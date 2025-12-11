இந்தியாவுக்கு 50% வரி... டிரம்ப் மனதை குளிரவைக்க மெக்ஸிகோ இதை செய்வது ஏன்?

Mexico 50% Tax On Indian Imports: இந்தியா மீது 50% வரியை அமெரிக்கா சுமத்தியது, உலகளவில் பரபரப்பை கிளப்பிய நிலையில் தற்போது மற்றொரு நாடும் இந்தியாவுக்கு எதிரான உத்தரவு ஒன்றை பிறப்பித்துள்ளது. இதன்மூலம், உலகளவில் வணிக போர் மூளும் சூழல் நிலவுவதாக பொருளாதார வல்லுநர்கள் கருதுகின்றனர்.
இந்தியாவில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் பல்வேறு பொருட்களுக்கு 50% வரை வரி விதிக்க மெக்சிகோவின் செனட் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவுக்கு மட்டுமின்றி சீனா மற்றும் பல ஆசிய நாடுகளின் மீதும் இந்த வரி விதிப்பு நடவடிக்கையை மெக்சிகோ மேற்கொண்டிருக்கிறது. இவை அனைத்தும் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்பின் மனம் குளிர்வதற்குதான்...
Mexico 50% Tax: இந்த நாடுகளுக்கு பாதிப்பு
இந்த வரி விதிப்பு உத்தரவு வரும் 2026ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வரும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மெக்சிகோவுடன் வர்த்தக ஒப்பந்தம் செய்து கொள்ளாத நாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் வாகனங்கள், வாகன உதிரிபாகங்கள், ஆடைகள், பிளாஸ்டிக் பொருள்கள், எஃகு ஆகியவைக்கு இந்த 50% வரி விதிப்பாகும். இதில் இந்தியா, தென் கொரியா, சீனா, தாய்லாந்து, இந்தோனேஷியா ஆகிய நாடுகள் பாதிப்புக்குள்ளாகும். இந்த வரி விதிப்பின் மூலம், 3.76 பில்லியன் டாலர் (சுமார் ரூ.33,910 கோடி) அளவுக்கு கூடுதல் வருவாயை அடுத்தாண்டில் ஈட்டுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது, மெக்ஸிகோ.
Mexico 50% Tax: டொனால்ட் டிரம்ப்பின் அச்சுறுத்தல்
மெக்ஸிகோ நாட்டின் அதிபர் கிளாடியா ஷீன்பாம் உள்நாட்டு உற்பத்தியை அதிகரிக்க முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வரும் வேளையில் இந்த நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதேநேரத்தில், அமெரிக்க-மெக்சிகோ-கனடா வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை (USMCA) அமெரிக்க அரசு மறுஆய்வு செய்வதற்கு முன்பு அதிபர் டிரம்பை திருப்திப்படுத்தும் முயற்சியாக இந்த நடவடிக்கை இருப்பதாகவும் வல்லுநர்கள் கூறுகிறார்கள். அமெரிக்கா மெக்சிகோவின் மிகப்பெரிய வர்த்தக பார்ட்னராக இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
நடப்பாண்டின் தொடக்கத்தில் மெக்ஸிகோ அரசு சீனப் பொருட்களுக்கு வரிகளை அதிகரித்திருந்தது. இருப்பினும், டிரம்ப் கடந்த சில மாதங்களாக மெக்ஸிகோ அரசாங்கத்திற்கு எதிராக தொடர்ந்து குற்றம் சாட்டி வருகிறார். மெக்சிகன் எஃகு மற்றும் அலுமினியம் மீது 50% வரிகளை டிரம்ப் விதிக்கப்படும் என்றும் மெக்ஸிகோ அரசை அச்சுறுத்தினார். அதே போல் opioid fentanyl எனும் போதை மருத்து அமெரிக்காவுக்குள் வருவதை தடுக்கத் தவறியதாக கூறி மெக்ஸி கூடுதலாக 25% வரி விதிக்கப்படும் என்றும் மிரட்டினார். அமெரிக்க விவசாயிகளுக்கு தண்ணீர் அணுகலை வழங்கும் 1944 ஒப்பந்தத்தை மீறியதாகக் குற்றம் சாட்டி, மெக்சிகோவிற்கு 5% வரி விதக்கப்படும் என்றும் இந்த வார தொடக்கத்தில் டிரம்ப் எச்சரித்திருந்தார். இதனாலேயே, டிரம்ப்பின் மனதை குளிரவைக்க ஆசிய நாடுகளின் மீது இத்தகைய வரி விதிப்பை மெக்ஸிகோ அரசு மேற்கொண்டிருக்கிறது.
Mexico 50% Tax: இந்தியாவுக்கு என்ன பாதிப்பு?
மெக்ஸிகோ அரசின் இந்தியா மீதான 50% வரி விதிப்பு, இருதரப்பு வர்த்தகத்தை பாதிக்கும். இது 2024ஆம் ஆண்டில் எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு 11.7 பில்லியன் அமெரிக்க டாலரை எட்டியது. மெக்சிகோவின் ஏற்றுமதிக்கான ஒன்பதாவது இடத்தில் இந்தியா இருக்கிறது. 2024ஆம் ஆண்டில் மெக்சிகோவிற்கான இந்தியாவின் ஏற்றுமதி சுமார் 8.9 பில்லியன் டாலர்களாக உள்ளது, அதேநேரத்தில் மெக்ஸிகோவில் இருந்து இறக்குமதி 2.8 பில்லியன் டாலர்களாக உள்ளது. 2024ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவில் இருந்து மெக்சிகோவின் முக்கிய இறக்குமதிகள் கார்கள், வாகன உதிரிபாகங்கள் மற்றும் பிற பயணிகள் வாகனங்களாகும். இப்போது, மெக்சிகோ இந்தப் பொருட்களுக்கு அதிக வரிகளை விதிப்பதால், 2026ஆம் ஆண்டில் இறக்குமதி பாதிக்கப்படலாம். மெக்ஸிகோவில் இந்திய வாகனங்களை வாங்க தயக்கம் காட்டுவார்கள்.
