  • Tamil News
  • World
  • பேருந்து விபத்து.. பறிபோன 42 இந்தியர்களின் உயிர்.. சவுதி அரேபியால் பயங்கரம்

பேருந்து விபத்து.. பறிபோன 42 இந்தியர்களின் உயிர்.. சவுதி அரேபியால் பயங்கரம்

Saudi Arabia Bus Accident: சவுதி அரேபியாவில்  பேருந்தும், டீசல் லாரியும் மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் இந்தியர்கள் 42 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Nov 17, 2025, 11:05 AM IST
  • சவுதி அரேபியாவில் பயங்கரம்
  • பேருந்து, டீசல் லாரியும் மோதி விபத்து
  • 42 இந்தியர்கள் உயிரிழப்பு

பேருந்து விபத்து.. பறிபோன 42 இந்தியர்களின் உயிர்.. சவுதி அரேபியால் பயங்கரம்

Indians Dead In Bus Accident In Saudi Arabia Medina: உலக நாடுகளில் சாலை விபத்துகள் என்பது தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. உலக நாடுகளில் நடக்கும் சாலை விபத்துகளால் ஆண்டுதோறும் ஆயிரக்கணக்கானோர் உயிரிழந்து வருகின்றனர். இதனால், உலக நாடுகளும் சாலை விதிமுறை தீவிரப்படுத்தி வருகிறது. இருப்பினும், தொடர்ந்து சாலை விபத்துகள் நடந்து வருகிறது. இந்த நிலையில் தற்போது ஒரு பயங்கர சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது.

சவுதி அரேபியால் பயங்கர விபத்து

சவுதி அரேபியால் நடந்த விபத்தில் 42 இந்தியர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர்.  சவுதி அரேபியாவில் மதீனா அருகே பக்தர்கள் சென்ற பேருந்தும், டீசல் லாரியும் மோதி  42 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். இறந்தவர்களில் பலர் இந்தியர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. இந்திய நேரப்படி அதிகாலை 1.30 மணியளவில் விபத்துக்குள்ளானது தெரியவந்தது. பேருந்து மக்காவிலிருந்து மதீனாவுக்குச் சென்று கொண்டிருந்தபோது, டீசல் லாரி மோதி விபத்து ஏற்பட்டது.  

இந்த விபத்தில் பேருந்து தீப்பிடித்து ஏரிந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. இதில் பேருந்தில் பயணித்த 42 பேர் உயிரிழந்தனர். பேருந்தில் இருந்த பெரும்பாலான பயணிகள் தெலுங்கானாவின் ஹைதராபாத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பது தெரியவந்தது. இவர்களில் 42 இந்தியர்கள் உயிரிழந்தனர்.  தீப்பிடித்தபோது பேருந்தில் 43 பக்தர்கள் இருந்ததாக ரியாத்தில் உள்ள இந்திய தூதரகத்தின் துணைத் தலைவர் (டிசிஎம்) அபு மதன் ஜார்ஜுடன் தான் தொடர்பில் இருப்பதாகவும், விபத்து குறித்த தகவல்களைச் சேகரித்து வருவதாக அவர் உறுதியளித்ததாகவும் அவர் கூறினார்.

42 பேர் உயிரிப்பு

மத்திய அரசு உடல்களை இந்தியாவுக்குக் கொண்டு வந்து காயமடைந்தவர்களுக்கு முறையான மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் என்றும் ஓவைசி கேட்டுக் கொண்டார். ரியாத்தில் உள்ள இந்திய தூதரகத்துடன் தொடர்பில் இருப்பதாக தெலுங்கானா அரசு தெரிவித்துள்ளது. மேலும் முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி புது தில்லியில் உள்ள அதிகாரிகளை தூதரக அதிகாரிகளுடன் தொடர்ந்து தொடர்பில் இருக்க வேண்டும் எனவும் கேட்டுக் கொண்டார்.

பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு உதவுவதற்காக தெலங்கானா அரசு வெளியுறவு அமைச்சகம் (MEA) மற்றும் சவுதி தூதரகத்துடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுகிறது. தகவல் தேடும் உறவினர்களுக்காக 79979 59754 மற்றும் 99129 19545 என்ற உதவி எண்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், தெலுங்கானா தலைமைச் செயலகத்தில் ஒரு கட்டுப்பாட்டு அறையும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

42 பேரும் தெலங்கானாவைச் சேர்ந்தவர்கள்

விபத்து தொடர்பான அனைத்து விவரங்களையும், பாதிக்கப்பட்டவர்களில் எத்தனை பேர் தெலுங்கானாவைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பது உட்பட, கண்டறியுமாறு தலைமைச் செயலாளர் கே.ராமகிருஷ்ணா ராவ் மற்றும் டிஜிபி பி. சிவதர் ரெட்டி ஆகியோருக்கு முதலமைச்சர் ரெட்டி உத்தரவிட்டுள்ளார். 
ஹைதராபாத்திலிருந்து நூற்றுக்கணக்கான யாத்ரீகர்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும்  உம்ரா புனித யாத்திரை மேற்கொள்வதற்காக சவுதி அரேபியாவிற்கு விமானத்தில் செல்கின்றனர். 

மேலும் பல பயண நிறுவனங்கள் ஏழு நாள் பயணத்திற்கு ஒரு நபருக்கு ரூ.55,000 முதல் உம்ரா புனித யாத்திரை தொகுப்புகளை வழங்குகின்றன. இதில் மெக்கா மற்றும் மதீனாவைப் பார்வையிடுவது மற்றும் சில சுற்றுலாப் பயணங்கள் அடங்கும். அப்படி தான், இந்தியர்கள்  43 பேர் உம்ரா யாத்திரைக்கு சென்றனர். அங்கு ஏற்பட்ட விபத்தில் 42 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், ஒருவர் மட்டுமே உயிர் தப்பித்ததாக கூறப்படுகிறது.

இந்த விபத்து குறித்து வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் எஸ்.ஜெய்சங்கர் கூறுகையில், இந்த விபத்து மிகவும் அதிர்ச்சியடைந்தேன். ரியாத்தில் உள்ள இந்திய தூதரகம் மற்றும் ஜெட்டாவில் உள்ள துணைத் தூதரகம் பாதிக்கப்பட்ட குடிமக்களுக்கும் அவர்களது குடும்பத்தினருக்கும் முழு ஆதரவையும் வழங்கி வருவதாகக் கூறினார். உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு அவர் தனது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொண்டார். மேலும் காயமடைந்தவர்கள் விரைவில் குணமடைய பிரார்த்திக்கிறேன் என்றும் கூறினார்.

இந்த துயரச் சம்பவம் குறித்து ஹைதராபாத் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அசாதுதீன் ஓவைசி வருத்தம் தெரிவித்தார். மேலும், தீப்பிடித்தபோது பேருந்தில் 42 உம்ரா யாத்ரீகர்கள் இருந்ததாக ஓவைசி தெரிவித்தார். ரியாத்தில் உள்ள இந்திய தூதரகத்தின் துணைத் தலைவர் (டிசிஎம்) அபு மதன் ஜார்ஜுடன் தான் தொடர்பில் இருப்பதாகவும், விபத்து குறித்த தகவல்களைச் சேகரித்து வருவதாக அவர் உறுதியளித்ததாகவும் அவர் கூறினார்.

 

About the Author
Saudi ArabiaSaudi Arabia Bus Accidentbus accidentIndians diesmedina bus accident

