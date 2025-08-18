English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

மிஸ் யூனிவர்ஸ் அழகி மரணம்! திருமணமாகி 4 மாதங்களில் நேர்ந்த சோகம்!

Miss Universe Beauty Dies: முன்னாள் மிஸ்ஸ்யூனிவர்ஸ் போட்டியாளர் க்சேனியா அலெக்சாண்ட்ரோவா, ரஷ்யாவில் நடந்த திடீர் கார் விபத்தில் உயிரிழந்தார். திருமணமாகி நான்கு மாதங்களிலேயே நடந்த இந்தச் சோகம், மாடல் உலகம் மற்றும் ரசிகர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. திடீரென சாலையில் பாய்ந்த மான் கார் கண்ணாடியை உடைத்து உள்ளே புகுந்ததே இந்த மரண விபத்துக்குக் காரணம்.

Written by - Thirishala S.P | Last Updated : Aug 18, 2025, 12:40 PM IST
    • முன்னாள் மிஸ்ஸ்யூனிவர்ஸ் போட்டியாளர் க்சேனியா அலெக்சாண்ட்ரோவா (30) மரணம்.
    • திருமணமாகி நான்கு மாதங்களிலேயே நேர்ந்த சோக விபத்து.
    • திடீரென பெரிய மான் (Elk) சாலையில் பாய்ந்து, கார் கண்ணாடியை உடைத்து உள்ளே புகுந்தது.
    • கோமாவில் சிக்கி சிகிச்சை பலனளிக்காமல் உயிரிழப்பு.

Miss Universe Beauty Dies: முன்னாள் மிஸ்ஸ்யூனிவர்ஸ் போட்டியாளர் மற்றும் மாடல் க்சேனியா அலெக்சாண்ட்ரோவா (Kseniya Alexandrova), நான்கு மாதங்களுக்கு முன் திருமணம் செய்து கொண்டிருந்த நிலையில், ஒரு கார் விபத்தில் உயிரிழந்தார்.

 

என்ன நடந்தது?
ஜூலை 5 அன்று ரஷ்யாவின் ட்வெர் ஓப்லாஸ்ட் (Tver Oblast) பகுதியில், கணவருடன் காரில் பயணம் செய்தபோது, திடீரென ஒரு பெரிய மான் (Elk) சாலையில் பாய்ந்து வந்தது. அது நேரடியாக காரின் முன்பக்க கண்ணாடியை உடைத்து உள்ளே பாய்ந்தது. அந்த நேரத்தில், அலெக்சாண்ட்ரோவா போர்ஷ் பனாமிரா காரின் பயணியர் இருக்கையில் அமர்ந்து இருந்தார். மான் மோதியதில் அவரின் தலையில் கடுமையான காயம் ஏற்பட்டது. அதனால் அவர் கோமாவில் சென்றுவிட்டு, சிகிச்சை பலனளிக்காமல் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை உயிரிழந்துள்ளார். ஆனால், அவரது கணவர் உயிர் தப்பினார்.

Kseniya Alexandrova

மேலும் படிக்க | பாய்ந்து வந்து மானை தாக்கும் சிங்கம்! தப்ப முடியாமல் கதறும் காட்டு மான்

கணவரின் வேதனை:
“அந்த மான் திடீரென பாய்ந்து வந்தது. ஒரு விநாடிக்குள் கார் மீது மோதியது. எனக்கு எதையும் செய்ய நேரம் கிடைக்கவில்லை. அதிர்ச்சியுடன் க்சேனியாவின் தலையை நேரடியாக மோதி, அவர் மயக்கத்திலேயே இருந்தார்” என்று அவரது கணவர் ரஷ்ய ஊடகங்களுக்கு தெரிவித்தார்.

திருமணமாகி நான்கு மாதங்களில் சோகம்:
க்சேனியா, 2025 மார்ச் 22 அன்று திருமணம் செய்து கொண்டார். திருமண புகைப்படங்களை இன்ஸ்டாகிராமில் பகிர்ந்த அவர், “அந்த நாளில் கிடைத்த மகிழ்ச்சி, அன்பு, உணர்ச்சிகளை நான் இன்னும் மனதில் கொண்டிருக்கிறேன்” என்று பதிவிட்டிருந்தார். ஆனால், நான்கு மாதங்களிலேயே இந்த சோக விபத்து நடந்துள்ளது. மேலும், அவரது மறைவுக்கு பலரும் சமூக வலைதளங்களில் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர். “அவர் எப்போதும் பிரகாசமாக, திறமையாக, அற்புதமான நபராக இருந்தார்” என்று அவரது மாடலிங் ஏஜென்சி Modus Vivendis அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்ட அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளது.

அவரது சாதனைகள்:
2017 ஆம் ஆண்டு லாஸ் வேகாஸில் நடந்த மிஸ்ஸ்யூனிவர்ஸ் போட்டியில் ரஷ்யாவை பிரதிநிதித்துவம் செய்தவர் க்சேனியா. அந்த போட்டியில் Vice Miss Russia பட்டமும் பெற்றிருந்தார்.

Kseniya Alexandrova

சுருக்கமாக:

  • முன்னாள் மிஸ்ஸ்யூனிவர்ஸ் போட்டியாளர் க்சேனியா அலெக்சாண்ட்ரோவா (30) மரணம்.
  • திருமணமாகி நான்கு மாதங்களிலேயே நேர்ந்த சோக விபத்து.
  • திடீரென பெரிய மான் (Elk) சாலையில் பாய்ந்து, கார் கண்ணாடியை உடைத்து உள்ளே புகுந்தது.
  • பயணியர் இருக்கையில் இருந்த க்சேனியாவுக்கு தலையில் கடுமையான காயம்.
  • கோமாவில் சிக்கி சிகிச்சை பலனளிக்காமல் உயிரிழப்பு.
  • “எதையும் செய்ய நேரம் இல்லை, ஒரு விநாடியில் விபத்து நடந்தது” – கணவரின் வேதனை.
  • திருமண புகைப்படங்களை இன்ஸ்டாகிராமில் பகிர்ந்து மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தியவர்.
  • அவரது மறைவுக்கு ரசிகர்கள், மாடல் உலகம், மாடலிங் ஏஜென்சி இரங்கல்.
  • 2017 மிஸ்ஸ்யூனிவர்ஸ் போட்டியில் ரஷ்யாவை பிரதிநிதித்துவம் செய்தவர்.
  • Vice Miss Russia பட்டமும் பெற்றவர்.

மேலும் படிக்க | சென்னையில் மிஸ் யுனிவர்ஸ் தமிழ்நாடு ஆடிஷன்..! இறுதிப்போட்டியில் 25 பேர்

மேலும் படிக்க | மலைப்பாம்பிடம் சிக்கித் தவிக்கும் மான்... திக் திக் நிமிடங்களின் வைரல் வீடியோ

