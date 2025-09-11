முகேஷ் அம்பானியின் புதிய தொடக்கம்! வேலைகளின் எதிர்காலம் என்ன ஆகும்?

Mukesh Ambani Launches New Ai Company: ரிலையன்ஸ் இன்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவன தலைவர் முகேஷ் அம்பானி, Reliance Intelligence Limited என்ற புதிய துணை நிறுவனத்தை தொடங்கியுள்ளார்.
இது முழுமையாக ரிலையன்ஸ் சொந்தமானது. நிறுவனம் செப்டம்பர் 9-ஆம் தேதி கார்ப்பரேட் அபார்ட்மென்டில் பதிவு செய்யப்பட்டு, அதிகாரப்பூர்வமாக செயல்பட தொடங்கியது.
இந்த நிறுவனம் கற்கை நுண்ணறிவு (AI) துறையில் இந்தியாவிற்கு புதிய முன்னேற்றங்களை கொண்டு வரும். முகேஷ் அம்பானி, கடந்த மாத AGM-ல் கூறியது போல், இது கிகாவாட் அளவிலான AI டேட்டா சென்டர்கள் கட்டும், அவை முழுமையாக பசுமை சக்தியால் இயங்கும். இந்த சென்டர்கள் இந்தியாவின் தேசிய அளவிலான AI தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய பயன்படுத்தப்படும்.
முக்கிய விவரங்கள்:
- இந்தியாவில் அடுத்த தலைமுறை AI கட்டமைப்புகளை உருவாக்குதல்.
- உலகளாவிய கூட்டாண்மைகளை மேம்படுத்துதல்.
- இந்தியாவுக்கான AI சேவைகள் உருவாக்குதல்.
- AI திறமையான பணியாளர்களை வளர்த்தல்.
ஜம்னகர், குஜராத்தில் இந்த டேட்டா சென்டர்கள் கட்டுமானம் தொடங்கியுள்ளது. பல கட்டங்களாக கட்டப்படும் இந்த சென்டர்கள் ரிலையன்ஸ் புதிய சக்தி வசதியால் இயங்கும்.
முகேஷ் அம்பானி தனது இரட்டை பிள்ளைகள் ஆகாஷ் மற்றும் ஈஷாவுக்கு, தெலிகாம் மற்றும் ரீடெயில் துறைகளில் புதிய திட்டங்களை AGM-ல் அறிமுகப்படுத்தும் வாய்ப்பு வழங்கியுள்ளார். இளம் பிள்ளை ஆனந்த், மே மாதம் ரிலையன்ஸ் போர்ட்டில் இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டார் மற்றும் AGM-ல் தனது திட்டங்களை பகிர்ந்தார்.
இந்த புதிய AI நிறுவனம், இந்தியாவில் ரிலையன்ஸ் முன்னணி நுண்ணறிவு நிறுவனமாக மாறுமாறு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
சுருக்கமாக:
- முகேஷ் அம்பானி Reliance Intelligence Limited என்ற புதிய AI துணை நிறுவனத்தை தொடங்கினார்.
- நிறுவனம் செப்டம்பர் 9-ஆம் தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக பதிவு செய்யப்பட்டது.
- இது முழுமையாக ரிலையன்ஸ் சொந்தமானது.
- புதிய நிறுவனம் கற்கை நுண்ணறிவு (AI) துறையில் இந்தியாவிற்கு முன்னேற்றங்களை கொடுக்கும்.
- கிகாவாட் அளவிலான AI டேட்டா சென்டர்கள் கட்டப்படும்; பசுமை சக்தியால் இயங்கும்.
- இந்தியாவின் தேசிய AI தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய பயன்படுத்தப்படும்.
- ஜம்னகர், குஜராத்தில் கட்டுமானம் தொடங்கியுள்ளது.
- முகேஷ் அம்பானி, ஆகாஷ் மற்றும் ஈஷா-க்கு AGM-ல் புதிய திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்த வாய்ப்பு வழங்கினார்.
- இளம் பிள்ளை ஆனந்த், மே மாதம் இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டார் மற்றும் AGM-ல் திட்டங்களை பகிர்ந்தார்.
- இந்த AI நிறுவனம் இந்தியாவில் ரிலையன்ஸ் முன்னணி நுண்ணறிவு நிறுவனம் ஆக மாற திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
