மகனுடன் உறவில் இருந்து... 2 குழந்தைகளை பெற்ற தாய்... அதிர்ச்சி சம்பவம் - நடந்தது என்ன?

World Bizarre News: ஒரு பெண்மணி ஒருவர், தான் பெற்றெடுத்த மகன் என்றே தெரியாமல் அவனுடன் திருமணம் செய்துகொண்டு இரண்டு குழந்தைகளை பெற்றெடுத்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Aug 16, 2025, 02:43 PM IST
  • 2015இல் அந்த பெண், அந்த இளைஞனை சந்தித்திருக்கிறார்.
  • அப்போது அந்த இளைஞனுக்கு வயது 21.
  • 2016, 2017இல் அவர்களுக்கு 2 குழந்தைகள் பிறந்துள்ளன.

World Bizarre News: பலரையும் அதிரவைக்கும் சம்பவம் ஒன்று தற்போது இணையத்தில் அதிகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது. அதாவது பெண் ஒருவர் அவரது மகனையே திருமணம் செய்துகொண்ட சம்பவம்தான் பேரதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இது எப்படி நடந்தது, அந்த பெண்ணும் அவரது மகனும் தற்போது எந்த நிலையில் உள்ளனர் என்பதை இங்கு காணலாம். 

World Bizarre News: தாய் - மனைவி

இந்த சம்பவம் இருவரின் வாழ்க்கையையும் பெரிதும் பாதிக்கும் என்பதால் இதில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எந்த நாட்டை, எந்த பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பது தெரிவிக்கப்படவில்லை. அதேநேரத்தில், அவர்களின் பெயரும் எங்கும் குறிப்பிடப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

ஒரு பெண் தாயாக இருந்து, பின்னர் மனைவியாக மாறிய ஒரு வினோத கதை எனலாம். இளம் வயதிலேயே குழந்தையை பெற்றெடுத்ததால், பொருளாதார நிலை காரணமாக அந்த குழந்தையை வேறொருவருக்கு அந்த பெண் தத்துக்கொடுத்துள்ளார். அதன்பின், அவர்களுடன் அந்த பெண் தொடர்பில் இருக்கவில்லை. அவர்கள் எங்கிருக்கிறார்கள் என்று கூட அவருக்கு தெரியவில்லை.

World Bizarre News: உண்மை வெளிச்சத்திற்கு வந்தது எப்படி? 

அந்த வகையில், பல ஆண்டுகள் கழித்து அந்த பெண்மணி ஒரு இளைஞனை சந்தித்து, அவனுடன் காதல் வசப்படுகிறார். தன்னைவிட வயதில் குறைந்த அவனையே திருமணமும் செய்துகொள்கிறார். திருமணம் செய்துகொண்டது மட்டுமின்றி அவனுடன் இரண்டு குழந்தைகளையும் பெற்றெடுக்கிறார். 

ஒரு கட்டத்தில், அவர்களின் குழந்தைகளின் எதிர்காலம் குறித்து முடிவு செய்ய இந்த தம்பதியினர் டிஎன்ஏ பரிசோதனை மேற்கொண்டுள்ளனர். அப்போதுதான் அந்த பரிசோதனை முடிவு அந்த அதிர்ச்சிகரமான விஷயத்தை உறுதிசெய்திருக்கிறது. அதாவது, சுமார் 36 ஆண்டுகளுக்கு முன் அந்த பெண்மணி பெற்றெடுத்த மகன்தான் தற்போது அவரின் கணவன் என்பது தெரியவந்திருக்கிறது. இது இருத்தரப்புக்கும் தலையில் பேரிடியாக விழுந்துள்ளது. அந்த இளைஞனுக்கும், பெண்ணுக்கும் இனி என்ன செய்வது என்றே தெரியாத துயரம் நிகழ்ந்திருக்கிறது.

World Bizarre News: கேள்விக்குறியான குழந்தைகளின் எதிர்காலம் 

கடந்த 2015ஆம் ஆண்டில் அந்த பெண், அந்த இளைஞனை சந்தித்துள்ளார். அப்போது அந்த இளைஞனுக்கு வயது 21 ஆகும். அதன்பின் அவர்களுக்குள் திருமணம் நடந்து 2016 மற்றும் 2017 என அடுத்தடுத்து இரண்டு குழநதைகள் பிறந்துள்ளன.

அந்த இளைஞன் யார் என்று முன்னரே தெரியாதா என அந்த பெண்ணிடம் கேட்டால், தனக்கு அது தெரியவில்லை என மன வருத்தத்துடன் கூறியுள்ளார். தற்போது இருவரும் பிரிந்துவிட்டனர், மேலும் அவர்களின் குழந்தைகளின் எதிர்காலம் தற்போது வரை நிச்சயமற்றதாகவே உள்ளது.

World Bizarre News: ரத்த உறவுக்குள் திருமணம் ஏன் தவறு?

இதுபோல் ரத்த உறவுக்குள் திருமணம் செய்துகொண்டு குழந்தைகளை பெற்றெடுப்பது என்பதில் அதிகம் பாதிக்கப்படுவது அவர்களின் குழந்தைகள்தான். ரத்த உறவுக்குள் திருமணம் செய்துகொண்டு குழந்தை பெறுவது உயிரியல் ரீதியாக பாதகமானது. ஏனெனில் குழந்தை இரு பெற்றோரிடம் இருந்தும் தீங்கு விளைவிக்கும் பண்புகளைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் என்கிறார்கள் மருத்துவ வல்லுநர்கள். இதனால் மரபணு கோளாறுகள், பிறப்பு குறைபாடுகள் மற்றும் இனப்பெருக்க சாத்தியத்தை குறைப்பது போன்ற பிரச்னைகளுக்கு வழிவகுக்கிறது.

About the Author
BizarreIncest RelationshipMotherWorld Bizarre NewsViral news

