உடலுறவு வைக்காவிட்டால் பிரமோஷன் இல்லை... ஜூனியரிடம் அத்துமீறிய பெண் நிர்வாகி - ஷாக் பின்னணி

Bizarre World News: நிறுவனத்தில் தனக்கு கீழ் பணியாற்றிய இந்தியாவைச் சேர்ந்த ஆண் பணியாளரிடம், பெண் நிர்வாகி ஒருவர் பாலியல் ரீதியாக அத்துமீறியதாக வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது. இந்த சம்பவத்தின் முழு விவரத்தையும் இங்கு காணலாம். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : May 1, 2026, 04:06 PM IST
  • நிற ரீதியாகவும் பெண் நிர்வாகி அத்துமீறியிருக்கிறார்.
  • உடலுறவு கொள்ளாவிட்டால் பணி உயர்வை ரத்து செய்வதாக மிரட்டல்.
  • பெண் நிர்வாகி பாலியல் ரீதியாக அத்துமீறி போது ஜான் அழுதிருக்கிறார்.

Bizarre World News: பிரபல JPMorgan Chase வங்கியின் மூத்த பெண் நிர்வாகியான லோர்னா ஹஜ்டினி, அவரின் ஜான் டோ என்ற ஜூனியர் ஆண் பணியாளரிடம் பாலியல் ரீதியாக அத்துமீறியதாக குற்றஞ்சாட்டுக்கு ஆளாகி உள்ளார்.

லோர்னா மீதான குற்றச்சாட்டுகள்

லோர்னா, நிற ரீதியாகவும் ஜானை தாக்கிப் பேசி உள்ளார் என்றும் ஜானுக்கு போதை மருந்தை கொடுத்திருக்கிறார் என்றும் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ளது. அந்த நேரத்தில் ஜானிடம் அத்துமீறியும், அவமானப்படுத்தியும் பாலியல் செயல்களில் ஈடுபட்டுள்ளார் என குற்றம் சுமத்தப்பட்டுள்ளது.

லோர்னா மறுப்பு

தற்போது நியூயார்க் கவுண்டி உச்ச நீதிமன்றத்தில் அவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனால், லோர்னா ஹஜ்டினி இந்த குற்றச்சாட்டை முற்றிலும் மறுத்துள்ளார். ஜான் உடன் எவ்விதத்திலும் அத்துமீறி நடந்துகொள்ளவில்லை என லோர்னா கூறியுள்ளார்.

லோர்னா தனது வழக்கறிஞர் மூலம் வெளியிட்ட அறிக்கையில், "இந்த நபருடன் (ஜான்) எந்தவிதமான முறையற்ற நடத்தையிலும் அவர் ஒருபோதும் ஈடுபட்டதில்லை. மேலும், பாலியல் வன்கொடுமை நடந்ததாகக் கூறப்படும் இடத்திற்கு அவர் ஒருபோதும் சென்றதும் இல்லை" என தெரிவித்துள்ளார்.

யார் இந்த லோர்னா ஹஜ்டினி?

லோர்னா LinkedIN சுயவிவரத்தின்படி, லோர்னா நியூயார்க் ஸ்ரெடர்ன் வணிகப் பள்ளியில் நிதி மற்றும் புள்ளியியலில் இளங்கலை அறிவியல் பட்டம் பெற்றுள்ளார். JPMorgan நிறுவனத்தில் சுமார் 15 ஆண்டுகள் பணியாற்றியிருக்கிறார். அவருக்கு வயது 37.

லெவரேஜ்டு ஃபைனான்ஸ் பிரிவின் நிர்வாக இயக்குநராக பணியாற்றி வருகிறார். துணை தலைவராக உள்ளார். இதற்கு முன் நுக்ரவோர், சில்லறை வர்த்தகம், மருந்து/மருத்துவத் தொழில்நுட்பம், தளவாடங்கள், விண்வெளி மற்றும் பாதுகாப்பு துறைகளில் அவருக்கு ஆழமான அணுகலை வழங்கியது. அவர் ஹார்வர்ட் வணிகப் பள்ளி நிர்வாகக் கல்வியில் வென்ச்சர் கேபிடல் மற்றும் பிரைவேட் ஈக்விட்டில் படிப்புகளையும் மேற்கொண்டுள்ளார்.

2024 தொடங்கிய துன்புறுத்தல்

லோர்னா மீது ஜான் தொடர்ந்துள்ள வழக்கில், தான் பாதிக்கப்பட்டது குறித்து விளக்கி உள்ளார். அதில், கடந்த 2024ஆம் ஆண்டில் இருவரும் சேர்ந்து பணியாற்றத் தொடங்கியதில் இருந்து இந்த துன்புறுத்தல் தொடங்கியதாக தெரிவித்தார். அதில் ஒரு சம்பவத்தையும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

லோர்னா செய்த சேட்டைகள்?

ஒருமுறை ஜான் பணியாற்றும் மேசைக்கு பக்கத்தில், லோர்னா ஒரு பேனாவை கீழே போட்டுள்ளார். அதை கீழே இருந்து எடுக்கும்போது, ஜானின் காலை தடவியிருக்கிறார். ஆபாசமாக பேசிக்கொண்டே ஜானின் கெண்டைக்காலை வக்கிரமாக அழுத்தி உள்ளார். 

இதை தொடர்ந்து இன்னும் ஆபாசமாக லோர்னா நடந்துகொண்டுள்ளார். லோர்னா ஒருமுறை ஜானை மது அருந்த அழைத்துள்ளார். ஆனால் ஜான் அதற்கு மறுத்துவிட்டார். உடனே தன்னுடன் நெருக்கம் காட்டாவிட்டால் வேலையைவிட்டு நீக்கிவிடுவேன் என்றும் அச்சுறுத்தி உள்ளார்.

உடலுறவு வைக்காவிட்டால்...

மேலும், 2024 செப்டம்பரில் இன்னொரு முறை லோர்னா, ஜானை மிரட்டியிருக்கிறார். அதாவது, தனது உடலுறவு வைத்துக்கொள்ளாவிட்டால், பணி உயர்வை ரத்து செய்துவிடுவேன் என மிரட்டியிருக்கிறார்.

பாலியல் உறவுக்காக மருந்து...

தனியாக சந்திக்கும் போது, பாலியல் ரீதியாக ஜான் சிறப்பாகச் செயல்பட வேண்டும் என்பதற்காக, Roofies என்றழைக்கப்படும் Rohypnol எனப்படும் மயக்க மருந்தை கொடுத்தும், ஆணுறுப்பு விறைப்புத்தன்மையை தூண்டும் மருந்துப் பொருளையும் கொடுத்திருக்கிறார்.

ஜானின் வீட்டிலேயே அத்துமீறிய லோர்னா

லோர்னா இன்னொரு முறை ஜானின் வீட்டுக்கே சென்றிருக்கிறார். அங்கு தனியாக இருந்த ஜானிடம் பாலியல் ரீதியாக அத்துமீறியிருக்கிறார். அங்கு ஜானின் மனைவியை பாலியல் ரீதியாக அவிமானப்படுத்தி ஆபாசமாக பேசியிருக்கிறார். 

வலுகட்டாயமாக வாய்வழி புணர்ச்சியில் லோர்னா ஈடுபட்டிருக்கிறார். ஒரு கட்டத்தில் ஜான் அழுதே விட்டாராம். ஜான் சரியாக ஒத்துழைப்பு தராததன் காரணமாக அவர் கோபமடைந்து மிகவும் அசிங்கமாக வசைபாடி உள்ளார்.

புகார் கொடுத்தும் பயனில்லை

இதுகுறித்து ஜான் தான் பணியாற்றும் வங்கியில் புகார் கொடுத்தும் பயன் இல்லை. பல ஊழியர்கள் விசாரணைக்கு ஒத்துழைத்தும், ஜான் விசாரணையில் பங்கெடுக்க மறுத்ததன் காரணமாகவும், போதிய ஆதாரங்களை சமர்பிக்க தவறியதாகவும் நிறுவனம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. எனவே, அவரது புகாரில் முகாந்திரம் ஏதுமில்லை என நிறுவனம் அவரது குற்றச்சாட்டை புறந்தள்ளிவிட்டது.

நீதி கேட்கும் ஜான்

எனவே இந்த வழக்கு நீதிமன்றத்திற்கு சென்றிருக்கிறது. ஜான் இன்னும் அதே நிறுவனத்திலேயே பணியாற்றி வருகிறார். இதனால் இன்னொரு நிறுவனத்திலும் வேலை கிடைப்பதில் சிக்கல் இருக்கிறது. எனவே, தனக்கு நீதி கேட்டு நீதிமன்ற படி ஏறியிருக்கிறார் ஜான் என அவரது வழக்கறிஞர் தெரிவித்துள்ளார். 

