அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்பிடம் பேச மறுத்த மோடி! நடந்தது என்ன?

Modi Ignored Four Calls From Trump: சமீப வாரங்களில் அமெரிக்கத் தலைவர் டிரம்ப், இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் தொடர்பு கொள்ள நான்கு முறை முயன்றதாக ஜெர்மன் செய்தித்தாள் Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) தகவல்தருகிறது.
ஆனால் இந்திய பிரதமர் அந்த அழைப்புகளை நிராகரித்தார். டிரம்ப் அழைப்புகள் நடந்தபோது, அவரது நிர்வாகம் இந்தியாவுக்கு 50% வரி விதித்திருந்தது, பிரேசிலை தவிர மற்ற எந்த நாட்டுக்கும் இது அதிகமாக இருந்தது.
பெர்லின் அமைந்த Global Public Policy Institute–இன் இணை நிறுவனர் தோர்ஸ்டன் பென்னர், X-இல் FAZ செய்தி பகிர்ந்ததையும், “டிரம்ப் சமீப வாரங்களில் மோடியுடன் பேச நான்கு முறை முயன்றார் ஆனால் மோடி அழைப்புகளை நிராகரித்தார்” என்று குறிப்பிட்டார்.
FAZ செய்தித்தாள் மோடியின் மீதான அதிருப்தி தெளிவாக தெரிகிறது என்றும் கூறியுள்ளது. மேலும், டிரம்ப் பொதுவாக பிற நாடுகளின் அமெரிக்க சந்தை சார்பை பயன்படுத்திக் கொள்வார், ஆனால் மோடி இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, இந்தியாவின் பொருளாதார நலனை பாதிக்காமல் டிரம்ப் முதல் காலத்தில் இணைந்த உறவை பேணினார்.
செய்தித்தாள் குறிப்பிடுவது: டிரம்ப் பல முறை மோடியை சம்மதிக்க வலியுறுத்த முயன்றது ஆச்சர்யமாகும்.
FAZ இத்தொடர்பில் கூறியது: டிரம்ப், முன்னர் வேத்னாம் உடன் வணிக ஒப்பந்தத்தை ஒரு தொலைபேசி அழைப்பில் மறுபடி பேச்சுவார்த்தை செய்து முடித்தார். ஒப்பந்தம் இல்லாமல், சமூக ஊடகத்தில் வணிக ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டதாக அறிவித்தார். “மோடி அதே கண்ணில் மாட்டார்” என்று FAZ குறிப்பிடுகிறது.
நியூயார்க் India-China Institute–இன் இணை இயக்குநர் மார்க் ஃப்ரேசியர் கூறுகையில், “அமெரிக்காவின் ‘இந்தோ-பசிபிக்’ திட்டம், இந்தியா சீனாவுக்கு எதிராக அமெரிக்காவை மையமாக வைத்து உதவுவதாக உருவாக வேண்டும் என்ற முயற்சி தோல்வியடைந்தது. இந்தியா ஒருபோதும் அமெரிக்காவின் சீனாவுக்கு எதிரான கூட்டணியில் பங்கேற்க திட்டமிடவில்லை” என்றார்.
சுருக்கமாக:
- டிரம்ப் சமீப வாரங்களில் மோடியுடன் பேச நான்கு முறை முயன்றார்.
- மோடி அந்த அழைப்புகளை நிராகரித்தார்.
- டிரம்ப் இந்தியாவுக்கு 50% வரி விதித்திருந்தார்.
- FAZ செய்திகள் மோடியின் அதிருப்தியும் யோசனையுள்ள அணுகுமுறையும் குறிக்கிறது.
- முன்னர் டிரம்ப் வேத்னாம் உடன் வணிக ஒப்பந்தத்தை சமூக ஊடகத்தில் அறிவித்தார்.
- மோடி அதே தவறை செய்ய மாட்டார் என்று FAZ கூறுகிறது.
- அமெரிக்காவின் ‘இந்தோ-பசிபிக்’ திட்டம் இந்தியாவின் எதிர்கட்சி உறவால் தோல்வியடைந்தது.
