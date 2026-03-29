பொருளாதார சிக்கல்.. அமெரிக்காவில் டிரம்புக்கு எதிராக போர் கொடி!

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் ஆட்சியில் அதிகரித்து வரும் விலைவாசி உயர்வு, ஈரானுக்கு எதிராக அவர் நடத்தும் போர், அவரின் கொள்கைகளால் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார சிக்கல்கள் ஆகியவற்றுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, அந்நாட்டில் ஆயிரக்கணக்கானோர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இது உலகம் முழுவதும் பெரும் கவனத்தை பெற்றுள்ளது.
அமெரிக்கா முழுவதும் போராட்டம்
இந்த போராட்டம் அமெரிக்கா முழுவதும் உள்ள நகரங்களில் நடைபெற்றன. குடியரசு மற்றும் ஜனநாயக கட்சிகளை சேர்ந்த மாநிலங்களில் போராட்டக்காரர்கள் பேரணியாக சென்றனர். புறநகர் மற்றும் கிராம பகுதிகளிலும் இந்த போராட்டமானது நடந்தன. போராட்டக்காரகள் தங்களின் கைகளில் எதிர்ப்பு வாசகங்கள் அடங்கிய பலகைகளை எந்தி இருந்தனர்.
நோ கிங்ஸ்
குறிப்பாக அவர்கள் அரசர்கள் வேண்டாம் (NO KINGS) என்ற வாசகம் பொறிந்த பலகைகளை கையில் ஏந்தி அமெரிக்க அதிபர் டிரம்புக்கு எதிராக போராட்டங்களை நடத்தினர். இதன் காரணமாக அமெரிக்காவின் பல்வேறு நகர்களில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. டொனால்டு டிரம்ப் கடந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் அமெரிக்க அதிபராக பொறுப்பேற்றார். இது அவரது இரண்டாவது பதிகாலம் ஆகும். அப்போதில் இருந்தே டொனால்டு டிரம்புக்கு எதிராக NO KINGS என்ற இயக்கம் போராட்டங்களை முன்னெடுத்து வந்தது.
ஈரான் மீது போர்
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்தி வருகிறார். அந்நாட்டின் மீதான போருக்கு முக்கிய காரணம் ஈரானின் அணு சக்தி திட்டமே ஆகும். இது தவிர மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் அமெரிக்கா தனது ஆதிக்கத்தை நிலைநிறுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கம் மற்றொரு காரணம் ஆகும். மேலும், ஈரான் எண்ணெய் வளங்களை அதிகம் கொண்டுள்ளது. இது சர்வதேச எண்ணெய் விலையின் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இது போன்ற பல காரணங்களால் அமெரிக்கா ஈரான் மீது போர் தொடுத்து வருகிறது.
ஈரான் மீதான போர் அந்நாட்டில் மட்டும் பொருளாதார சிக்கள்களை ஏற்படுத்தாமல், உலக நாடுகள் மீதும் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இந்தியாவில் சிலிண்டர், பெட்ரோல், டீசல் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு இருப்பதாக கூறப்பட்டது. அப்படி அமெரிக்காவின் பொருளாதாரத்திலும் சிக்கல்கள் ஏற்பட்ட நிலையில், அந்நாட்டு அதிபர் டிரம்புக்கு எதிராக ஏராளமானோர் போர் கொடி தூக்கி உள்ளனர்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ