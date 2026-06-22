/கியர் ஸ்டார்மர் ராஜினாமா? பிரிட்டன் அரசியலில் மீண்டும் பரபரப்பு! அடுத்த பிரதமர் யார்?

பிரிட்டன் அரசியலில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து பிரதமர்கள் மாறிவரும் சூழ்நிலையில், தற்போதைய பிரதமர் கியர் ஸ்டார்மர் தனது பதவியிலிருந்து விலகுவதாக அறிவித்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த அறிவிப்பு பிரிட்டன் அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பிரிட்டன் ஊடகமான 'தி கார்டியன்' (The Guardian) வெளியிட்டுள்ள செய்தியின்படி, ஜூன் 22, 2026 (திங்கட்கிழமை) அன்று கீர் ஸ்டார்மர் தனது ராஜினாமா முடிவை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தார். அதன் முழு விவரங்களை பார்ப்போம்.
கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே பிரிட்டன் பிரதமர்களின் நாற்காலி 'மியூசிக்கல் சேர்' ஆட்டமாக மாறிவிட்ட நிலையில், தற்போது அந்தப் பட்டியலில் புதிய வரவாக இணைந்திருக்கிறார் கீர் ஸ்டார்மர் (Keir Starmer). கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் இங்கிலாந்தில் நடந்த பொதுத்தேர்தலில் மிகப்பெரிய இமாலய வெற்றியைப் பெற்று, 14 ஆண்டுகால கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் ஆட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தவர் லேபர் கட்சியின் தலைவர் கீர் ஸ்டார்மர், ஆட்சிப் பொறுப்பேற்று வெறும் இரண்டே ஆண்டுகளில் அவரும் தனது பிரதமர் பதவியை ராஜினாமா செய்வதாக அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார்.
ராஜினாமா அறிவிப்பின் போது பேசிய கியர் ஸ்டார்மர், "அடுத்த பொதுத் தேர்தலில் கட்சியை வழிநடத்துவதற்கு நான் சரியான நபரா என்ற கேள்வியை என் கட்சி எழுப்பியது. அதற்கான பதிலை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன்" என்று தெரிவித்தார். மேலும், "நான் எப்போதும் என் நாட்டின் நலனையே முதன்மையாகக் கருதியுள்ளேன். அதனால் லேபர் கட்சித் தலைவர் பதவியிலிருந்து விலக முடிவு செய்துள்ளேன்" என்றும் கூறினார்.
2024-ம் ஆண்டு நடைபெற்ற பொதுத் தேர்தலில் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்று பிரதமராக பதவியேற்ற கியர் ஸ்டார்மர், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளை தனது அரசியல் வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய சாதனையாக குறிப்பிட்டார்.
"14 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு லேபர் கட்சியை மீண்டும் ஆட்சிக்கு கொண்டு வந்தது என் வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய பெருமையாகும். மக்களின் வாழ்க்கையை மேம்படுத்தும் வாய்ப்பு கிடைத்தது" என்றார்.
அரசியல் விமர்சகர்கள் கூறுவதன்படி, லேபர் கட்சிக்குள் கடந்த சில மாதங்களாக தலைமைத்துவம் தொடர்பான அதிருப்தி நிலவி வந்ததாக கூறப்படுகிறது. கட்சியின் சில எம்.பிக்கள் ஸ்டார்மரின் தலைமையில் அடுத்த தேர்தலை சந்திப்பது குறித்து சந்தேகங்களை எழுப்பியதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இதுவே அவரது ராஜினாமாவிற்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்திருக்கலாம் என அரசியல் வட்டாரங்கள் கருதுகின்றன.
கியர் ஸ்டார்மரின் ராஜினாமாவைத் தொடர்ந்து புதிய தலைவரை தேர்வு செய்ய லேபர் கட்சியின் தேசிய செயற்குழு (National Executive Committee) நடவடிக்கைகளை தொடங்க உள்ளது.
தற்போதுள்ள அரசியல் சூழ்நிலையின்படி, மான்செஸ்டர் மேயர் ஆண்டி பர்ன்ஹாம் புதிய பிரதமராக வருவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகமாக இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. அதுவரை கீர் ஸ்டார்மர் தற்காலிக பிரதமராக இருந்து புதிய பிரதமரிடம் ஆட்சியை ஒப்படைக்கும் பணிகளை மேற்கொள்வார்.
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புதிய தலைவர் தேர்வு
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தேதி
|வேட்புமனு தாக்கல் தொடக்கம்
|ஜூலை 9
|உள்கட்சி தேர்தல் செயல்முறை
|ஜூலை - ஆகஸ்ட்
|புதிய தலைவர் அறிவிப்பு
|செப்டம்பருக்கு முன்பு
|பிரதமர் பதவி ஏற்பு
|ஆகஸ்ட் இறுதி அல்லது செப்டம்பர் தொடக்கம்
பிரிட்டனில் சமீபத்திய ஆண்டுகளில் பிரதமர் பதவியில் நிலைத்தன்மை குறைந்துள்ளது. கடந்த சில ஆண்டுகளில் பிரிட்டன் பிரதமராக பதவி வகித்தவர்கள் யார்? என்பது கீழே அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டு உள்ளது.
போரிஸ் ஜான்சன் தனது சொந்த கட்சியின் அழுத்தத்தால் பதவி விலகினார். அவருக்குப் பிறகு வந்த லிஸ் ட்ரஸ் மிகக் குறுகிய காலமே பதவியில் இருந்தார். பின்னர் ரிஷி சுனக் பிரதமரானார். ஆனால் 2024 தேர்தல் தோல்விக்குப் பிறகு அவர் கட்சித் தலைவர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார்.
அதன்பின் பெரும் வெற்றியுடன் ஆட்சிக்கு வந்த லேபர் கட்சியின் தலைவர் கியர் ஸ்டார்மரும் தற்போது பதவி விலகுவதாக அறிவித்திருப்பது பிரிட்டன் அரசியலில் மீண்டும் ஒரு முக்கிய திருப்பமாக பார்க்கப்படுகிறது.
கியர் ஸ்டார்மரின் ராஜினாமா வெறும் தலைமை மாற்றம் மட்டுமல்ல. இது பிரிட்டன் அரசியலில் அதிகரித்து வரும் உள்கட்சி அழுத்தங்கள், மக்கள் எதிர்பார்ப்புகள் மற்றும் அரசியல் நிலைத்தன்மை குறித்த கேள்விகளை மீண்டும் எழுப்பியுள்ளது.
அடுத்த பிரதமர் யார் என்பது மட்டுமல்லாமல், பிரிட்டன் அரசியல் அமைப்பு மீண்டும் எப்போது நிலையான பாதைக்கு திரும்பும் என்பதையும் உலகம் முழுவதும் அரசியல் பார்வையாளர்கள் கவனித்து வருகின்றனர். இதற்கிடையில் புதிய தலைவர் தேர்வு மற்றும் அதிகார மாற்றம் தொடர்பான அறிவிப்புகள் வரும் வாரங்களில் பிரிட்டன் அரசியலின் அடுத்த கட்டத்தை தீர்மானிக்கும் என்பது உறுதி.