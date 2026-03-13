English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • World
  • முஸ்தபா காமேனி முதல் உரை.. அமெரிக்காவுக்கு விழுந்த பலத்த அடி! ஈரான் கொடுத்த 'ஷாக்' 6 பேர் பலி

Latest Updates on Iran-USA Conflict: ஈராக்கில் அமெரிக்காவின் போயிங் K-135 விமானம் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டதில் 6 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். ஈரானின் புதிய உச்ச தலைவர் முஸ்தபா காமேனி, ஹார்முஸ் ஜலசந்தியைத் திறக்க மறுத்துத் தனது முதல் உரையை நிகழ்த்தியுள்ளார். பாரசீக வளைகுடாவில் 28 இந்தியக் கப்பல்கள் சிக்கியுள்ளன.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Mar 13, 2026, 12:34 PM IST
  • ஈராக்கில் போயிங் K-135 எரிபொருள் நிரப்பும் டேங்கர் விபத்துக்குள்ளானது; 6 பணியாளர்களும் இறந்தது உறுதி செய்யப்பட்டது.
  • 28 இந்திய கப்பல்கள் (ஹார்முஸ் ஜலசந்தியின் மேற்குப் பகுதியில் 24, கிழக்கே 4) சிக்கிக் கொண்டன; ஈரான் இன்னும் அனுமதி வழங்கவில்லை.
  • அமெரிக்கா பிராந்திய மீறல்களை நிறுத்தும் வரை பதற்றத்தைத் தணிக்க மாட்டோம் என்று முஸ்தபா கமேனி உறுதியளிக்கிறார்.

ஈரான் முஸ்தபா காமேனி செய்திகள்: மத்திய கிழக்கு ஆசியாவில் போர் மேகங்கள் இன்னும் விலகவில்லை. சொல்லப்போனால் இன்னும் சூடு பிடிச்சிருக்கு என்றதான் கூற வேண்டும்.  அமெரிக்கா தனது Boeing KC-135 ரக விமானங்களில் ஒன்றை இழந்துள்ளது. ஈராக் வான்பரப்பில் வைத்து இந்த விமானம் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தகவலை ஈரான் முதலில் வெளியிட்டது. பின்னர் அமெரிக்காவும் இதனை உறுதிப்படுத்தியது. என்ன நடந்தது?, முஜ்தபா கமேனியின் முதல் அறிக்கை என்ன?, இந்தியக் கப்பல்களுக்கு அனுமதி மறுப்பு? உட்பட ஈரான் போர் பற்றிய லேட்டஸ்ட் அப்டேட் குறித்து பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

அமெரிக்காவின் போயிங் விமானம் வீழ்த்தப்பட்டது!

அமெரிக்காவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பின்னடைவு ஏற்பட்டிருக்கு. அமெரிக்கா தனது போயிங் கே-135 (Boeing K-135) ரக விமானத்தை இழந்துள்ளது. இந்த விமானம் ஈராக்கில் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டதாக ஈரான் உரிமை கோரியுள்ளது. இதை அமெரிக்காவும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. ஒரு நடவடிக்கையின் போது தனது எரிபொருள் நிரப்பும் விமானம் (Refueling aircraft) விழுந்ததாகவும், அதில் இருந்த 6 ஊழியர்களும் உயிரிழந்துவிட்டதாகவும் அமெரிக்கா தெரிவித்துள்ளது.

இந்தச் சம்பவம் 'ஃப்ரெண்ட்லி ஃபயர்' (Friendly Fire) அல்லது நட்பு வான்வெளியில் நடந்த ஒரு தவறு என்றும், இதை எதிரிகள் வீழ்த்தவில்லை என்றும் அமெரிக்கா தரப்பில் கூறப்படுகிறது. கடந்த வாரம் அமெரிக்காவின் மூன்று F-15 விமானங்கள் விழுந்தபோதும், அவற்றை ஈரான் வீழ்த்தவில்லை என்றும் 'ஃப்ரெண்ட்லி ஃபயர்' காரணமாகவே விழுந்தன என்றும் அமெரிக்கா கூறியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

தற்போது அமெரிக்காவின் நான்காவது விமானம் வீழ்ந்திருப்பதுடன், 6 ஊழியர்களும் பலியாகி இருப்பது மிகப்பெரிய செய்தியாகப் பார்க்கப்படுகிறது. அமெரிக்கர்கள் கொல்லப்படும்போது, "நாங்கள் யாருக்காகப் போர் புரிகிறோம்?" என்ற கேள்வி அமெரிக்காவிற்குள் எழத் தொடங்குகிறது.

இந்தியக் கப்பல்களின் நிலை என்ன?

நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்குற பெரிய கேள்வி: "ஸ்டிரைட் ஆஃப் ஹார்முஸ்" (Strait of Hormuz) வழியா இந்தியக் கப்பல்களை ஈரான் அனுமதிக்குதா? இல்லையா? உண்மை நிலவரம் என்ன? என்பது தான்.

இந்தியக் கொடி ஏந்திய கப்பல்களை ஹார்முஸ் ஜலசந்தி (Strait of Hormuz) வழியாக ஈரான் அனுமதிக்கிறதா என்ற கேள்வி அதிகாரப்பூர்வமான அப்டேட் எதுவும் இல்லை.

தற்போதைய நிலவரப்படி, இந்தியக் கப்பல்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்படவில்லை. சுமார் 28 இந்தியக் கப்பல்கள் அந்தப் பகுதியில் சிக்கித் தவிக்கின்றன.

இந்திய அரசு நடத்திய செய்தியாளர் சந்திப்பில், பாரசீக வளைகுடா பகுதியில் இந்தியக் கொடி ஏந்திய 28 கப்பல்கள் சிக்கியிருப்பதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதில் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியின் மேற்கே 24 கப்பல்களும், கிழக்கே 4 கப்பல்களும் கடந்த சில நாட்களாகக் காத்திருக்கின்றன. இந்தக் கப்பல்களுக்கு ஜலசந்தியைக் கடக்க இன்னும் அனுமதி கிடைக்கவில்லை.

இது தொடர்பாக இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் எஸ். ஜெய்சங்கர், ஈரான் வெளியுறவு அமைச்சருடன் மூன்று முறை பேசியுள்ளார். பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் ஈரான் அதிபர் பெசெஷ்கியானுடன் பேசியிருப்பதாக எக்ஸ் (ட்விட்டர்) தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

ஆனால், எண்ணெய் கப்பல்கள் அனுமதிக்கப்படுமா என்பது குறித்து இதுவரை அதிகாரப்பூர்வ உறுதிப்படுத்தல் இல்லை. ஈரான், சீனா மற்றும் வங்கதேசக் கப்பல்களை மட்டுமே அனுமதிக்க ஒப்புக்கொண்டுள்ளதாக ராய்ட்டர்ஸ் செய்தி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

ஈரானின் புதிய சுப்ரீம் லீடர் முஸ்தபா காமேனி சொன்னது என்ன?

ஈரானின் புதிய உச்ச தலைவராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள முஸ்தபா காமேனி (Mustafa Khamenei), நாட்டு மக்களுக்குத் தனது முதல் உரையை வழங்கியுள்ளார். அதில தனது அதிரடி காட்டியுள்ளார். 

முஸ்தபா காமேனி கூறுகையில், "ஹார்முஸ் ஜலசந்தி திறக்கப்படாது" என்று திட்டவட்டமாகக் கூறியுள்ளார். ஈரான் அடிபணியத் தயாராக இல்லை என்பதை இது காட்டுகிறது. 

ரஷ்யா மற்றும் சீனா மூலமாக அமெரிக்கா போர்நிறுத்தத்திற்கு (Ceasefire) தூது அனுப்பியும் ஈரான் அதை மறுத்துவிட்டது.

எங்கள் எல்லைக்குள் புகுந்து தாக்குதல் நடத்த மாட்டோம் என்று உறுதி அளிக்கும் வரை நாங்கள் ஓயமாட்டோம் என்று ஈரான் கூறியுள்ளது. 

உயிரிழந்த கமாண்டர்களின் மரணத்திற்குப் பழிவாங்கப்படும் என்றும், காயமடைந்தவர்களுக்கு இலவச சிகிச்சை மற்றும் இழப்பீடு வழங்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் ஈரானின் பலமே அதன் மக்கள்தான், எல்லோரும் ஒற்றுமையா இருக்கணும்னு அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

துபாயின் தற்போதைய நிலைமை என்ன?

அடுத்த மிக முக்கியமான விஷயம் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (UAE) தொடர்பானது. துபாய் மிகவும் பாதுகாப்பானது, வரி இல்லாதது என்று நம்பிப் பல இந்தியர்கள் அங்கு முதலீடு செய்துள்ளனர். 

ஆனால் ஈரான் ஏவுகணைகள் தற்போது துபாய் மற்றும் அபுதாபியில் விழுந்து அந்த நம்பிக்கையைத் தகர்த்துள்ளன. நேற்று துபாய் விமான நிலையம் மற்றும் துபாய் க்ரீக் (Dubai Creek) பகுதிகளில் ஏவுகணைகள் விழுந்துள்ளன.

ஆனால் அமீரக அரசு இந்தத் தகவல்கள் வெளியே வராமல் தடுக்க கடும் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. 

ஏவுகணைத் தாக்குதல் தொடர்பான வீடியோக்களை சமூக வலைதளங்களில் பதிவிடும் நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்படுகிறார்கள். இதுவரை 20-க்கும் மேற்பட்டோர் இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது. தங்களது நாட்டின் பாதுகாப்பு பிம்பம் சிதைந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக அமீரகம் உண்மையை மறைக்க முயல்கிறது.

ஈரான் - அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் போர் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை

ஈரானில் அமெரிக்கத் தாக்குதல்களால் 1300-க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர். ஈரான் இந்தத் தகவல்களை மறைக்காமல் அறிவித்து வருகிறது. ஆனால் இஸ்ரேல் மற்றும் அமீரகம் போன்ற நாடுகள் தங்கள் சேதங்களை மறைக்கின்றன. அமெரிக்க உளவுத்துறையின் அறிக்கையின்படி, ஈரானில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படும் சூழல் தற்போது இல்லை, அங்குள்ள அரசாங்கம் வலுவாகவே உள்ளது என அறிக்கை அளித்துள்ளது.

மேலும் படிக்க - S Jaishankar Fact Check | இந்தியக் கப்பல்களுக்கு ஈரான் அனுமதி வழங்கியதா? உண்மை என்ன?

மேலும் படிக்க - ஈரான் போர்: கடந்த 10 நாட்களில் தலைகீழாக மாறிய உலகம் - நீங்கள் அறிய வேண்டிய 7 முக்கிய மாற்றங்கள்!

மேலும் படிக்க - போர் முடிவுக்கு வருகிறதா? அல்லது தீவிரமடைகிறதா? ஈரானின் எச்சரிக்கையும் டிரம்பின் பதிலடியும்

Strait of HormuzMustafa KhameneiIndian Ships In IranDubai Missile AttackUS-Iran Conflict

