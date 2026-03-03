English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  World
  காமேனியை அவர் இடத்திலேயே போட்டுத்தள்ளியது எப்படி? இஸ்ரேல் - அமெரிக்காவின் ராஜதந்திரம் என்ன?

காமேனியை அவர் இடத்திலேயே போட்டுத்தள்ளியது எப்படி? இஸ்ரேல் - அமெரிக்காவின் ராஜதந்திரம் என்ன?

Israel America Attack On Iran: ஈரானின் உச்சபட்ச தலைவர் அயத்துல்லா அலி காமேனியை இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா எப்படி துல்லியமாக தாக்கி கொலை செய்தது என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 3, 2026, 02:19 PM IST
  • காமேனி கடந்த பிப். 28ஆம் தேதி கொல்லப்பட்டார்.
  • ஈரானின் 48 தலைவர்களும் கொல்லப்பட்டனர்.
  • காமேனியின் குடும்பத்தினரும் உயிரிழந்தனர்.

காமேனியை அவர் இடத்திலேயே போட்டுத்தள்ளியது எப்படி? இஸ்ரேல் - அமெரிக்காவின் ராஜதந்திரம் என்ன?

How Ayatollah Ali Khamenei Killed: இஸ்ரேல் 'ரோரிங் லயன்' (Operation Roaring Lion) என்ற பெயரிலும், அமெரிக்கா எபிக் ஃப்யூரி (Operation Epic Fury) என்ற பெயரிலும் மத்திய கிழக்கு நாடான ஈரான் மீது கடந்த சனிக்கிழமை (பிப். 28) தாக்குதல் நடவடிக்கையில் இறங்கியது.

Add Zee News as a Preferred Source

ஈரானுக்கு பெரும் பின்னடைவு

இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா கூட்டு தாக்குதலின் முதல் நாளிலேயே, ஈரான் உச்சபட்ச தலைவராக இருந்த அயாத்துல்லா அலி கமேனி உயிரிழந்தார். 1989ஆம் ஆண்டு முதல் ஈரானின் அசைக்கமுடியாத தலைவராக இருந்த அலி கமேனியை இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா கொலை செய்தது, ஈரானுக்கு சர்வதேச அளவில் பெரும் பின்னடைவாக பார்க்கப்பட்டது.

ஈரான் பதிலடி தாக்குதல்

ஈரானும் இஸ்ரேலின் முக்கிய நகரங்களை குறிவைத்து பதிலடி தாக்குதல் தொடுத்தது. மேலும், மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்காவின் ராணுவ மற்றும் கடற்படை தளங்களை குறிவைத்தும் தாக்குதல் தொடுத்தது. ஐக்கிய அரபு அமீரகம், சௌத் ஆப்பிரிக்கா, பஹ்ரைன், குவைத் உள்ளிட்ட நாடுகளின் முக்கிய நகரங்களில் உள்ள அமெரிக்க தளங்களை மட்டுமின்றி பொது இடஙகளிலும் ஈரான் தாக்குதல் தொடுத்துள்ளது. இதனால் மத்திய கிழக்கில் விமான சேவை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது.

சனிக்கிழமையில் நடந்த அட்டாக்

சனிக்கிழமை அன்று காலையில் ஈரானின் உயர்மட்ட ராணுவ அதிகாரிகளுடன், கமேனி பேச்சுவார்த்தை நடத்த இருப்பதை அறிந்தே இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா படைகள் அன்று காலையிலேயே தாக்குதலை தொடங்கியிருக்கிறது. அதுவும் கமேனியின் உயர்மட்ட பாதுகாப்பு கொண்ட வளாகத்தையே தாக்கி அழித்தது. மேலும், சனிக்கிழமை மாலை நடைபெற இருந்த கூட்டம், காலைக்கு மாற்றப்பட்டதையும் இஸ்ரேல் - அமெரிக்காவுக்கு தகவல் கிடைத்திருக்கிறது.

48 தலைவர்கள் உயிரிழப்பு 

அதன்படி, தெளிவாக திட்டமிடப்பட்டு, துல்லியமாக நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் கமேனி கொல்லப்பட்டார். கமேனி மட்டுமின்றி அந்நாட்டின் 48 முக்கிய தலைவர்களும் கொல்லப்பட்டனர். இது எப்படி சாத்தியப்பட்டது...? ஈரானும், அமெரிக்காவும் கமேனி உள்ளிட்ட முக்கிய தலைவர்களை எப்படி சுற்றிவளைத்தனர்...? வான்வெளி தாக்குதல் மூலம் இவர்கள் கொல்லப்பட்டது எப்படி...? என்ற கேள்விகள் எழுந்தன. இதுகுறித்த சில தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

ஹேக் செய்யப்பட்ட கேமராக்கள்

அயத்துல்லா அலி கமேனியை இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா உடனடியாக திட்டமிட்டு தாக்குதல் நடத்தி கொலை செய்யவில்லை. பல நெடுங்கால திட்டமிடல் இதில் இருந்துள்ளது. குறிப்பாக, ஈரான் தலைநகர் தெஹ்ரானில் உள்ள அனைத்து போக்குவரத்து கேமராக்களும் ஹேக் செய்யப்பட்டுள்ளன. அதன்மூலம் அனைத்து தரவுகளையும் இஸ்ரேல் பெற்றிருக்கிறது.

உளவுதுறைக்கு கிடைத்த தகவல் 

போக்குவரத்து கேமராக்கள் மூலம் இஸ்ரேல் உளவுத்துறை,  கமேனியின் பாதுகாவலர்கள் மற்றும் ஓட்டுநர்களின் நடவடிக்கையை நேரடியாக கண்காணித்துள்ளனர். அவர்கள் தினமும் எங்கெல்லாம் செல்கிறார்கள்?, அவர்கள் செல்லும் இடங்களின் துல்லியமான முகவரி?, அவர்கள் எந்தெந்த இடங்களில் எப்போதெல்லாம் செல்கிறார்கள்? என்பதை உளவுத்துறையினர் தீவிரமாக ஆய்வு செய்துள்ளனர்.

நெட்வோர்கை முடக்கிய இஸ்ரேல்

தாக்குதலுக்கு முன் கமேனி இருந்த இடத்திற்கு அருகே, சில நெட்வோர்க் டவர்களை செயலிழக்கச் செய்துள்ளது. இதனால், பாதுகாப்பு குழுவிற்கு எச்சரிக்கைகள் போக முடியவில்லை. இதனால், பாதுகாப்பு குழுவும் அலர்ட் ஆக முடியவில்லை. இந்த டிஜிட்டல் வழியான கண்காணிப்பு அமைப்பை இஸ்ரேலின் 8200 யூனிட் மற்றும் உளவு அமைப்பான மொசாட் வழிநடத்தின. அமெரிக்காவின் உளவு அமைப்பான சிஐஏவும் கமேனியின் நகர்வுகள் மற்றும் இருப்பிடம் உள்ளிட்டவை உறுதிசெய்திருக்கிறது. 

வியூக ரீதியில் வெற்றி

கமேனியை கொலை செய்தது என்பது வெறும் தொழில்நுட்ப ரீதியான வெற்றியில்லை, இஸ்ரேல் - அமெரிக்காவின் வியூகம் மற்றும் அரசியல் முடிவுகளுக்கு கிடைத்த வெற்றியாகவே பார்க்கப்படுகிறது. போக்குவரத்தின் கேமராக்கள், மொபைல் நெட்வோர்க், அல்காரிதம் மற்றும் உளவாளிகள் என அனைத்தின் மூலமும் கிடைத்த தரவுகளை ஒன்றிணைத்து, தக்க நேரத்தில் துல்லியமாக வான்வழியாக தாக்குதல் தொடுத்து, கமேனி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் கொலை செய்துள்ளனர்.

மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்... அடுத்தது என்ன? 

அயத்துல்லா அலி கமேனியை கொலை செய்ததன் மூலம், ஈரானின் புரட்சிகர காவல்படை (IRGC)கடுமையான கோபத்திற்குள்ளாகி உள்ளதாக தெரிகிறது. கடுமையான பதிலடி கொடுக்கப்படும் என்றும் IRGC எச்சரித்துள்ளது. ஈரான் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் உள்ள ராணுவ தளங்களின் மீது தாக்குதல் தொடுப்பது மத்திய கிழக்கில் பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இந்த தாக்குதல் எத்தனை நாள்கள் நீடிக்கும்?, இஸ்ரேல் - அமெரிக்காவின் அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கை என்ன?, ஈரான் எத்தனை நாள்கள் பதிலடி கொடுக்கும்?, தரைவழியாக படைகளை அனுப்பி இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா ஈரானை கைப்பற்ற வாய்ப்பிருக்கிறதா? போன்றவற்றை பொறுத்திருந்தே பார்க்க வேண்டும். 

மேலும் படிக்க | Strait of Hormuz | ஹார்முஸ் நீரிணை ஏன் இவ்வளவு முக்கியம்? உலகப் பொருளாதாரத்தை உலுக்கும் எரிசக்திப் போர்!

மேலும் படிக்க | அமெரிக்காவை தூண்டிவிட்ட சௌதி அரேபியா... ஈரான் மீதான தாக்குதலின் பின்னணி!

மேலும் படிக்க | ஈரானை சனிக்கிழமை அட்டாக் செய்தது ஏன்...? அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் திட்டம் என்ன?

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

IranIsraelamericaAyattollah Ali KhameneiWorld News

