும் ஒருமுறை 2011-ஆம் ஆண்டு பேரழிவின் நினைவுகளுக்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளது. 7.7 ரிக்டர் அளவில் பதிவான இந்த நிலநடுக்கத்தைத் தொடர்ந்து விடுக்கப்பட்ட சுனாமி (Tsunami) எச்சரிக்கைகள் தற்போது திரும்பப் பெறப்பட்டாலும், அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கு இதைவிடப் பெரிய அளவிலான 'மெகா-நிலநடுக்கம்' ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக ஜப்பான் வானிலை ஆய்வு மையம் (JMA) விடுத்துள்ள எச்சரிக்கை உலக நாடுகளை உற்றுநோக்க வைத்துள்ளது.

சன்ரிகு கடற்பகுதியில் நிலஅதிர்வு: என்ன நடந்தது?

ஏப்ரல் 20, திங்கட்கிழமை உள்ளூர் நேரப்படி மாலை 4.53 மணிக்கு (GMT 7.53 AM), ஜப்பானின் சன்ரிகு (Sanriku) கடற்கரைக்கு அப்பால் பசிபிக் பெருங்கடலில் 20 கி.மீ ஆழத்தில் இந்த நிலநடுக்கம் மையம் கொண்டிருந்தது. இதன் தாக்கம் தலைநகர் டோக்கியோ வரை உணரப்பட்டது.

நிலநடுக்கத்தைத் தொடர்ந்து, ஜப்பான் வானிலை ஆய்வு மையம் (Japanese Meteorological Agency) உடனடியாக இரண்டாவது மிக உயர்ந்த சுனாமி எச்சரிக்கையை விடுத்தது. முதலில் 1 முதல் 3 மீட்டர் உயரத்திற்கு அலைகள் எழக்கூடும் என்று கணிக்கப்பட்டது. ஆனால் இவாட் (Iwate) மாகாணத்தில் அதிகபட்சமாக 80 செ.மீ உயரத்திலான அலைகளே பதிவாகின. இதனால் பெரும் உயிர்ச்சேதம் தவிர்க்கப்பட்டது. நள்ளிரவு நேரத்திற்குள் அனைத்து சுனாமி எச்சரிக்கைகளும் வாபஸ் பெறப்பட்டன.

மெகா-நிலநடுக்கம் (Megaquake) எச்சரிக்கை

இந்த நிலநடுக்கத்தை விட முக்கியமாக, ஜப்பான் அரசு தற்போது விடுத்துள்ள முன்னெச்சரிக்கைதான் அதிக கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. வழக்கமாக ஒரு பெரிய நிலநடுக்கம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு 0.1 சதவீதமாக இருக்கும். ஆனால் தற்போதைய சூழலில் 8.0 ரிக்டர் அல்லது அதற்கும் அதிகமான 'மெகா-நிலநடுக்கம்' ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு 1 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது. இது சாதாரண காலத்தை விட 10 மடங்கு அதிகம் என்று JMA தெரிவித்துள்ளது.

ஒரு வாரத்திற்கு மக்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். குறிப்பாக பசிபிக் "நெருப்பு வளையத்தில்" (Ring of Fire) ஜப்பான் அமைந்துள்ளதால், இத்தகைய தொடர் அதிர்வுகள் பெரிய ஆபத்தின் அறிகுறியாகப் பார்க்கப்படுகின்றன.

நிலநடுக்கத்தால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் மற்றும் மீட்பு நடவடிக்கைகள்

அதிர்ஷ்டவசமாக இந்த நிலநடுக்கத்தால் பெரிய அளவிலான கட்டமைப்பு சேதங்களோ அல்லது உயிரிழப்புகளோ ஏற்படவில்லை. ஆனால் வெளியேற்ற நடவடிக்கைகளின் போது விழுந்ததில் ஹொக்கைடோ மற்றும் இவாட் மாகாணங்களில் முதியவர்கள் சிலருக்கு எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டது. 20 வயது மதிக்கத்தக்க பெண் ஒருவர் தலையில் காயமடைந்தார்.

சுமார் 100 வீடுகளில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டது. புல்லட் ரயில் சேவைகள் சில மணிநேரங்கள் நிறுத்தப்பட்டு, பின்னர் சீரமைக்கப்பட்டன. முக்கிய நெடுஞ்சாலைகள் பாதுகாப்பு கருதி மூடப்பட்டன. சுனாமி எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டவுடன் 1,70,000-க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்குச் செல்ல அறிவுறுத்தப்பட்டனர்.

ஜப்பான் அணு உலைகளின் நிலை என்ன?

2011-ஆம் ஆண்டு புகுஷிமா அணு உலை விபத்து ஏற்படுத்திய வடு இன்னும் ஆறாத நிலையில், சர்வதேச அணுசக்தி முகமை (IAEA) ஒரு முக்கிய தகவலை வெளியிட்டுள்ளது. தற்போதைய நிலநடுக்கத்தால் ஜப்பானில் உள்ள எந்தவொரு அணுசக்தி நிலையங்களிலும் அசாதாரணமான பாதிப்புகள் ஏதும் ஏற்படவில்லை என்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

அரசு விடுத்துள்ள முக்கிய அறிவுறுத்தல்கள்

ஜப்பான் பிரதமர் சானே தாகைச்சி (Sanae Takaichi) தலைமையில் அவசர காலப் பணிக்குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் பொதுமக்கள் செய்ய வேண்டியவை என்ன என்பதைக் குறித்து அரசு சில பரிந்துரைகளை செய்துள்ளது.

Go-Bag தயார் செய்தல்: அவசர காலத்திற்குத் தேவையான உணவு, மருந்து மற்றும் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் அடங்கிய பையை எப்போதும் தயாராக வைத்திருக்க வேண்டும்.

தகவல் தொடர்பு: உள்ளூர் வானொலி மற்றும் NERV போன்ற அவசர கால செயலிகள் மூலம் வரும் தகவல்களைத் தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும்.

சுய பாதுகாப்பு: "தங்கள் உயிரைத் தாங்களே பாதுகாத்துக் கொள்ளும் மனநிலையுடன்" செயல்பட வேண்டும் என்று அரசு அதிகாரிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

2011-ஆம் ஆண்டு 18,000 உயிர்களைப் பலிகொண்ட அதே பகுதிகளில் மீண்டும் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது மக்களிடையே பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அடுத்த சில நாட்கள் ஜப்பானுக்கு மிகவும் முக்கியமானவை என்பதால், உலக நாடுகள் இந்தச் சூழலை உன்னிப்பாகக் கவனித்து வருகின்றன.

ஜப்பான் மெகா-நிலநடுக்க (Megaquake): அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

கேள்வி 1: ஜப்பானில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தின் தீவிரம் எவ்வளவு? 

பதில்: திங்கட்கிழமை ஜப்பானின் வடகிழக்கு கடலோரப் பகுதியான சன்ரிகு (Sanriku) அருகே ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவில் 7.7 ஆகப் பதிவாகியுள்ளது. இது கடலுக்கு அடியில் 20 கி.மீ ஆழத்தில் மையம் கொண்டிருந்தது.

கேள்வி 2: 'மெகா-நிலநடுக்கம்' (Megaquake) என்றால் என்ன? ஏன் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது? 

பதில்: மெகா-நிலநடுக்கம் என்பது ரிக்டர் அளவில் 8.0 அல்லது அதற்கு மேல் பதிவாகும் மிக வலிமையான நிலநடுக்கத்தைக் குறிக்கும். தற்போதைய 7.7 நிலநடுக்கத்திற்குப் பிறகு, நிலத்தடியில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்களால் அடுத்த ஒரு வாரத்திற்குள் இத்தகைய பெரிய நிலநடுக்கம் ஏற்பட 1% வாய்ப்புள்ளதாக (சாதாரண நேரத்தை விட 10 மடங்கு அதிகம்) கணிக்கப்பட்டுள்ளதால் இந்த எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கேள்வி 3: நிலநடுக்கத்தால் சுனாமி பாதிப்புகள் ஏற்பட்டதா? 

பதில்: நிலநடுக்கத்தைத் தொடர்ந்து 1 முதல் 3 மீட்டர் உயரத்திற்கு அலைகள் எழக்கூடும் என எச்சரிக்கப்பட்டது. ஆனால், அதிகபட்சமாக இவாட் மாகாணத்தில் 80 செ.மீ உயர அலைகளே பதிவாகின. தற்போது அனைத்து சுனாமி எச்சரிக்கைகளும் அதிகாரப்பூர்வமாகத் திரும்பப் பெறப்பட்டுள்ளன.

கேள்வி 4: 2011 நிலநடுக்கத்தைப் போல அணு உலைகளுக்கு பாதிப்பு உண்டா? 

பதில்: இல்லை. சர்வதேச அணுசக்தி முகமை (IAEA) மற்றும் ஜப்பான் அரசு வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி, புகுஷிமா உட்பட ஜப்பானில் உள்ள எந்தவொரு அணு மின் நிலையங்களிலும் இந்த நிலநடுக்கத்தால் பாதிப்புகள் அல்லது கதிர்வீச்சு மாற்றங்கள் ஏதும் ஏற்படவில்லை.

கேள்வி 5: ஜப்பான் மக்கள் தற்போது என்ன முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும்? 

பதில்: அரசு வழங்கியுள்ள அறிவுறுத்தலின்படி, மக்கள் ஒரு 'Go-bag' (அவசர காலத் தேவைக்கான உணவு, நீர், முதலுதவி பெட்டி அடங்கிய பை) தயாராக வைத்திருக்க வேண்டும். மேலும், சுனாமி அபாயப் பகுதிகளில் இருப்பவர்கள் எப்போது வேண்டுமானாலும் வெளியேறத் தயாராக இருக்கவும், வதந்திகளை நம்பாமல் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகளைக் கவனிக்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

