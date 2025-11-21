English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • மிஸ் யுனிவர்ஸ் 2025 பட்டத்தை வென்ற சர்ச்சைக்குரிய போட்டியாளர்! யார் இந்த ஃபாத்திமா போஷ்?

மிஸ் யுனிவர்ஸ் 2025 பட்டத்தை வென்ற சர்ச்சைக்குரிய போட்டியாளர்! யார் இந்த ஃபாத்திமா போஷ்?

Miss Universe 2025 Winner Fatima Bosch : மிஸ் யுனிவர்ஸ் 2025 அழகிப்போட்டி, சமீபத்தில் தாய்லாந்தில் நடந்தது. இதில், சர்ச்சைக்குரிய போட்டியாளராக கருதப்பட்ட ஃபாத்திமா போஷ், பிரபஞ்ச அழகி பட்டத்தை வென்றிருக்கிறார்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 21, 2025, 02:26 PM IST
மிஸ் யுனிவர்ஸ் 2025 பட்டத்தை வென்ற சர்ச்சைக்குரிய போட்டியாளர்! யார் இந்த ஃபாத்திமா போஷ்?

Miss Universe 2025 Winner Fatima Bosch : பிரபஞ்ச அழகியை தேர்ந்தெடுக்கும் போட்டியானது, தற்போது தாய்லாந்தில் நடந்தது. இதில், மெக்சிக்கோவை சேர்ந்த பெண் பிரபஞ்ச அழகியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார். இவர், இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னதாக செய்த விஷயம், சர்ச்சையாக பார்க்கப்பட்டது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.

மிஸ் யுனிவர்ஸ் 2025:

இந்த வருடத்திற்கான யுனிவர்ஸ் அழகிப்போட்டியானது, தாய்லாந்தில் உள்ள இம்பாக்ட் அரீனா என்கிற இடத்தில் நடத்தப்பட்டது. இதில், இந்தியா, மலேசியா, மெக்சிக்கோ, ஜமைக்கா, அமெரிக்கா என பல்வேறு நாடுகளில் இருந்து அழகிகள் ஆடிஷன் வைத்துதேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு கலந்து கொண்டனர். நவம்பர் முதல் வாரத்தில் தொடங்கிய இந்த போட்டியில் ஆரம்பத்தில் இருந்தே நன்றாக பங்குபெற்ற மெக்ஸிக்கோ அழகி ஃபாத்திமா போஷ் மிஸ் யுனிவர்ஸ் ஆக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.

சர்ச்சை:

தாய்லாந்தின் பேங்காங்கில், மிஸ் யுனிவர்ஸ் போட்டியின் நிகழ்ச்சி ஒன்று நடைப்பெற்றது. அப்போது, ஃபாத்திமாவிற்கும், அந்த நிகழ்ச்சியில் அமைப்பாளராக இருந்த தொழிலதிபர் நவாட் இட்சராகிரிசில் என்பவருக்கும் மோதல் வெடித்தது. நவாட், மிஸ் யுனிவர்ஸ் அமைப்பிற்கும், மிஸ் யுனிவர்ஸ் தாய்லாந்து அமைப்பிற்கும் தலைவராக இருக்கிறார். அதோடு, மிஸ் கிராண்ட் இண்டர்நேஷனலின் தலைவராகவும் இருந்தார். 

நவாட், மெக்சிக்கன் அழகி ஃபாத்திமாவை முட்டாள் தனமானவர் (Dumb Head) என்று அனைவர் முன்னிலையிலும் அழைத்ததாக கூறப்படுகிறது. ஸ்பான்சர்ஷிப் விஷயத்தில் எழுந்த பிரச்சனையால் இருவருக்கும் பிரச்சனை வெடித்ததாகவும், இதனால் நவாட் அவரை இப்படி அழைத்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

இவர்களுக்குள் எழுந்த விவாதத்தை தொடர்ந்து, ஃபாத்திமா அறையை விட்டு வெளியேறினார். இதையடுத்து, பல முக்கிய மிஸ் யுனிவர்ஸ் போட்டியாளர்கள் அந்த நிகழ்ச்சியில் இருந்து வெளியேறினர். இது, அப்போது பெரிய சர்ச்சையானது. இதையடுத்து, இரண்டு நடுவர்களும் இந்த போட்டியில் இருந்து வெளிநடப்பு செய்தனர்.

யார் இவர்?

25 வயதாகும் ஃபாத்திமா போஷ், அமெரிக்கா மற்றும் இத்தாலியில் ஃபேஷன் டிசைனிங் படித்திருக்கிறார். இளம் வயதிலேயே டிஸ்லக்சியா மற்றும் ADHD உள்ளிட்ட பிரச்சனைகளால் பிரச்சனைகளை கொண்டிருந்த இவர், இப்போது வரை தனது கனவுகளை பிடிக்க ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறார். புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்காக தொண்டு நிறுவனம் நடத்தும் இவர், அதற்காக வருடா வருடம் சில நிகழ்ச்சிகளையும் நடத்துகிறார். இவர், மெக்சிக்கோவை சேர்ந்த பிரபல கால்பந்து வீரர், கெவின் என்பவரை காதலித்து வருகிறார்.

கிடைத்த பரிசு!

ஃபாத்திமாவிற்கு மிஸ் யுனிவர்ஸ் பட்டம் வென்ற பின்பு, ரூ.2 கோடி பரிசுத்தொகை, மாத சம்பளம் ரூ.4 லட்சம், சொகுசு பங்களா உள்ளிட்டை பரிசாக கிடைத்துள்ளன. இவருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கும் கிரீடம் ரூ.44 கோடி மதிப்புடையது என்று கூறப்படுகிறது. இதுவும், அவருக்கே சொந்தமானதுதான்.

