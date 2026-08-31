/பேராசையின் உச்சம்: நேபாள வெள்ள நிவாரணம் என கூறி தன் கணக்கிற்கு பணத்தை மாற்றிய நபர்

Nepal Flood: நேபாளத்தில் ஏற்பட்டுள்ள இயற்கை சீற்றம் உலக அளவில் பெரும் துயரத்தையும் அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. எனினும், நிலைமை எப்படி இருந்தாலும், அதிலும் சுயநலத்தின் உச்சத்தை வெளிக்காட்டும் சில மனித மனங்கள் இருக்கத்தான் செய்கின்றன. நேபாள சோகத்துக்கு மத்தியில் அப்படி ஒரு அவலம் வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளது.
அதிக மதிப்புள்ள நன்கொடை ரசீதை போலியாகத் தயாரித்து, பேரிடர் நிவாரண நிதியைத் தனது தனிப்பட்ட வங்கிக் கணக்கிற்குத் திசைதிருப்ப முயன்ற குற்றத்திற்காக, ராமேச்சாப் மாவட்டத்தில் 32 வயது நபர் ஒருவரை நேபாள காவல்துறை கைது செய்துள்ளது.
கோகுல்கங்கா கிராமப்புற நகராட்சியைச் சேர்ந்த பகவான் கர்கி என அடையாளம் காணப்பட்ட அந்த நபர், ராமேச்சாப் மாவட்ட காவல் அலுவலகத்தின் விசாரணையைத் தொடர்ந்து காவலில் எடுக்கப்பட்டார்.
பகவான் கர்கி ChatGPT -ஐப் பயன்படுத்தி, பிரதமரின் பேரிடர் நிவாரண நிதிக்கு வரவு வைக்கப்பட்டதாக, போலியாக 1,20,000 நேபாள ரூபாய் (சுமார் $782) வைப்புத்தொகையைக் காட்டும் ஒரு மோசடியான இ-சேவா பரிவர்த்தனை அறிக்கையை உருவாக்கியுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
போலியாகத் தயாரிக்கப்பட்ட அந்த டிஜிட்டல் ரசீதில், பெறுநராக "பிரதமரின் பேரிடர் நிவாரண நிதி" என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்ததுடன், உண்மையானது போன்ற பரிவர்த்தனை வரிசையும் இடம்பெற்றிருந்ததாக காவல்துறை அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர்.
கர்கி அந்தப் போலி அறிக்கையை சமூக ஊடகத் தளங்களில் பதிவிட்டு, சமீபத்திய வெள்ளத்தால் ஏற்பட்ட பேரழிவுகளால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆதரவளிக்கும் ஒரு தாராள மனப்பான்மை கொண்ட கொடையாளியாகத் தன்னைக் காட்டிக்கொண்டார்.
இருப்பினும், போலிப் பணம் செலுத்தியதற்கான ஆதாரத்துடன், அவர் தனது தனிப்பட்ட இ-சேவா மற்றும் வங்கிக் கணக்குகளுடன் நேரடியாக இணைக்கப்பட்ட ஒரு கியூஆர் குறியீட்டையும் இணைத்து, நிவாரண நிதி திரட்டுவதாகக் கூறி பொதுமக்களிடமிருந்து இரண்டாம் நிலை நன்கொடைகளைக் கோரினார்.
ராமேச்சாப்பில் உள்ள மாவட்டக் காவல் அலுவலகத்தின் தகவல் அதிகாரியான காவல் ஆய்வாளர் கமல் ராவத், இந்தக் கைது நடவடிக்கையை உறுதிசெய்துள்ளார். குற்றவாளியின் மீது 'மோசடி மற்றும் தவறான டிஜிட்டல் சித்தரிப்புச் சட்டங்களின்' கீழ் முறையான சட்ட நடவடிக்கைகள் தற்போது நடைபெற்று வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको नाममा नक्कली स्टेटमेन्ट बनाएर ठगी गर्ने एक जना पक्राउ#NepalPolice #BelieveinBlue #ToServeandProtect #नेपालप्रहरी pic.twitter.com/CAOx4EExco— Nepal Police (@NepalPoliceHQ) August 30, 2026
செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) மூலம் செய்யப்படும் மோசடிகள் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்படாத கியூஆர் குறியீடுகள் அதிகரித்து வருவதைத் தொடர்ந்து, நேபாள அரசாங்கமும் நேபாள காவல்துறையும், குடிமக்கள் சரிபார்க்கப்பட்ட வழிகள் மூலம் மட்டுமே நன்கொடை அளிக்குமாறு வலியுறுத்தி அதிகாரப்பூர்வ எச்சரிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டன.
தற்போதைய மனிதாபிமான நெருக்கடியின் போது நிதி திசைதிருப்பலைத் தடுப்பதற்காக, "பிரதம மந்திரி பேரிடர் நிவாரண நிதி" என்ற பெயரில் வெளிப்படையாக நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மற்றும் வங்கிக் கணக்குகளைப் பயன்படுத்தி மட்டுமே நன்கொடைகள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று அதிகாரிகள் வலியுறுத்தினர்.
நேபாளத்தில், திபெத் எல்லையில் ஏற்பட்ட பனிப்பாறைச் சரிவினால் தூண்டப்பட்ட திடீர் வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவுகளில் சிக்கி சுமார் 788 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். ஆயிரக்கணக்கானோரைக் காணவில்லை.
இதனைத் தொடர்ந்து, 20,000 பாதுகாப்புப் பணியாளர்கள் மற்றும் 14 ராணுவ ஹெலிகாப்டர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்ட தீவிர மீட்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
திங்கள்கிழமை காலை 7 மணி நிலவரப்படி உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 788-ஆக உயர்ந்துள்ளதாகவும், சுமார் 2,500 முதல் 3,000 பேரை இன்னும் காணவில்லை, அவர்களைத் தொடர்புகொள்ள முடியவில்லை என்றும், பாதுகாப்புப் படையினரால் 8,700-க்கும் மேற்பட்டோர் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.