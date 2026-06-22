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கியர் ஸ்டார்மர் ராஜினாமா? பிரிட்டன் அரசியலில் மீண்டும் பரபரப்பு! அடுத்த பிரதமர் யார்?

Keir Starmer Resignation?: பிரிட்டன் பிரதமர் கியர் ஸ்டார்மர் தனது பதவி மற்றும் லேபர் கட்சித் தலைவர் பொறுப்பில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இதையடுத்து புதிய லேபர் கட்சித் தலைவரை தேர்வு செய்யும் செயல்முறை தொடங்கவுள்ள நிலையில், அடுத்த பிரதமர் யார்? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 22, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 05:56 PM IST
கியர் ஸ்டார்மர் ராஜினாமா? பிரிட்டன் அரசியலில் மீண்டும் பரபரப்பு! அடுத்த பிரதமர் யார்?
Image Credit: @Keir_Starmer | UK Prime Minister Keir Starmer Resignation

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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