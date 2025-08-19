உடலுறவு... கணவன்களுக்கு தெரிந்தே மனைவிகளை கர்ப்பமாக்கும் இளைஞர் - இது ஒரு சமூக சேவையாம்

World Bizarre News: ஜப்பானில் ஒருவர் உடலுறவு மூலம் விந்தணு தானம் செய்து பல பெண்களை கர்ப்பமாகியிருப்பதாக தெரிவித்தார், இது இணையத்தில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பி உள்ளது. இவர் உடலுறவு மூலம் மட்டுமின்றி செயற்கை கருவூட்டலுக்கும் விந்தணு தானத்தை மேற்கொள்கிறார். இந்த சம்பவம் குறித்து இங்கு விரிவாக காணலாம்.
World Bizarre News: நண்பர் வைத்த வினோத கோரிக்கை
ஜப்பானில் ஒசாகா நகரைச் சேர்ந்த 38 வயதான அந்த நபரின் புனைப்பெயர் ஹாஜிமே. இவர் தனியார் அலுவலகத்தில் பணியாற்றி வருகிறார். இவர் கடந்த 5 ஆண்டுகளுக்கு முன் பல்கலைக்கழகத்தில் பயின்று வந்தபோது, ஹாஜிமேவின் நெருங்கிய நண்பர் ஒருவன் அவரிடம் வினோதமான கோரிக்கை ஒன்றை வைத்திருக்கிறார்.
World Bizarre News: உடலுறவு மூலம் விந்தணு தானம்
தன்னால் தனது மனைவியை கருத்தரிக்க வைக்க முடியவில்லை என்றும் அதனால் தனது மனைவியுடன் உடலுறவு கொண்டு அவரை கர்ப்பமாக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். முதலில் இதைக்கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த ஹாஜிமே தயக்கத்தால் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார். அதன்பின் இருதரப்பும் பேசியதில் உடன்பாடு ஏற்பட்டது. ஹாஜிமே அவனது நண்பரின் மனைவிக்கு உடலுறவு மூலம் விந்தணு தானம் அளித்து கர்ப்பமாக்கினார். இதன்மூலம் தற்போது ஹாஜிமேவின் நண்பனும், மனைவியும் குழந்தையுடன் மகிழ்ச்சியாக வாழ்க்கையை நடத்தி வருகின்றனர்.
World Bizarre News: இதை சேவையாக்கிய ஹாஜிமே
இந்த சம்பவமே ஹாஜிமேவுக்கு பெரும் ஊக்கத்தை கொடுத்துள்ளது. அதாவது குழந்தையின்றி அவதிப்படும் ஜோடிகளுக்கு தன்னால் இயன்ற இந்த உதவியை செய்யலாம் என ஹாஜிமே முடிவெடுத்துள்ளார். முதலில், கருத்தரிப்பதில் சிக்கல் இருக்கும் ஆண் - பெண் ஜோடிக்கு ஹாஜிமே உதவி வந்திருக்கிறார்.
அதன்பின், ஹாஜிமே தன்பால் ஈர்ப்பாளர்கள் மற்றும் திருமணம் செய்துகொள்ளாமல் தனித்து வாழும் பெண்களுக்கும் விந்தணு தானம் அளித்துள்ளார் என தெரிய வருகிறது. ஜப்பானில் திருமணமாகாதவர்களுக்கும், தன்பால் ஈர்ப்பாளர்களுக்கும் குழந்தை பெற செயற்கைக் கருத்தரித்தல், செயற்கைக் கருவூட்டல் ஆகிய சிகிச்சைகளுக்கு அனுமதி கிடையாது. இந்தச் சூழலில், ஹாஜிமேவின் சேவைதான் அவர்களுக்கு நம்பிக்கையை அளித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
World Bizarre News: 7 பேர் கர்ப்பம், 4 குழந்தைகள்
தனக்கு இதுவரை 20 அழைப்புகள் வந்திருப்பதாகவும், அதில் 7 பேர் கர்ப்பமடைந்திருப்பதாகவும், 4 குழந்தைகள் பிறந்திருப்பதாகவும் ஹாஜிமே ஊடகங்களிடம் தெரிவித்தார். விந்தணு தானத்திற்கு அவர் இரண்டு வழிகளை கடைபிடித்து வருகிறார். அதாவது, உடலுறவு மூலமான இயற்கையாக கருவூட்டல் முறை, மற்றொன்று செயற்கை கருவூட்டல் ஆகும்.
World Bizarre News: சமூகத்திற்கான சேவை...
இதை தான் பணத்திற்காக மட்டும் தொடர்ந்து செய்யவில்லை என்றும் தன்னுடைய வாடிக்கையாளர்கள் கர்ப்பமடைவதன் மூலம் தனக்கு மகிழ்ச்சியும், மன நிம்மதியும் ஏற்படுவதாலேயே இதை தொடர்ந்து செய்வதாக கூறினார். இதுகுறித்து ஊடகம் ஒன்றுக்கு அவர் அளித்த பேட்டியில், "எனது வாடிக்கையாளர்கள் கர்ப்பமடைந்து குழந்தை பெற்றெடுப்பதை பார்க்கும்போது, சமூகத்திற்காக ஏதோ நல்லது செய்துவிட்ட மனநிறைவு ஏற்படுவதை என்னால் உணரமுடிந்தது" என்றார்.
World Bizarre News: ஜப்பானில் விந்தணு தானம்
ஜப்பானை பொறுத்தவரை தனியார் விந்தணு தானம் என்பது மிகவும் எளிதாகிவிட்டது. ஒரு ஆண் தனது விந்தணு தானம் சேவை குறித்து தானே விளம்பரம் செய்துகொள்ளலாம், எந்த விதிமுறைகளையும் மீறாமல் தனிப்பட்ட முறையில் விந்தணு தானமும் செய்துகொள்ளலாம். இருப்பினும், இந்த விஷயத்தில் போதுமான ஒழுங்குமுறை இல்லாமல் இருப்பது எதிர்காலத்தில் சட்ட அல்லது மருத்துவ அபாயங்களை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்றும் வல்லுநர்களால் எச்சரிக்கப்படுகிறது. குறிப்பாக குழந்தையின் பாதுகாப்பு, மருத்துவப் பரிசோதனைகள் போன்ற சிக்கல்கள் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
World Bizarre News: ஹாஜிமே பணமே வாங்குவதில்லையாம்...
ஹாஜிமேவும் தனது விந்தணு தானம் குறித்து தொடர்ந்து விளம்பரம் செய்து வருகிறார். மேலும் தனக்கு தொற்று நோய் ஏதும் இல்லை என்பதை வாடிக்கையாளர்களுக்கு நிரூபிக்கும் வண்ணம் ஹாஜிமே அந்த பரிசோதனையை அடிக்கடி மேற்கொண்டு, அதன் முடிவுகளை இணையத்தில் பதிவிடுவாராம். அவரது நம்பகத்தன்மைக்கு பல்கலைக்கழகத்தில் பெற்ற பட்டத்தை காண்பிப்பாராம்.
விந்தணு தானம் செய்வதற்கு இவர் பணம் ஏதும் வாங்குவதில்லையாம், பயணம் செய்தால் மட்டும் அதற்குரிய கட்டணத்தை வாங்கிக்கொள்கிறார். மேலும் குழந்தைகள் விஷயத்தில் தனக்கு பொருளாதார கடமைகளோ, தந்தைவழி கடமைகளோ ஏதுமில்லை என்பதை மட்டும் திட்டவட்டமாக கூறிவிடுகிறாராம். அவரது சமூக வலைதள பக்கம் தற்போது விந்தணு தானம் வேண்டுபவர்கள் தொடர்புகொள்ளும் பக்கமாகவே மாற்றப்பட்டுவிட்டது.
World Bizarre News: ஆபத்தும் இருக்கிறது...
ஹாஜிமேவின் சேவை பலரின் கண்ணீரையும், துயரையும் போக்குகிறது என்றாலும் கூட இதில் பல சிக்கல்களும் உள்ளன என்பதை மறுக்க முடியாது. இதுபோன்ற பழக்கவழக்கங்கள் இங்கிலாந்திலும் அதிகரித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் அரசு விந்தணு தானத்தை ஒழுங்குப்படுத்த முறையாக சட்ட இயற்ற வேண்டும் என பலரும் கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர்.
