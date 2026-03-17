புதிய புகைப்படம்! ஈரான் தாக்குதலில் இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகு கொல்லப்பட்டாரா? உண்மை என்ன?

Benjamin Netanyahu Death Rumors: இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு படுகொலை செய்யப்பட்டதாக சமூக வலைதளங்களில் பரவி வரும் வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், இஸ்ரேல் பிரதமர் அலுவலகம் அவரது புதிய புகைப்படம் மற்றும் வீடியோவை வெளியிட்டு அவர் நலமுடன் இருப்பதாக அதிகாரிகள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Mar 17, 2026, 05:41 PM IST

இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு மரண செய்திகள்: இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு படுகொலை செய்யப்பட்டதாக சமூக வலைதளங்களில் காட்டுத்தீயாய் பரவி வரும் நிலையில், இந்தச் செய்தி உலக நாடுகளிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக இஸ்ரேல் பிரதமர் அலுவலகம் அதிரடியான விளக்கங்களை அளித்துள்ளது. இன்று (மார்ச் 17, செவ்வாய்க்கிழமை) நெதன்யாகு தனது அலுவலகத்தில் இருக்கும் புகைப்படம் ஒன்றை இஸ்ரேல் பகிர்ந்துள்ளது. பெஞ்சமின் நெதன்யாகு இறந்துவிட்டாரா? என்ற கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கும் வகையில், அவரது அலுவலகம் வெளியிட்ட புதிய புகைப்படம் குறித்து விவரங்களை காண்போம்.

நெதன்யாகுவின் மரணம் குறித்த ஊகங்கள் இணையத்தில் வேகமெடுத்த ஒரு நாளுக்குப் பிறகு, புதிய புகைப்படம் வெளியிடப்பட்டது. அதேநேரம், ஈரானின் பாதுகாப்புத் தலைவர் அலி லாரிஜானி கொல்லப்பட்டதாக இஸ்ரேல் பாதுகாப்பு அமைச்சர் இஸ்ரேல் காட்ஸ் கூறி இருப்பது, அந்த பிராந்தியத்தில் பதற்றத்தை மேலும் அதிகரித்துள்ளது.

ஈரான் தாக்குதலில் நெதன்யாகு கொல்லப்பட்டாரா?

மேற்கு ஆசியாவில் போர் பதற்றம் உச்சத்தில் உள்ள நிலையில், ஈரான் மீதான இஸ்ரேலியத் தாக்குதல்களுக்குப் பிறகு நெதன்யாகுவின் பாதுகாப்பு குறித்துப் பல கேள்விகள் எழுந்தன. குறிப்பாக ஈரானின் பதிலடித் தாக்குதலில் அவர் உயிரிழந்ததாகவோ அல்லது படுகாயமடைந்ததாகவோ உறுதிப்படுத்தப்படாத தகவல்கள் எக்ஸ் (X) தளத்தில் பகிரப்பட்டன. நெதன்யாகுவின் மகன் யாயிர் நெதன்யாகு மார்ச் 9 முதல் சமூக ஊடகங்களில் ஆக்டிவாக இல்லாததும் இந்த சந்தேகத்தை மேலும் வலுப்படுத்தியது.

நெதன்யாகு வீடியோவில் இருக்கும் ஆறாவது விரல் மர்மம்

ஈரானின் பதிலடித் தாக்குதல்களில் நெதன்யாகு கொல்லப்பட்டார் என்ற செய்தி பரவியதை அடுத்து,  வதந்திகளை முறியடிக்க நெதன்யாகு நடப்பது போன்ற ஒரு வீடியோ வெளியிடப்பட்டது. ஆனால் நெட்டிசன்கள் அதையும் விடவில்லை. அந்த வீடியோவில் அவரது கையில் "ஆறாவது விரல்" தெரிவதாகவும், அது செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) மூலம் உருவாக்கப்பட்ட 'டீப்ஃபேக்' (Deepfake) வீடியோ என்றும் புது புயலைக் கிளப்பி விட்டனர்.

"காபி குடிக்க ஆசை" -நெதன்யாகுவின் நக்கல் பதில்

தன்னைச் சுற்றிப் பரவும் மரண வதந்திகளுக்கு நெதன்யாகு தனது பாணியிலேயே பதிலடி கொடுத்துள்ளார். ஜெருசலேம் அருகே உள்ள ஒரு காபி ஷாப்பில் காபி அருந்தியபடி வீடியோ வெளியிட்ட அவர், "நான் செத்துக்கொண்டிருக்கிறேன்... ஒரு காபிக்காக!" என நக்கலாகக் கூறி வதந்திகளைத் தவிடு பொடியாக்கினார்.

நெதன்யாகுவின் புதிய புகைப்படம் எப்போது எடுக்கப்பட்டது?

படுகொலை குறித்த அனைத்து வதந்திகளையும் இஸ்ரேல் வன்மையாக மறுத்துள்ளது. இந்தத் தகவல்கள்  போலிச் செய்திகள் (Fake News) என்றும், பிரதமர் "நலமாக உள்ளார்" என்றும் நெதன்யாகுவின் அலுவலகம் அனடோலு (Anadolu) செய்தி முகமையிடம் தெரிவித்துள்ளது.

மேலும் நெதன்யாகு தனது அலுவலகத்தில் அமர்ந்து முக்கிய உத்தரவுகளைப் பிறப்பிப்பது போன்ற புதிய புகைப்படத்தை பிரதமர் அலுவலகம் தற்போது வெளியிட்டுள்ளது. "பிரதமர் நலமுடன் இருக்கிறார், இது முற்றிலும் போலிச் செய்தி எனத் தூதரக அதிகாரிகள் அதிகாரப்பூர்வமாகத் தெரிவித்துள்ளனர்.

 

நெதன்யாகு உயிருடன் இருக்கிறார் இஸ்ரேல் தூதர் விளக்கம்

இந்தியாவுக்கான இஸ்ரேல் தூதர் ரூவன் அசார் இந்த வதந்திகளை நிராகரித்துள்ளார். நெதன்யாகு "உயிருடன் இருக்கிறார்" என்றும், அவரது சமீபத்திய வீடியோக்கள் உண்மையானவை என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

தீவிரமடையும் தகவல் போர்

எதிரி நாடுகளுடனான போர் ஒருபுறம் இருக்க, மறுபுறம் 'தகவல் போர்' (Information War) தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. தற்போது கிடைத்துள்ள ஆதாரங்களின்படி, பெஞ்சமின் நெதன்யாகு நலமுடன் இருக்கிறார் என்பது உறுதியாகியுள்ளது.

