/16 வயதுக்கு கீழ் உள்ளவர்கள் சமூக வலைதளங்கள் உபயோகிக்க தடை! அமலுக்கு வந்த புது சட்டம்..

Malaysia Bans Social Media : மலேசியாவில் 8 மில்லியன் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பயனர்களைக் கொண்ட, உரிமம் பெற்ற சமூக வலைதளங்களை 16 வயதிற்கு கீழ் இருக்கும் சிறுவர் சிறுமிகள் பயன்படுத்த ஜூன் 1ஆம் தேதியான இன்று முதல் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆணை அந்நாட்டின் இணைய பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் உள்ள குழந்தை பாதுகாப்பு நெறிமுறை (child protection code) மற்றும் இடர் குறைப்பு நெறிமுறை (Risk Mitigation Code) ஆகியவற்றின் கீழ் வருகிறது.
மலேசியாவில் அதிகம் பேர் உபயோகிப்பது facebook, instagram, டிக் டாக் மற்றும் youtube போன்ற பெரும் சமூக ஊடகங்களாக தான் இருக்கின்றன. இந்த விதிமுறைகளுக்கு இணங்குவதை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக இந்த தளங்கள் சுய அறிவிப்பை சார்ந்திருப்பதை விடுத்து, கண்டிப்பான வயது சரி பார்ப்பு நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்த வேண்டும் என்பது நிபந்தனையாக இருக்கிறது.
பயனர்கள் அனைவரின் வயது வரம்புகளை சரிபார்க்க, அரசாங்கத்தால் வழங்கப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ பதிவுகளுடன் வயதை சரிபார்க்க வேண்டும். இந்த மாற்றங்களை செயல்படுத்த இந்த தளங்களுக்கு அவகாசம் கொடுக்கப்படும். ஆனால், அவற்றை பின்பற்ற தவறினால், 10 மில்லியன் மலேசிய ரிங்கிட் (சுமார் 2.5 மில்லியன் டாலர்கள்) வரை நிதி அபராதம் விதிக்கப்படலாம்.
பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், யூடியூப், டிக்டாக் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்கள், உலகம் முழுவதும் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வரும் சமூக ஊடகங்களால் சிறுவர்-சிறுமிகள் சீரழியும் போக்கு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருவதாக கருதப்படுகிறது. இதனால் சமூக ஊடகங்களை 16 வயதுக்கு கீழ் இருப்பவர்கள் உபயோகிக்க தடை விதிக்க வேண்டும் என்கிற கோரிக்கை நிலவி வந்தது. உலக நாடுகளான ஆஸ்திரேலியா, மலேசியா உள்ளிட்ட சில உலக நாடுகள் பரிசீலித்து வந்த நிலையில், தற்போது மலேசியா இதனை அமல்படுத்தியுள்ளது.
16 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான கட்டுப்பாட்டை தாண்டி, இந்த விதிமுறைகள், வலுவான உள்ளடக்க நிர்வாகத்தையும் கோருகின்றனர். சமூக வலைதளங்களில் சிறார்களுடைய தனியுரிமை அம்சங்களை மிகவும் உயர்ந்த நிலைக்கு செட் செய்வதன் மூலம், அறிமுகமற்றவர்கள் குழந்தைகளுக்கு நேரடியாக செய்தி அனுப்புவதை தடுப்பதுன் மூலமாகவும், கட்டாய பயனபாட்டை ஏற்படுத்தும் அம்சங்களை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலமாகவும், “Safety-by-design” பாதுகாப்பு வழிமுறையை பின்பற்ற வேண்டும். இளம் பயனர்கள், ஆபத்து விளைவிக்கும் கண்டெண்ட்களுக்கு ஆளாவதை தடுக்க, அல்காரிதம்மற்றும் உள்ளடக்க பரிந்துரை அமைப்புகளும் மாற்றியமைக்கப்பட வேண்டும். அதைத்தொடர்ந்து, மோசடியை தடுப்பதற்காக சரிபார்க்கப்பட்ட கணாக்குகளுக்கு மட்டும் ஸ்பான்சர் செய்யப்பட்ட விளம்பரங்கள் காண்பிக்கப்படும்.
மலேசியா, ஆஸ்திரேலியா, இந்தோனேசியா மற்றும் துருக்கி உள்ளிட்ட நாடுகளுடன் சேர்ந்து இளம் தலைமுறையினர் டிஜிட்டல் வாயிலாக எந்த வித தீங்கான விஷயங்கலையும் எடுத்துக்கொள்வதை தவிர்க்க, இப்படியொரு நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளது. இதை ஒரு சில அமைப்புகள் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றன. குழந்தைகள் சமூக வலைதளங்களில் இருக்க கூடாது என்று தடை விதிப்பதன் மூலம், அவர்கள் தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளும் உரிமை பரிக்கப்படுவதாக அந்த விமர்சனங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் இந்த தடைச்சட்டம் இல்லை. இருப்பினும், இன்ஸ்டாகிராம், பேஸ்புக் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்கள், 13 வயதுக்கு மேல் இருப்பவர்கள் தங்களது பிறந்த தேதி மற்றும் வருடத்தை குறிப்பிட வேண்டும் என்கிற விதிமுறை இருக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.