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5.9 ரிக்டர் நிலநடுக்கம்... நியூசிலாந்தில் பயங்கர மக்கள் அலறி ஓட்டம்! என்ன நடந்தது?

New Zealand Earthquake Tamil: நியூசிலாந்தின் தே அனாவ் நகருக்கு அருகே 5.9 ரிக்டர் அளவில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. இதனால் கடலோரப் பகுதிகளுக்கு சுனாமி எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டு, பின்னர் அது கடல்சார் அறிவுறுத்தலாகக் குறைக்கப்பட்டது. உயிர்ச்சேதம் எதுவும் ஏற்படவில்லை.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 16, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 05:19 PM IST
5.9 ரிக்டர் நிலநடுக்கம்... நியூசிலாந்தில் பயங்கர மக்கள் அலறி ஓட்டம்! என்ன நடந்தது?
Image Credit: AI Generated | New Zealand 5.9 Magnitude Earthquake ANd Tsunami AlertSource: Bureau

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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5.9 ரிக்டர் நிலநடுக்கம்... நியூசிலாந்தில் பயங்கர மக்கள் அலறி ஓட்டம்! என்ன நடந்தது?
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