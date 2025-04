டாய்லெட் பேப்பரில் ராஜினாமா கடிதம்! பெண் பகிர்ந்த வைரல் பாேஸ்ட்..

Singapore Employee Toilet Paper Resignation : அனைவருக்கும் வேலை கிடைப்பதும், அந்த வேலை செட் ஆகாமல் வேறு ஒரு வேலைக்கு செல்வதும் மிகவும் சகஜம். அப்படி ஒரு வேலையிலிருந்து வேறு ஒரு வேலைக்கு மாறும் போது நாம், ராஜினாமா கிடைத்தது கொடுத்துவிட்டு செல்ல வேண்டும். ஆரம்பத்தில் இது கையால் எழுதப்பட்ட கடிதமாக இருந்தாலும், நவீன உலகின் பரிணாம வளர்ச்சி காரணமாக மெயில் போன்ற டிஜிட்டல் வடிவமாக மாறிவிட்டது. ஆனால் ஒருவர் தனது வேலையில் இருந்து போகும் போதும் டாய்லெட் பேப்பரில் ராஜினாமா கடிதத்தை எழுதிக் கொடுத்துவிட்டு சென்றிருக்கிறார். இதற்குப் பின்னால் இருக்கும் காரணம் குறித்தும், அந்த கடிதத்தில் என்ன யோகி இருக்கிறார் என்பது குறித்தும் இங்கு பார்ப்போம்.

வைரலான ராஜினாமா கடிதம்..

சிங்கப்பூரில் இருக்கும் ஒரு நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வந்த ஊழியர்தான் இதை செய்திருக்கிறார். Angela Yeoh இன்று அந்த பெண், ஒரு நிறுவனத்தில் இயக்குனராக பணிபுரிந்து வந்திருக்கிறார். இவர், ஒருவர் அவரது நிறுவனத்தில் இருந்து வெளியேறும் போது டாய்லெட் பேப்பரில் ராஜினாமா கடிதத்தை எழுதி கொடுத்ததை போட்டோ எடுத்து பதிவிட்டிருக்கிறார். LinkedIn தளத்தில் வெளியிட்டு அந்த பெண், இந்த இந்த பதிவை பகிர்ந்திருக்கிறார். கூடவே, “டாய்லெட் பேப்பரை தேவைப்படும் போது உபயோகித்து விட்டு யோசிக்காமல் தூக்கி போட்டு விட வேண்டும்” என்ற வாக்கியத்தை வேலையை விடும்போது அந்த ஊழியர் தன்னிடம் கூறியதாகவும் அது தனக்குள் மிகுந்த பாதிப்பை ஏற்படுத்தியதாகவும் கூறியிருக்கிறார்.

ராஜினாமா கடிதத்தில் இருந்தது…

பொதுவாக அனைவரும் ராஜினாமா கடிதத்தில், தனக்கு இந்த நிறுவனம் கற்றுக் கொடுத்த விஷயங்களை எழுதி, தனக்கு ஏன் இந்த வேலையில் தொடர விருப்பமில்லை என்பதை எழுதியிருப்பர். என்னதான் அந்த நிறுவனம் டாக்ஸிக்காக இருந்தாலும் ஒரு சிலர் தனது எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு பிறரை பகைத்துக் கொள்ள கூடாது என்று தங்களின் ராஜினாமா கடிதத்தில் பெரிதும் வெறுப்பு காட்ட மாட்டார்கள். ஆனால், இவர் அது குறித்து எந்த கவலையும் படவில்லை. காரணம், அவரை அந்த அளவிற்கு இந்த நிறுவனம் பாடாய்படுத்தியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

அந்த டாய்லெட் பேப்பரில் அவர், “இந்த நிறுவனம் என்னை எப்படி நடத்தியது என்பதற்கு அடையாளமாக, எனது ராஜினாமா கடிதத்தை எழுத இது போன்ற ஒரு காகிதத்தை தேர்வு செய்துள்ளேன்” என்று குறிப்பிட்டு இருக்கிறார்.

Singapore!

Employee teaches boss a hard lesson about 'workplace appreciation' by resigning on a toilet paper. Check the viral note!

The note read, “I have chosen this type of paper for my resignation as a symbol of how this company has treated me. I quit.” pic.twitter.com/57VqWyHwyU

— Pranaav Sharma (@PranaavSharma) April 16, 2025