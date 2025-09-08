சமூக வலைதளங்களுக்கு தடை! வெடித்த போராட்டம்..8 பேர் பலி-முழு விவரம்

Nepal Social Media Ban Protest : நேபாள நாட்டில் தொலைத்தொடர்பு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப துறையும் விதிமுறைகளுக்கு கீழ், அந்த நாட்டில் இயங்கும் சமூக வலைத்தள நிறுவனங்கள் அனைத்தும் பதிவு செய்ய வேண்டும் என சமீபத்தில் பிரதமர் கே.பி. சர்மா தலைமையிலான அரசு அறிவித்திருந்தது. இதை எடுத்து, கடந்த ஆகஸ்ட் 28ஆம் தேதி வரை சமூக வலைத்தள நிறுவனங்கள் அனைத்தும் அரசின் கீழ் பதிவு செய்ய 7 நாட்கள் காலக்கெடு வழங்கப்பட்டது. அந்த கேடு முடிந்ததால், கடந்த 4ம் தேதி அன்று பதிவு செய்யப்படாமல் இருந்த 26 சமூக வலைதளங்களை நேபாள அரசு தடை விதித்தது.
தடை செய்யப்பட்ட சமூக வலைத்தளங்கள்:
நேபாள அரசின் கீழ் பதிவு செய்யப்படாததால் அந்நாட்டில், X, facebook, யூடியூப் உள்ளிட்ட 26 சமூக வலைத்தளங்கள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, அந்நாட்டின் சமூக வலைதள தடைக்கு எதிராக பேச்சுரிமை ஆர்வலர்கள்,GenZ தலைமுறையினர் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.
பெரிய அளவிலான போராட்டம்!
இந்த சமூக வலைதள தடையை எதிர்த்து, நேபாளத்தில் பெரும் திரளான மக்கள் கூடி போராட்டத்தில் இறங்கினர். இந்த போராட்டம் ஆனது தலைநகர் காத்மாண்டுவில் நடந்தது. அதன் பிறகு பிற ஏரியாக்களிலும் போராட்டங்கள் வெளுத்தது. இதனால் பல இடங்களில் அரசு ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பித்தது. அதுமட்டுமன்றி இந்த போராட்டத்தை தடுக்க போலீசார் ரப்பர் குண்டுகளை போராட்டக்காரர்களின் மீது சுட்டும், கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசியும் வருகின்றனர். ஆனால் என்ன செய்தும் போராட்டம் வலுத்து வருகிறது.
இந்தப் போராட்டத்தில் சமீபத்தில் 100க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்து, 8 பேர் உயிரிழந்தனர்.. இந்த சமூக வலைதளங்களை தடை செய்ததற்கான எதிர்ப்பு, இன்னும் தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது
ஏன் இவ்வளவு எதிர்ப்பு:
நேபாளத்தில் இருப்பவர்கள் 13.5 மில்லியனுக்கும் மேற்பட்டோர் இன்ஸ்டாகிராமில் கணக்கு வைத்துள்ளனர். இதில், 3.6 மில்லியன் மக்கள் சமூக வலைத்தளத்தை மட்டுமே நம்பி தொழில் நடத்தி வருகின்றனர். நேபாளத்தில் சமூக வலைத்தளம் தடை விதிக்கப்பட்டதை அடுத்து, இவர்களின் தொழில் பெறும் அளவிலான பாதிப்புக்கு உள்ளாகி இருக்கிறது.
இது குறித்து பேசிய போராட்டக்காரர்கள் தாங்கள் சமூக வலைத்தள தடைக்கு மட்டும் எதிராக பேசவில்லை என்றும், இந்த நாட்டின் ஊழல் அமைப்பை எதிர்த்தும் பேசுவதாகவும் தெரிவித்திருக்கின்றனர்.
ஏற்கனவே தடை விதிக்கப்பட்ட சமூக வலைத்தளம்!
இதற்கு முன்னர் நேபாளத்தில் டெலகிராம் செயலுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது. அந்த செயலி அதிக மோசடி நடப்பதாகவும், மக்களுக்கு பண இழப்பு ஏற்படக்கூடாது எனும் வகையில் இந்த தடை விதிக்கப்படுவதாகவும் அரசாங்கம் விளக்கம் அளித்து இருந்தது. கடந்தாண்டு டிக் டாக் தளத்தை தடை செய்தது. பிறகு அந்த செயலி நேபாளத்தின் வரைமுறைகளுக்கு கீழ் வருவதாக ஒப்புக்கொண்டதை அடுத்து அந்த தடை விலக்கப்பட்டது.
