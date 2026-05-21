/மெட்டா நிறுவனத்தின் பணி நீக்கத்தால் தவிக்கும் ஐடி ஊழியர்கள்... இந்தியர்களுக்கு 60 நாட்கள் கெடு விதித்த US..!

Meta Layoff H-1B Visa News:மெட்டா, அமேசான், ஆரக்கிள் நிறுவனங்களின் பணி நீக்கங்களால் இந்திய H-1B விசா பணியாளர்கள் அதிக அளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அமெரிக்காவில் பணிபுரியும் பெரும்பாலான இந்தியர்கள் பணி நீக்கத்தால் இந்தியாவுக்கு திரும்ப கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Meta Layoff H-1B Visa News: மெட்டா நிறுவனத்தில் சமீபத்தில் நடந்த ஆட்குறைப்பு, H-1B விசா வைத்திருக்கும் இந்திய தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களைத்தான் மிகவும் பாதித்துள்ளது. பல ஆண்டு காலமாக இந்திய மென் பொறியாளர்கள் அமெரிக்காவில் மிகப்பெரிய நிறுவனங்களை கட்டமைக்க முக்கிய ஆணிவேராக இருந்து வந்தனர்.
இந்த நிலையில் ஏற்கனவே ஆட்குறைப்பு நடவடிக்கை நடைபெற்று வந்ததையடுத்து, தற்போது அந்நாட்டு அரசு மேலும் ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
அதாவது, வேலையை இழந்து இருக்கும் இந்தியர்கள் 60 நாட்களுக்குள் அமெரிக்காவில் இருந்து வெளியேற வேண்டும் என எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
ஏற்கனவே மெட்ட நிறுவனம் 8,000 ஊழியர்களை குறைத்துள்ள நிலையில், அமேசான் நிறுவனம் மேலும் தனது குழுக்களில் உள்ள ஊழியர்களை குறைத்து வருவது அந்த நிறுவனத்தில் பணி புரியும் ஊழியர்களிடையே பெரிய அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அமெரிக்காவில் உள்ள பெரும்பாலான இந்திய தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் தங்கள் நிறுவன முதலாளிகளுடன் நேரடியாக இணைந்து H-1B விசாக்களில் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். தொடர்ந்து பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில், அமெரிக்க குடிவரவு விதிகளின்படி அவர்களின் விசாவிற்கு நிதியுதவி செய்யத் தயாராக இருக்கும் மற்றொரு முதலாளியைக் கண்டறிய அவர்களுக்கு வழக்கமாக 60 நாட்கள் கால அவகாசம் வழங்கப்படுகிறது.
இந்த காலத்திற்குள் பணி நீக்கப்பட்டவர்கள் அவர்களுக்கான மற்றொரு நிறுவனத்தை தேடாவிட்டால், அவர்கள் நாட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டும் என அந்நாட்டு அரசு தெரிவித்துள்ளது.
அமெரிக்க குடியுரிமை மற்றும் குடிவரவு சேவைகள் வகுத்துள்ள விதிகளின்படி, பணி நீக்கம் செய்யப்பட்ட H-1B தொழிலாளர்கள் தங்களின் அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கை குறித்து முடிவெடுப்பதற்காக, 60 நாட்கள் கால அவகாசம் வழங்கப்படுகிறது.
இந்தக் காலகட்டத்தில் அவர்கள் தங்கள் விசாவிற்கு நிதியுதவி செய்ய விரும்பும் மற்றொரு நிறுவனத்தை தேடலாம் அல்லது அமெரிக்காவை விட்டு வெளியேறலாம்.
பணி நீக்கம் செய்யப்பட்ட தொழிலாளர்களுக்கு படிவம் I-539-ஐ தாக்கல் செய்வதன் மூலம் தற்காலிகமாக B-1 அல்லது B-2 வருகையாளர் விசாவிற்கு மாறுமாறு அந்நாட்டு அரசு அறிவுறுத்தபட்டுள்ளது.
இந்த ஆண்டில் மட்டும் சிலிக்கான் பள்ளத்தாக்கில் உள்ள தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களில் 1,10,000-க்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் வேலை இழந்துள்ளனர். பல தசாப்தங்களாக அமெரிக்கா தொழில் வளர்ச்சி அதிக சம்பளம் மற்றும் உலகளாவிய அங்கீகாரத்தை குறித்தது. ஆனால் அடிக்கடி நிகழும் ஆட்குறைப்புக்களால் பெரும்பாலான நிரந்தர பணியாளர்களும் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
தொழில்நுட்பத்துறை முழுவதும் ஆட்சேர்ப்பு முறைகளை செயற்கை நுண்ணரிவு வேகமாக மாற்றியமைத்து வரும் வேளையில், இந்த சமீபத்திய ஆட்குறைப்புகளும் நிகழ்ந்துள்ளன.
செயற்கை நுண்ணறிவின் ஆதிக்கத்தால் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களின் வழக்கமான பணிகளில் இருந்து சற்று ஓய்வு கிடைத்தாலும், அவர்களின் வேலைக்கு நிரந்தமாக ஓய்வு கிடைக்கும் வகையில் செயற்கை நுண்ணறிவு அமைந்துள்ளது மிகப்பெரிய தாக்கததை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக கருதுகின்றனர்.