/5.9 ரிக்டர் நிலநடுக்கம்... நியூசிலாந்தில் பயங்கர மக்கள் அலறி ஓட்டம்! என்ன நடந்தது?

நியூசிலாந்தின் தெற்கு தீவில் (South Island) வியாழக்கிழமை இரவு ஏற்பட்ட 5.9 ரிக்டர் அளவிலான சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியது. முதலில் சுனாமி எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்ட நிலையில், பின்னர் அது திரும்பப் பெறப்பட்டாலும், கடலோர பகுதிகளில் அபாயகரமான கடல் அலைகள் மற்றும் வலுவான நீரோட்டம் நீடிக்கக்கூடும் என அதிகாரிகள் எச்சரித்துள்ளனர்.
புகழ்பெற்ற சுற்றுலா நுழைவாயிலாகக் கருதப்படும் 'தே அனாவ்' (Te Anau) நகருக்கு வடக்கே சுமார் 40 கிலோமீட்டர் தொலைவில், உள்ளூர் நேரப்படி வியாழக்கிழமை இரவு 9:14 மணிக்கு இந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது.
தொடக்கத்தில் இது ரிக்டர் அளவில் 6.3 ஆகப் பதிவானதாகத் தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில், பின்னர் சர்வதேச நில அதிர்வு மையங்கள் இதனை 5.9 ரிக்டர் அளவாக மாற்றியமைத்தன. இந்த நிலநடுக்கம் பூமிக்கு அடியில் சுமார் 53 கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் ஏற்பட்டதால், இதன் அதிர்வுகள் ஒடாகோ, சவுத்லேண்ட் மற்றும் கேன்டர்பரி வரை மிக நீண்ட தூரத்திற்கு உணரப்பட்டன.
நிலநடுக்கத்தின் போது வீடுகள் மற்றும் கட்டிடங்கள் பலமாக உலுக்கப்பட்டன. குவீன்ஸ்டவுன், மில்ஃபோர்ட் சவுண்ட், டனேடின் போன்ற பகுதிகளில் உள்ள வீடுகளில் இருந்த மரச்சாமான்கள் மற்றும் பொருட்கள் பயங்கரமாக ஆடத் தொடங்கின. இதனால் அச்சமடைந்த பொதுமக்கள் மற்றும் சுற்றுலாப் பயணிகள் வீதிகள் மற்றும் திறந்தவெளி மைதானங்களில் தஞ்சமடைந்தனர்.
இருப்பினும், நிலநடுக்கம் பூமிக்கு அடியில் அதிக ஆழத்தில் ஏற்பட்டதால், மேற்பரப்பில் பெரிய அளவிலான கட்டிட இடிபாடுகளோ அல்லது உயிர்ச்சேதங்களோ ஏற்படவில்லை என்று அதிகாரிகள் நிம்மதி தெரிவித்துள்ளனர்.
நிலநடுக்கம் ஏற்பட்ட சில நிமிடங்களிலேயே, நியூசிலாந்தின் தேசிய அவசரநிலை மேலாண்மை முகமை (NEMA), தெற்குத் தீவின் மேற்கு கடற்கரைப் பகுதிகளுக்கு அவசர சுனாமி எச்சரிக்கையை விடுத்தது. மில்ஃபோர்ட் சவுண்ட் முதல் புய்செகுர் பாயிண்ட் வரையிலான பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் உடனடியாக வீடுகளை விட்டு வெளியேறி, உயரமான பகுதிகளுக்குச் செல்லுமாறு (Land Inundation Order) உத்தரவிடப்பட்டது.
"Long or Strong, Get Gone"
(நிலநடுக்கம் நீண்ட நேரம் நீடித்தாலோ அல்லது மிக வலுவாக இருந்தாலோ, அதிகாரிகளின் அறிவிப்புக்காகக் காத்திருக்காமல் உடனடியாகக் கடற்கரையை விட்டு வெளியேறுங்கள்) என்ற அவசரகால விதியை மக்கள் பின்பற்றுமாறு அரசு கேட்டுக்கொண்டது.
The advisory has been cancelled because no tsunami signals have been detected by Earth Sciences NZ for approximately the past two hours following the event. This indicates that there is no ongoing tsunami activity affecting the area, and the threat has now passed.— National Emergency Management Agency (@NZcivildefence) July 16, 2026
நிலைமையை உன்னிப்பாகக் கவனித்த அதிகாரிகள், சில மணி நேரங்களுக்குப் பிறகு சுனாமிக்கான நிலப்பரப்பு ஆபத்து இல்லை என்பதை உறுதி செய்து, எச்சரிக்கையைக் குறைத்தனர்.
ஆனாலும் கடலோரப் பகுதிகளில் "வலுவான, வழக்கத்திற்கு மாறான கடல் நீரோட்டங்கள் மற்றும் கணிக்க முடியாத அலைச்சீற்றங்கள்" ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால், கடல்சார் எச்சரிக்கை (Marine Advisory) இன்னும் நீடிக்கிறது. பொதுமக்கள் யாரும் கடற்கரைக்குச் செல்ல வேண்டாம் என்றும், நீர்நிலைகளில் இறங்க வேண்டாம் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த நிலநடுக்கம் சுமார் 51 முதல் 53 கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் ஏற்பட்டதாக புவியியல் நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். பொதுவாக ஆழமான நிலநடுக்கங்கள் பரந்த பரப்பில் அதிர்வை ஏற்படுத்தினாலும், மேற்பரப்பில் ஏற்படும் சேதம் குறைவாக இருக்கும். இதுவே இந்த நிலநடுக்கத்தில் பெரிய கட்டிட இடிவுகள் அல்லது உயிரிழப்புகள் ஏற்படாததற்கான முக்கிய காரணமாகக் கருதப்படுகிறது.
பெரிய அளவிலான பாதிப்புகள் ஏதும் இல்லாததால் நியூசிலாந்து மக்கள் தற்போது நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டுள்ளனர். இருப்பினும், அவசரகாலத் துறையினர் தொடர்ந்து கண்காணிப்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
நியூசிலாந்து தேசிய அவசரகால மேலாண்மை முகமை பொதுமக்களுக்கு பின்வரும் அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியுள்ளது.