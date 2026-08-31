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பேராசையின் உச்சம்: நேபாள வெள்ள நிவாரணம் என கூறி தன் கணக்கிற்கு பணத்தை மாற்றிய நபர்

Nepal Flood: அதிக மதிப்புள்ள நன்கொடை ரசீதை போலியாகத் தயாரித்து, பேரிடர் நிவாரண நிதியைத் தனது தனிப்பட்ட வங்கிக் கணக்கிற்குத் திசைதிருப்ப முயன்ற குற்றத்திற்காக, ராமேச்சாப் மாவட்டத்தில் 32 வயது நபர் ஒருவரை நேபாள காவல்துறை கைது செய்துள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Aug 31, 2026, 10:44 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 10:44 AM IST
பேராசையின் உச்சம்: நேபாள வெள்ள நிவாரணம் என கூறி தன் கணக்கிற்கு பணத்தை மாற்றிய நபர்
Image Credit: Nepal Man Dupes Relief Fund (Photo Credit: X/@NepalPoliceHQ)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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