English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

முகேஷ் அம்பானியின் புதிய தொடக்கம்! வேலைகளின் எதிர்காலம் என்ன ஆகும்?

Mukesh Ambani Launches New Ai Company: முகேஷ் அம்பானி புதிய AI நிறுவனம் தொடங்கியுள்ளார். இந்த புதிய AI முயற்சிhttps://zeenews.india.com/tamil/photo-gallery/elon-musk-warns-ai-will-be-smarter-than-humans-by-2030-it-will-replace-all-human-by-2026-609778/why-he-said-609785 இந்தியாவின் முன்னணி நுண்ணறிவு நிறுவனம் (AI)ஆக மாறுமா?

Written by - Thirishala S.P | Last Updated : Sep 11, 2025, 12:22 PM IST
    • முகேஷ் அம்பானி Reliance Intelligence Limited என்ற புதிய AI துணை நிறுவனத்தை தொடங்கினார்.
    • நிறுவனம் செப்டம்பர் 9-ஆம் தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக பதிவு செய்யப்பட்டது.
    • இது முழுமையாக ரிலையன்ஸ் சொந்தமானது.

Trending Photos

சினிமாவில் மட்டுமல்ல விளையாட்டிலும் கலக்கும் ஹீரோக்கள்!
camera icon7
Sport Hero
சினிமாவில் மட்டுமல்ல விளையாட்டிலும் கலக்கும் ஹீரோக்கள்!
ரஜினி ரொம்ப ஆசைப்பட்ட நடிகை..இவருடன் நடிக்க தவமாய் தவமிருந்தார்! யார் தெரியுமா?
camera icon7
rajinikanth
ரஜினி ரொம்ப ஆசைப்பட்ட நடிகை..இவருடன் நடிக்க தவமாய் தவமிருந்தார்! யார் தெரியுமா?
சென்னையில் ரேசன் அட்டை இருக்கா? செப்டம்பரில் இந்த 4 நாள்கள் ரொம்ப முக்கியம் - மிஸ் பண்ணாதீங்க!
camera icon8
Ration Card
சென்னையில் ரேசன் அட்டை இருக்கா? செப்டம்பரில் இந்த 4 நாள்கள் ரொம்ப முக்கியம் - மிஸ் பண்ணாதீங்க!
விவசாயிகளுக்கு நல்ல நியூஸ்... தரிசு நிலங்களிலும் இனி சாகுபடி செய்யலாம் - அரசின் நச் திட்டம்
camera icon8
Tamilnadu Government
விவசாயிகளுக்கு நல்ல நியூஸ்... தரிசு நிலங்களிலும் இனி சாகுபடி செய்யலாம் - அரசின் நச் திட்டம்
முகேஷ் அம்பானியின் புதிய தொடக்கம்! வேலைகளின் எதிர்காலம் என்ன ஆகும்?

Mukesh Ambani Launches New Ai Company: ரிலையன்ஸ் இன்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவன தலைவர் முகேஷ் அம்பானி, Reliance Intelligence Limited என்ற புதிய துணை நிறுவனத்தை தொடங்கியுள்ளார். 

Add Zee News as a Preferred Source

இது முழுமையாக ரிலையன்ஸ் சொந்தமானது. நிறுவனம் செப்டம்பர் 9-ஆம் தேதி கார்ப்பரேட் அபார்ட்மென்டில் பதிவு செய்யப்பட்டு, அதிகாரப்பூர்வமாக செயல்பட தொடங்கியது.

இந்த நிறுவனம் கற்கை நுண்ணறிவு (AI) துறையில் இந்தியாவிற்கு புதிய முன்னேற்றங்களை கொண்டு வரும். முகேஷ் அம்பானி, கடந்த மாத AGM-ல் கூறியது போல், இது கிகாவாட் அளவிலான AI டேட்டா சென்டர்கள் கட்டும், அவை முழுமையாக பசுமை சக்தியால் இயங்கும். இந்த சென்டர்கள் இந்தியாவின் தேசிய அளவிலான AI தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய பயன்படுத்தப்படும்.

முக்கிய விவரங்கள்:

  1. இந்தியாவில் அடுத்த தலைமுறை AI கட்டமைப்புகளை உருவாக்குதல்.
  2. உலகளாவிய கூட்டாண்மைகளை மேம்படுத்துதல்.
  3. இந்தியாவுக்கான AI சேவைகள் உருவாக்குதல்.
  4. AI திறமையான பணியாளர்களை வளர்த்தல்.

ஜம்னகர், குஜராத்தில் இந்த டேட்டா சென்டர்கள் கட்டுமானம் தொடங்கியுள்ளது. பல கட்டங்களாக கட்டப்படும் இந்த சென்டர்கள் ரிலையன்ஸ் புதிய சக்தி வசதியால் இயங்கும்.

முகேஷ் அம்பானி தனது இரட்டை பிள்ளைகள் ஆகாஷ் மற்றும் ஈஷாவுக்கு, தெலிகாம் மற்றும் ரீடெயில் துறைகளில் புதிய திட்டங்களை AGM-ல் அறிமுகப்படுத்தும் வாய்ப்பு வழங்கியுள்ளார். இளம் பிள்ளை ஆனந்த், மே மாதம் ரிலையன்ஸ் போர்ட்டில் இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டார் மற்றும் AGM-ல் தனது திட்டங்களை பகிர்ந்தார்.

இந்த புதிய AI நிறுவனம், இந்தியாவில் ரிலையன்ஸ் முன்னணி நுண்ணறிவு நிறுவனமாக மாறுமாறு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

சுருக்கமாக:

  • முகேஷ் அம்பானி Reliance Intelligence Limited என்ற புதிய AI துணை நிறுவனத்தை தொடங்கினார்.
  • நிறுவனம் செப்டம்பர் 9-ஆம் தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக பதிவு செய்யப்பட்டது.
  • இது முழுமையாக ரிலையன்ஸ் சொந்தமானது.
  • புதிய நிறுவனம் கற்கை நுண்ணறிவு (AI) துறையில் இந்தியாவிற்கு முன்னேற்றங்களை கொடுக்கும்.
  • கிகாவாட் அளவிலான AI டேட்டா சென்டர்கள் கட்டப்படும்; பசுமை சக்தியால் இயங்கும்.
  • இந்தியாவின் தேசிய AI தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய பயன்படுத்தப்படும்.
  • ஜம்னகர், குஜராத்தில் கட்டுமானம் தொடங்கியுள்ளது.
  • முகேஷ் அம்பானி, ஆகாஷ் மற்றும் ஈஷா-க்கு AGM-ல் புதிய திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்த வாய்ப்பு வழங்கினார்.
  • இளம் பிள்ளை ஆனந்த், மே மாதம் இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டார் மற்றும் AGM-ல் திட்டங்களை பகிர்ந்தார்.
  • இந்த AI நிறுவனம் இந்தியாவில் ரிலையன்ஸ் முன்னணி நுண்ணறிவு நிறுவனம் ஆக மாற திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | நம்பர் 1 பணக்காரர் முகேஷ் அம்பானியின் ஒரு மாத செலவு எவ்வளவு தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | 2026-இல் மனிதர்கள் யாருக்கும் வேலை இல்லை...AI குறித்து எலான் மஸ்க் எச்சரிக்கை!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Mukesh AmbaniReliance Intelligence limitedArtificial IntelligenceData centerAI company

Trending News