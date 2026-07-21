/150 ஆண்டுகளில் முதல்முறை..அமெரிக்க துணை அதிபருக்கு 4வது குழந்தை! முழு விவரம்..

JD Vance Fourth Child : அமெரிக்க நாட்டின் துணை அதிபராக இருப்பவர், ஜேடி வான்ஸ். இவருடைய மனைவி உஷா வான்ஸ், இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்தவர். இந்த தம்பதிக்கு நான்காவதாக குழந்தை பிறந்துள்ளது.
அமெரிக்க துணை அதிபர் ஜேடி வான்ஸ் மற்றும் அவருடைய மனைவி உஷா வான்ஸ், தங்களுக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்ததை கடந்த ஞாயிறு அன்று அறிவித்தனர். இந்த குழந்தைக்கு அலெக் நீல் வான்ஸ் என்று பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஜேடி வான்ஸ், உஷா தம்பதிக்கு ஏற்கனவே எவான் என்கிற 9 வயது குழந்தையும், விவேக் என்கிற 6 வயது குழந்தையும், மிரபெல் என்கிற 4 வயது பெண் குழந்தையும் உள்ளனர். தற்போது இவர்கள் வீட்டில் நான்காவதாக இன்னொரு வாரிசும் வந்துள்ளது.
வான்ஸும் உஷாவும் தங்கள் சமூக வலைதளத்தில் இந்த செய்தியை தெரிவித்திருந்தனர். பிறப்பிற்கு பின், தாயும் சேயும் நலமாக இருப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. குழந்தையின் சகோதரர்கள் தங்களின் தம்பியை காண ஆர்வத்துடன் இருப்பதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
வெள்ளை மாளிகை வரலாற்றுச் சான்றுகளின்படி, ஸ்கைலர் கோல்ஃபாக்ஸ் துணை ஜனாதிபதியாக இருந்தபோது, 1870-ல் அவருக்கும் அவரது இரண்டாவது மனைவி எலன் வேடுக்கும் ஒரு மகன் பிறந்திருக்கிறார். பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர், ஜான் சி. கால்ஹவுன் துணை ஜனாதிபதியாக இருந்த காலத்தில், 1829-ல் அவருக்கும் அவரது மனைவி ஃப்ளோரிட் போனியோவுக்கும் ஒரு மகன் பிறந்தார். இதற்கு பிறகு, 150 ஆண்டுகளில் துணை அதிபருக்கு குழந்தை பிறந்தது இதுவே முதல் முறை என்று கூறப்படுகிறது.
வீட்டில், இரண்டிற்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் இருப்பது இந்தியா போன்ற பெரு நகரங்களில் மிகவும் அரிதான விஷயமாகும். அமெரிக்காவிலும் அப்படித்தான். ஆனால், அங்கு குழந்தை பெற்றுக்கொள்வது குறித்து தொடர்ந்து பிரச்சாரங்களில் ஈடுபட்டுதான் தற்போதைய அதிபர் ட்ரம்ப் ஆட்சியில் அமர்ந்தார். முந்தைய காலக்கட்டத்தை விட தற்போது 0.5%தான் பிறப்பு விகிதம் தாமதமாகி இருப்பதாக ஒரு தரவு சொல்கிறது.
ஜேடி வான்ஸ், அமெரிக்காவில் பிறப்பு விகிதம் குறைந்து வருவதாக குறிப்பிட்டதோடு, கடந்த ஆண்டு கருக்கலைப்புக்கு எதிராக பேரணி நடத்தினார். அதோடு, தன்னுடைய தோழியும் சமூக ஆர்வலருமான எரிகா கிர்க் சொன்னதன் பெயரில் நான்காவது குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள முடிவு செய்ததாகவும் தெரிவித்திருந்தார். எரிகா கிர்க், கடந்த ஆண்டு துப்பாக்கிச்சூட்டில் உயிரிழந்த சார்லி கிர்க்கின் மனைவி ஆவார்.
உஷா வான்ஸ், இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்தவர். இவர், யேல் பல்கலைக்கழகத்தில் படப்படிப்பு படித்ததோடு, சட்டப்படிப்பையும் பயின்றுள்ளார். வான்ஸை திருமணம் செய்யும் முன்னர், நீதிமன்றத்தில் முக்கிய பொறுப்புகளில் இருந்திருக்கிறார். சான் ஃபிரான்ஸிஸ்கோவில் ட்ரயில் வழக்கறிஞராகவும் இருந்துள்ளார். ஆந்திராவை பின்புலமாக கொண்ட உஷா, சான் டியாகோவில் பிறந்து வளர்ந்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.