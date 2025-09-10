English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gen Z முன்வைக்கும் முக்கிய கோரிக்கைகள்... ராணுவத்தால் தொடரும் பதற்றம் - நேபாளத்தில் அடுத்தது என்ன?

Nepal Protests Demands: நேபாளத்தில் Gen Z போராட்டக்குழுவினர் அந்நாட்டு அதிபர் மற்றும் ராணுவத்திற்கு முன்வைத்துள்ள முக்கிய கோரிக்கைகளை இங்கு காணலாம். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Sep 10, 2025, 01:51 PM IST
  • கடந்த திங்கள் அன்று போராட்டம் நடைபெற்றது.
  • போராட்டத்தில் வன்முறை வெடித்தது.
  • 22 பேர் இந்த வன்முறையில் உயிரிழந்தனர்.

Gen Z முன்வைக்கும் முக்கிய கோரிக்கைகள்... ராணுவத்தால் தொடரும் பதற்றம் - நேபாளத்தில் அடுத்தது என்ன?

Nepal Gen Z Protests Key Demands: இந்தியாவின் அண்டை நாடான நேபாளத்தில் கடந்த சில நாள்களாகவே அரசுக்கு எதிராக நடைபெற்று வரும் Gen Z தலைமுறைகளின் போராட்டம் தற்போது உச்சம் பெற்றுள்ளது. போராட்டக்காரர்களின் முக்கிய கோரிக்கையாக பிரதமர் கேபி சர்மா ஒலி பதவி விலகியதை தொடர்ந்து அரசும் கலைக்கப்பட்டது.

Nepal Protests: உயிரிழந்தவர்கள் தியாகிகளாக அறிவிப்பு

இருப்பினும் நேபாளத்தில் தற்போது போராட்டம் தொடர்கிறது. அரசியல் மற்றும் சமூகம் சார்ந்த சில கோரிக்கைகள் அவர்கள் இன்னும் முன்வைத்து வருகிறது. அரசு நிர்வாகத்தில் பல சீர்திருத்தங்களை செய்ய வேண்டும் என்றும் கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக அரசியல்வாதிகளால் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சொத்துகள் குறித்தும் விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். 

இந்த போராட்டத்தில் உயிரிழந்த அனைவருமே தியாகிகள் என்றும் அவர்களின் அவர்களது குடும்பங்களுக்கு அரசு மரியாதை, நிவாரணம் உள்ளிட்டவை வழங்கப்படும் என Gen Z போராட்ட இயக்கத்தினர் அறிவித்திருந்தனர். இதுவரை போராட்டக் களத்தில் ஏற்பட்ட வன்முறை காரணமாக 22 பேர் உயிரிழந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

Nepal Protests Demands: போராட்டக்காரர்களின் முக்கிய கோரிக்கை

போராட்டக்குழு வெளியிட்ட அறிக்கையின்படி, "இந்த இயக்கம் எந்த கட்சிக்கானதோ அல்லது தனிநபர்களுக்கானதோ அல்ல. ஆனால், ஒட்டுமொத்த தலைமுறைக்கானது மற்றும் நாட்டின் எதிர்காலத்திற்கானது. அமைதியே அவசியமானது, ஆனால், இதுதான் புதிய அரசியல் அமைப்பிற்கு அடித்தளமிடுவதற்கான ஒரே சாத்தியமான வாய்ப்பாகும்" என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. வேலையில்லா திண்டாட்டம், மக்களின் இடம்பெயர்வு உள்ளிட்ட சிக்கல்களை களைய சிறப்பு முன்னெடுப்புகள் மேற்கொள்ளப்படும் என போராட்டக் குழவினர் அறிவித்துள்ளனர். 

மேலும், நேபாள அதிபர் மற்றும் ராணுவம் இணைந்து தங்களின் கோரிக்கையை செயல்படுத்தும் என்றும் அவர்கள் தங்களின் நம்பிக்கையையும் தெரிவித்துள்ளனர். அந்த வகையில், அவர்களின் கோரிக்கைகளில் முக்கிய அம்சங்களை இங்கு காணலாம். 

- பொதுமக்களின் நம்பிக்கையை அது இழந்துவிட்டதால் தற்போதைய அரசு உடனடியாகக் கலைக்கப்பட வேண்டும். 

- அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் திருத்தங்கள் கொண்டுவரப்பட வேண்டும் அல்லது குடிமக்கள், வல்லுநர்கள், இளைஞர்களின் நேரடி பங்களிப்புடன் அரசியலமைப்பு முற்றிலும் மாற்றி எழுதப்பட வேண்டும். 

- இடைப்பட்ட காலத்திற்கு பின் புதிய தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டும். அதுவும் சுதந்திரமாக, நியாயமாக, நேரடியான மக்கள் பங்கேற்புடன் நடைபெற வேண்டும்.

- நேரடியாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிர்வாகத் தலைமையை நிறுவ வேண்டும். 

-  கடந்த 30 ஆண்டுகளாக அரசியல்வாதிகளால் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சொத்துக்கள் மீதான விசாரணை நடைபெற வேண்டும். சட்டவிரோதமான சொத்துக்கள் அனைத்தும் தேசியமயமாக்கப்பட வேண்டும். 

- கல்வி, சுகாதாரம், நீதி, பாதுகாப்பு மற்றும் தகவல் தொடர்பு ஆகிய ஐந்து அடிப்படை நிறுவனங்களின் கட்டமைப்பில் சீர்திருத்தம் மற்றும் மறுசீரமைப்பு வேண்டும். 

Nepal Protests: நேபாள ராணுவம் கடும் கட்டுப்பாடு 

நேபாளத்தில் ஜெனரேஷன் Z என்றழைக்கப்படும் Gen Z தலைமுறையினர் மேற்கொண்ட அரசுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் பிரமதர் சர்மா ஒலி பதவி விலகியது மட்டுமின்றி, நாட்டை விட்டும் வெளியேறிவிட்டார். பிரதமர் வெளியேறியதும் ராணுவம் தலைநகர் காத்மண்டூ மற்றும் பிற நகரங்களை தற்போது தங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவந்துள்ளது. மீண்டும் அமைதியை நிலைநாட்ட கடுமையான கட்டுபாடுகளை விதித்துள்ளனர். 

நாட்டின் சமூக வலைதலங்களுக்கு தடை விதித்ததன் காரணமாக Gen Z தலைமுறையினர் நூற்றுக்கணக்கானோர் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர். ஆர்பாட்டத்தை கலைக்க முற்பட்டதில் ஏற்பட்ட கலவரத்தால் உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டன. உயிரிழப்புகளுக்கு பொறுப்பேற்று பதவி விலகவே பிரதமருக்கு போராட்டக்குழுவினர் நெருக்கடி கொடுத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

