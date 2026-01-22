World News | கிரீன்லாந்து முதல் ஈரான் வரை... உலகை உலுக்கும் டொனால்ட் டிரம்பின் முடிவுகள்!

Latest World News Updates: கிரீன்லாந்து விவகாரத்தில் டிரம்பின் அதிரடி யூ-டர்ன். ஜனவரி 26-ல் அமெரிக்கா தாக்குதல்? ஈரான் எச்சரிக்கை. உலகை உலுக்கும் டொனால்ட் டிரம்பின் முடிவுகள். இன்றைய உலக அரசியல் மற்றும் இயற்கை நிகழ்வுகளில் ஏற்பட்டுள்ள அதிரடி மாற்றங்களின் முக்கிய அம்சங்கள் குறித்து பார்ப்போம்.
கிரீன்லாந்து விவகாரத்தில் டிரம்ப் பின்வாங்கல்?
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் கிரீன்லாந்து தொடர்பாக பின்வாங்குவது போல் தெரிகிறது. அவரது நடத்தையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம் தெளிவாகத் தெரிகிறது. நேற்று வரை அவர் மிகவும் உறுதியான நிலைப்பாட்டை எடுத்திருந்தார். இப்போது பின்வாங்குவதில்லை என்று தெளிவாகக் கூறினார். அமெரிக்கா எந்த விலையிலும் கிரீன்லாந்தை இணைக்கும், ஆனால் இப்போது அவர் இந்த விஷயத்தில் தனது நிலைப்பாட்டை மென்மையாக்கியுள்ளார். இப்போது சுவிட்சர்லாந்தின் டாவோஸில் நடந்த உலகப் பொருளாதார மன்றக் கூட்டத்தில், "கிரீன்லாந்து மீது ராணுவத் தாக்குதல் நடத்தப்படாது என்று உறுதி அளித்துள்ளார். ஐரோப்பிய நாடுகளின் கடும் எதிர்ப்பு மற்றும் நேட்டோ நாடுகளுடனான மோதல் போக்கை தவிர்க்கவே" டிரம்ப் இந்த முடிவை எடுத்ததாகக் கருதப்படுகிறது. மேலும், ஐரோப்பிய நாடுகள் மீதான கூடுதல் வரி (Tariff) விதிப்பையும் அவர் ரத்து செய்துள்ளார்.
இது ஐரோப்பாவின் அழுத்தத்தின் கீழ் டிரம்ப் பின்வாங்கினாரா என்ற கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது. இருப்பினும் டாவோஸில் பேசிய டிரம்ப், ஐரோப்பா தவறான திசையில் செல்கிறது என்றும் அவர் ஐரோப்பாவை எச்சரித்தார். "எங்களுக்கு ஒரு பனிக்கட்டி வேண்டும்," ஐரோப்பா அதை விட்டுக்கொடுக்க விரும்பவில்லை. அமெரிக்கா இதை எப்போதும் நினைவில் வைத்திருக்கும். மேலும், அவர் தன்னை ஒரு சர்வாதிகாரி என்று வர்ணித்து, சில நேரங்களில் அது அவசியம் என்று கூறினார். டிரம்பின் மாறிவரும் நிலைப்பாடு அவரது அடுத்த நடவடிக்கை குறித்து பல கேள்விகளை எழுப்புகிறது. அவர் கிரீன்லாந்தை ஆக்கிரமிக்க மாட்டார். ஆனால் பேச்சுவார்த்தைகள் கிரீன்லாந்தை கைப்பற்ற வழிவகுக்கும்? ஐரோப்பா இதற்கு தயாராக இருக்குமா? என்ற கேள்வி எழுகிறது.
ஈரான் மீது அமெரிக்கா தாக்குதல் நடத்தத் திட்டம்?
ஜனவரி 26-ஆம் தேதி வாக்கில் ஈரான் மீது அமெரிக்கா தாக்குதல் நடத்த வாய்ப்புள்ளதாக முன்னாள் ராணுவ அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார். அமெரிக்காவின் சக்திவாய்ந்த 'யுஎஸ்எஸ் ஆபிரகாம் லிங்கன்' (USS Abraham Lincoln) போர்க்கப்பல் ஈரான் நோக்கி விரைந்து கொண்டிருக்கிறது. இதற்கு பதிலடி கொடுக்க ஈரான் தயங்காது என்று அந்த நாட்டு வெளியுறவு அமைச்சர் அப்பாஸ் அராக்சி எச்சரித்துள்ளார்.
வங்கதேச அரசியலில் பெரும் மாற்றம்: ஷேக் ஹசீனா ஓய்வு?
வங்கதேசத்தின் முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா அரசியலில் இருந்து ஓய்வு பெற முடிவு செய்துள்ளதாக அவரது மகன் சஜீப் வாஜேத் தெரிவித்துள்ளார். பிப்ரவரி 12-ஆம் தேதி வங்கதேசத்தில் பொதுத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், அவாமி லீக் கட்சிக்கு பெரும் சவால்கள் எழுந்துள்ளன.
மொரிஷியஸ் - பிரிட்டன் இடையிலான சாகோஸ் தீவு ஒப்பந்தம்
அமெரிக்க அதிபர் டிரம்பின் அறிக்கை குறித்து மொரீஷியஸ் மௌனம் கலைத்தது. சாகோஸ் தீவுக்கூட்டத்தின் இறையாண்மையை மொரிஷியஸிடம் ஒப்படைக்கும் ஒப்பந்தத்தை பிரிட்டன் விரைந்து செயல்படுத்த வேண்டும் என்று மொரிஷியஸ் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது. இந்த ஒப்பந்தத்தை டிரம்ப் 'முட்டாள்தனம்' என்று விமர்சித்த நிலையில், மொரிஷியஸ் அரசு தனது நிலைப்பாட்டை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
ஆஸ்திரேலியாவில் சுறா தாக்குதல்கள்
ஆஸ்திரேலியாவின் சிட்னி கடற்கரைகளில் கடந்த 48 மணி நேரத்தில் நான்கு முறை சுறாக்கள் மனிதர்களைத் தாக்கியுள்ளன. கடல் நீர் கலங்கலாக இருப்பதும், வளிமண்டல அழுத்தத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களுமே இதற்குக் காரணம் என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். இது ஒரு பெரிய புயலுக்கான அறிகுறியாகவும் இருக்கலாம் என்று அஞ்சப்படுகிறது.
வெனிசுலா அதிபர் மதுரோவுக்கு ஆதரவு
வெனிசுலாவின் தலைநகரான கராகஸில் நிக்கோலஸ் மாட்ரோ மீண்டும் ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்று அழைப்பு விடுக்கும் சுவரொட்டிகள் ஒட்டப்பட்டன. மாட்ரோ நியூயார்க்கில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். அமெரிக்கா அவர் மீது போதைப்பொருள் கடத்தல் மற்றும் சர்வாதிகாரம் செய்ததாக குற்றம் சாட்டியுள்ளது.
உக்ரைன் போர் ஐரோப்பாவின் பொறுப்பு
அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் உக்ரைன் போரிலிருந்து தன்னை விலக்கிக் கொண்டார். உக்ரைன் போருக்கும் அமெரிக்காவிற்கும் எந்தத் தொடர்பும் இல்லை என்றும், அது ஐரோப்பாவின் பொறுப்பு என்றும் டிரம்ப் கூறியுள்ளார். மேலும் அமெரிக்கா அதிலிருந்து வெகு தொலைவில் உள்ளது. அதற்கும் இதற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்று கூறினார்.
கூட்டு சேரும் இஸ்லாமிய நாடுகள்
கஜா அமைதி வாரியத்தில் (Gaza Board of Peace) பாகிஸ்தான், சவுதி அரேபியா மற்றும் துருக்கி உட்பட 8 இஸ்லாமிய நாடுகள் இணைகின்றன.
