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150 ஆண்டுகளில் முதல்முறை..அமெரிக்க துணை அதிபருக்கு 4வது குழந்தை! முழு விவரம்..

JD Vance Fourth Child : அமெரிக்க துணை அதிபர் ஜேடி வான்ஸ், நான்காவது முறையாக தந்தை ஆகியிருக்கிறார். 150 வருடங்களுக்கு பிறகு, அமெரிக்க துணை ஜனாதிபதிக்கு 4வது குழந்தை பிறந்திருப்பது வரலாற்று நிகழ்வாக அமெரிக்கர்களால் பார்க்கப்படுகிறது.

Written ByYuvashree
Published: Jul 21, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 02:00 PM IST
150 ஆண்டுகளில் முதல்முறை..அமெரிக்க துணை அதிபருக்கு 4வது குழந்தை! முழு விவரம்..
Image Credit: JD Vance Fourth Child | X PageSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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150 ஆண்டுகளில் முதல்முறை..அமெரிக்க துணை அதிபருக்கு 4வது குழந்தை! முழு விவரம்..
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