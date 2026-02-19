இங்கிலாந்து அரசரின் தம்பி கைது... எப்ஸ்டீன் பைல்ஸ் புகைப்படங்கள் எதிரொலி!

Andrew Mountbatten-Windsor Arrest: இங்கிலாந்து நாட்டின் முன்னாள் இளவரசரும், அரசர் மூன்றாம் சார்லஸின் இளையசகோதரருமான ஆண்ட்ரூ மவுண்ட்பேட்டன்-விண்ட்சர் (66), அரசு அலுலவகத்தில் நடத்தை மீறலில் ஈடுபட்டதாக சந்தேகம் எழுந்ததன் அடிப்படையில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.
இங்கிலாந்து பிரதமரின் பதில்
சமீபத்தில் வெளியாகி உலகம் முழுவதும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய எப்ஸ்டீன் பைல்ஸில் இவரது பெயரும் இடம்பெற்றிருந்தது குறிப்படித்தக்கது. இவரது கைது குறித்து இங்கிலாந்து பிரதமர் கூறுகையில், "சட்டத்திற்கு மேலானவர்கள் என்று யாருமே கிடையாது" என தெரிவித்துள்ளார். தாமஸ் வேலி போலீசார் தற்போது அவரை காவலில் எடுத்துள்ளனர்.
பிறந்தநாள் அன்று கைது
நவீன வரலாற்றில் இங்கிலாந்து அரச குடும்பத்தில் இருந்து மூத்த நபர் ஒருவர் கைது செய்யப்படுவது இதுவே முதல்முறையாகும், இன்று தனது 66வது பிறந்தநாளை ஆண்ட்ரூ கொண்டாடிய நிலையில் அவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். நோர்போக் பகுதியில் உள்ள அரச குடும்பத்தின் சண்டிரிங்கம் எஸ்டேட்டில் போலீசார் தேடுதல் வேட்டையை மேற்கொண்டனர்.
எப்ஸ்டீன் உடன் ஆண்ட்ரூவுக்கு என்ன உறவு?
கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்தில் ஆண்ட்ரூ, எஸ்ப்டீனுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பி உள்ளார். அப்போது அரச குடும்பம் லண்டனுக்கு பயணம் செய்ய தயாராகி கொண்டிருந்தது. மேலும், லண்டன் பக்கிங்ஹாம் அரண்மனையில் இரவு டின்னர் பிளானை மாற்றுமாறு எப்ஸ்டீன் ஆண்ட்ரூவுக்கு பரிந்துரைத்தார். எப்ஸ்டீன் தான் வரும்போது, ரஷ்ய மாடல் உள்பட மூன்று பெண்களை அழைத்துவருவதாக மின்னஞ்சலில் தெரிவித்துள்ளார்.
அதற்கு இளவரசர் ஆண்ட்ரூ ஒப்புதல் தெரிவித்திருக்கிறார். சமீபத்தில் வெளியான மின்னஞ்சலின் மூலம், 26 வயது ரஷ்ய பெண்ணுடன் இரவு விருந்து அருந்த ஆண்ட்ரூவை எப்ஸ்டீன் அழைத்துள்ளது தெரியவந்துள்ளது. ஆண்ட்ரூ அடையாளம் தெரியாத ஒரு பெண்ணுடன் நெருக்கமாக இருக்கும் ஆபாச புகைப்படங்கள் எப்ஸ்டீன் பைல்ஸ் ஆவணங்களில் இடம்பெற்றிருந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆண்ட்ரூவின் ஆபாச புகைப்படங்கள்
ஒரு புகைப்படத்தில், அந்த பெண் தரையில் படுத்திருக்க, ஆண்ட்ரூ அந்த பெண்ணின் வயிற்றை தொடுவது தெரிகிறது. மற்றொரு புகைப்படத்தில், ஆண்ட்ரூ நேரடியாக கேமராவை பார்ப்பதும் தெரிகிறது. ஆனால், அந்த புகைப்படங்கள் எங்கு, எப்போது எடுக்கப்பட்டது என்ற கூடுதல் விவரங்கள் ஏதும் தெரிவிக்கப்படவில்லை. இங்கிலாந்து அரசு குடும்பத்திற்கு இவரது கைது பெரும் பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது. மறைந்த ராணி எலிசெப்திற்கு மிகவும் பிடித்தமான மகனாக அறியப்படுபவர், அவரின் மூன்றாவது பிள்ளை ஆவார்.
ஆண்ட்ரூ தொடர்ந்து இந்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு மறுப்பு தெரிவித்து வந்தார், தான் எந்த தவறையும் செய்யவில்லை என்றும் தெரிவித்து வந்தார். அதேநேரத்தில், எப்ஸ்டீன் பைல்ஸில் அவரது பெயர் இடம்பெற்றிருந்ததை அடுத்து கடந்த அக்டோபர் மாதம் அவரது அரசப் பதவிகளில் இருந்து விலகியது குறிப்பிடத்தக்கது.
அரசர் மூன்றாம் சார்லஸின் விளக்கம்
ஆண்ட்ரூ கைது குறித்து அரசர் மூன்றாம் சார்லஸ் வெளியிட்ட செய்தி குறிப்பில், "ஆண்ட்ரூ மவுண்ட்பேட்டன்-வின்ட்சர் குறித்த செய்திகளையும், அரச அலுவலகத்தில் தவறான நடத்தையில் ஈடுபட்டதாக சந்தேகிக்கப்படுவதையும் அறிந்து நான் மிகுந்த கவலையுற்றேன். இப்போது இந்த பிரச்னை உரிய முறையிலும், உரிய அதிகாரிகளால் முழுமையான, நியாயமான மற்றும் சரியான செயல்முறையின்படி விசாரிக்கப்படும்.
இதில், நான் முன்பு கூறியது போல், அவர்களுக்கு எங்களின் (அரச குடும்பத்தின்) முழுமையான ஆதரவும் ஒத்துழைப்பும் இருக்கும். நான் தெளிவாகக் கூற விரும்புகிறேன், சட்டம் அதன் கடமையைச் செய்யும். விசாரணை தொடரும் போது, இந்த விஷயத்தில் நான் மேலும் கருத்து தெரிவிப்பது சரியாக இருக்காது. இதற்கிடையில், எனது குடும்பத்தினரும் நானும் உங்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் கடமையையும் சேவையையும் தொடருவோம்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும் படிக்க | Epstein உயிருடன் இருக்கிறாரா? மொசாட் இஸ்ரேல் தொடர்பு என்ன?
மேலும் படிக்க | பாலியல் தொல்லை... டிரம்பின் அந்தரங்க உறுப்பை கடித்து தாக்கிய சிறுமி - பின்னணி என்ன?
மேலும் படிக்க | பல பெண்களுடன் உடலுறவு... பில் கேட்ஸுக்கு பால்வினை நோய்? - பரபரப்பை கிளப்பிய எப்ஸ்டீன் பைல்ஸ்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ