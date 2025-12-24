English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • எச்-1பி (H-1B) புதிய விசா கொள்கை: இந்தியப் பணியாளர்களுக்கு ஏற்படப்போகும் தாக்கம் என்ன?

எச்-1பி (H-1B) புதிய விசா கொள்கை: இந்தியப் பணியாளர்களுக்கு ஏற்படப்போகும் தாக்கம் என்ன?

New H-1B Rules For FY 2026: எச்-1பி (H-1B) பணி விசா திட்டத்தில் அதிரடி மாற்றம். இனி 'குலுக்கல் முறை' கிடையாது. இனி அதிகத் திறமை மற்றும் அதிக ஊதியம் கொண்டவர்களுக்கு மட்டுமே முன்னுரிமை. இந்தப் புதிய விதிமுறை அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி 27, 2026 முதல் அமலுக்கு வருகிறது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Dec 24, 2025, 04:28 PM IST
  • எச்-1பி விசாவுக்கான குலுக்கல் முறை (Lottery System) ரத்து செய்யப்படுகிறது.
  • அதிக ஊதியம் மற்றும் அதிகத் திறன் கொண்ட விண்ணப்பதாரர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.
  • புதிய விதிகள் பிப்ரவரி 27, 2026 முதல் அமலுக்கு வருகின்றன.

எச்-1பி (H-1B) புதிய விசா கொள்கை: இந்தியப் பணியாளர்களுக்கு ஏற்படப்போகும் தாக்கம் என்ன?

H-1B Visa Rules News In Tamil: அமெரிக்காவின் டொனால்ட் டிரம்ப் நிர்வாகம், எச்-1பி (H-1B) பணி விசா திட்டத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை அறிவித்துள்ளது. பல ஆண்டுகளாகப் பின்பற்றப்பட்டு வந்த 'குலுக்கல் முறை' (Random Lottery) மாற்றப்பட்டு, இனி அதிக ஊதியம் மற்றும் அதிகத் திறமை கொண்ட வெளிநாட்டுப் பணியாளர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் புதிய முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது. அதாவது ஊதியம் மற்றும் திறமையின் அடிப்படையிலான தேர்வு செயல்முறையை அறிமுகப்படுத்துகிறது. அதன் விவரங்களை பார்ப்போம்.

எச்-1பி (H-1B) விசா புதிய விதிமுறை

இந்தப் புதிய விதிமுறை அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி 27, 2026 முதல் அமலுக்கு வருகிறது. மார்ச் 2026-ல் தொடங்கும் 2027-ம் நிதியாண்டிற்கான எச்-1பி விசா பதிவுகளுக்கு இது பொருந்தும். இதன் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுபவர்கள் அக்டோபர் 1, 2026 முதல் பணியில் சேரலாம்.

விசாக்களின் எண்ணிக்கையில் மாற்றம் வருமா?

எச்-1பி (H-1B) விசா விதியில் மாற்றம் செய்யப்பட்டாலும், விசாக்களின் மொத்த எண்ணிக்கையில் எந்தவித மாற்றமும் இருக்காது. ஆனால் விசாக்கள் வழங்கப்படும் தேர்வு முறையில் அடிப்படை மாற்றம் ஏற்படும். வழக்கமான பொதுப் பிரிவு ஒதுக்கீட்டின் கீழ் ஆண்டுதோறும் வழங்கப்படும் விசாக்களின் எண்ணிக்கை 65,000 ஆக தொடரும். மேலும் அமெரிக்காவில் உயர் பட்டங்களைப் பெற்ற விண்ணப்பதாரர்களுக்காக கூடுதலாக 20,000 விசாக்கள் ஒதுக்கப்படும். 

ஊதியம் மற்றும் திறமைக்கு முன்னுரிமை

திருத்தப்பட்ட எச்-1பி (H-1B) விசா புத்திய விதிமுறையின் கீழ், "இனி குலுக்கல் முறைக்கு பதிலாக, விண்ணப்பதாரர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஊதியத்தின் அடிப்படையில் தேர்வுகள் நடைபெறும். அதாவது அதிக ஊதியம் பெறும் வேலைகளுக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட அதிக வாய்ப்பு இருக்கும். குறைந்த ஊதியம் பெறும் வேலைகளுக்கும் விண்ணப்பிக்கலாம், ஆனால் அவற்றுக்கு வாய்ப்புகள் குறைவாகவே இருக்கும். இந்த மாற்றம் குறிப்பாக இந்தியத் தொழில்நுட்பப் பணியாளர்களைப் பெரிய அளவில் பாதிக்கும் எனக் கருதப்படுகிறது. ஆனால் இனி தான் உண்மை நிலவரம் தெரியவரும்.

எச்-1பி (H-1B) விசா விதியில் மாற்றம் செய்ய காரணம் என்ன?

அமெரிக்க உள்நாட்டுப் பாதுகாப்புத் துறை (DHS) மற்றும் குடியுரிமைத் துறை (USCIS) எச்-1பி (H-1B) விசா விதியில் மாற்றம் செய்ய சில முக்கிய காரணங்களை கூறியுள்ளது. அதாவது அமெரிக்காவிற்கு முதலிடம், முறைகேடுகளைத் தடுத்தல், அமெரிக்கத் தொழிலாளர் பாதுகாப்பு மற்றும் திறமையானவர்களுக்கு வாய்ப்பு என்ற அடிப்படையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. 

இந்த புதிய விதி குறித்து அமெரிக்க குடியுரிமை மற்றும் குடியேற்ற சேவைகளின் செய்தித் தொடர்பாளர் மேத்யூ ட்ரோகெஸ்ஸர் கூறுகையில், 'தற்போதுள்ள H1B விசா திட்டத்தில் 'லாட்டரி குலுக்கல் முறை' என்பது தவறாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அமெரிக்க தொழிலாளர்களுக்கு ஊதியம் வழங்குவதை விட, குறைந்த ஊதியத்தில் வெளிநாட்டு தொழிலாளர்களை அமர செய்து அமெரிக்க முதலாளிகளால் சுரண்டப்பட்டு துஷ்பிரயோகம் செய்யப்பட்டது. புதிய கட்டமைப்பு காங்கிரஸின் நோக்கத்திற்கு சிறப்பாகச் செயல்படும் என்றும், அதிக திறமையான பணியாளர்களைத் தேட நிறுவனகள் தள்ளப்படுவதன் மோளம அமெரிக்காவில் போட்டித்தன்மையை வலுப்படுத்தும்' என்றும் அவர் கூறினார். 

தற்போதுள்ள குலுக்கல் முறையைப் பயன்படுத்தி, சில நிறுவனங்கள் குறைந்த ஊதியத்திற்கு ஆட்களை இறக்குமதி செய்யப் பலமுறை விண்ணப்பித்து (Duplicate filings) முறைகேடு செய்வதாக கூறினார். மேலும் குறைந்த ஊதியத்திற்கு வெளிநாட்டு ஆட்களைத் தேடுவதை விட, அதிகத் திறமை கொண்டவர்களை நிறுவனங்கள் தேட வேண்டும் என்பதே இதன் நோக்கம். தொழில்நுட்பம், பொறியியல் மற்றும் சுகாதாரத் துறைகளில் அதிகத் திறமை வாய்ந்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும். மேலும் அமெரிக்கப் பணியாளர்களைப் பாதுகாப்பதற்கும், வெளிநாட்டு நிபுணர்களுக்கான அணுகலைப் பேணுவதற்கும் இடையில் ஒரு சமநிலையை ஏற்படுத்துவதே இந்தக் கொள்கையின் நோக்கம் என்றார்.

அமெரிக்கர்களுக்கு முன்னுரிமை ?

எச்-1பி (H-1B) விசா லாட்டரி குலுக்கல் முறை சில நிறுவனங்கள் குறைந்த ஊதியத்தில் சிறப்புப் பதவிகளை (வெளிநாட்டினர்) நிரப்பியது என்ற பல வருட விமர்சனங்களைத் தொடர்ந்து இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. அதிக சம்பளம் வழங்க வேண்டும் என்பதற்காக  அமெரிக்கர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்காமல், குறைந்த சம்பளத்தில் அதிக வெளிநாட்டினரை தொடர்ந்து வேலைக்கு அமர்த்தும் நிறுவனங்கள் மாற்றத்தின் தாக்கத்தை மதிப்பாய்வு செய்யும்போது கூடுதல் மாற்றங்கள் ஏற்படலாம்.

ஒவ்வொரு விசாவுக்கும் கூடுதல் கட்டணம்

இந்த புதிய மாற்றத்தால், சில நிறுவனகள் ஒவ்வொரு விசாவுக்கும் $100,000 கூடுதல் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் என்ற நிபந்தனையும் விவாதத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளது. இது டிரம்ப் நிர்வாகத்தின் "அமெரிக்காவிற்கு முதலிடம்" (America First) என்ற கொள்கையின் ஒரு பகுதியாக முன்னெடுக்கப்படுகிறது. இது நிறுவனம் மற்றும் குடியேற விரும்பும் ஆதரவாளர்களிடையே கடுமையான விவாதத்தைத் தூண்டிய ஒரு கொள்கையாக உள்ளது.

