இந்தியர்களுக்கு பாஸ்போர்ட், விசா தேவையில்லை...அரசு கொண்டு வந்த இனிப்பான சட்டம்!

No Visa No Passport! இந்தியர்கள் நேபாளம், பூடான் செல்ல விசா, பாஸ்போர்ட் இல்லாமல் போகலாமா? அரசு கொண்டு வந்த புதிய விதி உங்களை ஆச்சரியப்படுத்தும்!

Written by - Thirishala S.P | Last Updated : Sep 3, 2025, 06:44 PM IST
    • இந்தியர்கள் நேபாளம், பூடான் செல்ல பாஸ்போர்ட், விசா தேவையில்லை.
    • நேபாளம், பூடான் குடிமக்களுக்கும் இந்தியா நுழைய பாஸ்போர்ட், விசா தேவையில்லை.
    • பாதுகாப்பு படை குடும்பத்தினருக்கும் இதே சலுகை வழங்கப்படுகிறது.

இந்தியர்களுக்கு பாஸ்போர்ட், விசா தேவையில்லை...அரசு கொண்டு வந்த இனிப்பான சட்டம்!

No Visa No Passport! இந்தியாவில் குடியேற்றம் மற்றும் வெளிநாட்டினர் குடியுரிமை சட்டம், 2025 அமலுக்கு வந்த பிறகு, நேபாளம் மற்றும் பூடான் குடிமக்களுக்கு விசா அல்லது பாஸ்போர்ட் தேவையில்லை என்று உள்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது.

முக்கிய அம்சங்கள்:
நேபாளம் மற்றும் பூடான் குடிமக்கள் இந்தியாவிற்குள் சாலை அல்லது விமானம் வழியாக நுழையும்போது விசா, பாஸ்போர்ட் தேவைப்படாது. அதேபோல் இந்திய குடிமக்கள் நேபாளம் அல்லது பூடான் எல்லை வழியாக இந்தியா வந்தாலும் பாஸ்போர்ட், விசா காட்ட தேவையில்லை. ஆனால், சீனா, மக்காவ், ஹாங்காங் மற்றும் பாகிஸ்தான் வழியாக வரும் பயணிகளுக்கு இந்த சலுகை கிடையாது.

பாதுகாப்புப் படையினருக்கு சலுகை:
இந்திய கடற்படை, நிலப்படை, விமானப்படை வீரர்கள் கடமைக்காக நாட்டில் நுழையும்போது அல்லது வெளியேறும்போது பாஸ்போர்ட், விசா தேவையில்லை. அந்த வீரர்களுடன் அரசாங்க வாகனத்தில் வரும் குடும்பத்தினருக்கும் இதே சலுகை வழங்கப்படும்.

திபெத்தியர்களுக்கான விதிகள்:
இந்தியாவுக்குள் 1959க்கு பிறகு நுழைந்தும், 2003 மே 30க்கு முன்னர் கட்டுமான அனுமதி (Special Entry Permit) பெற்ற திபெத்தியர்களுக்கும், அதன்பின் அனுமதி பெற்றவர்களுக்கும் இந்த சலுகை பொருந்தும். ஆனால் அவர்கள் பதிவு சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

சிறுபான்மை சமூகத்தினருக்கான விதிகள்:
ஆப்கானிஸ்தான், வங்காளதேசம் மற்றும் பாகிஸ்தான் போன்ற நாடுகளில் மத அடக்குமுறையால் இந்தியாவுக்கு வந்த ஹிந்துக்கள், சிக்கர்கள், பௌத்தர்கள், ஜெயினர்கள், பார்சிகள் மற்றும் கிறிஸ்தவர்கள் இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் விசா, பாஸ்போர்ட் விதிவிலக்கை பெறுவார்கள். 2024 டிசம்பர் 31க்குள் அவர்கள் இந்தியா வந்திருக்க வேண்டும். ஆனால், இலங்கைத் தமிழர்கள் (2015 ஜனவரி 9 வரை இந்தியாவில் புகலிடம் பெற்றவர்கள்) இந்தச் சலுகையில் சேர்க்கப்படவில்லை.

சுருக்கமாக:

  • இந்தியர்கள் நேபாளம், பூடான் செல்ல பாஸ்போர்ட், விசா தேவையில்லை.
  • நேபாளம், பூடான் குடிமக்களுக்கும் இந்தியா நுழைய பாஸ்போர்ட், விசா தேவையில்லை.
  • சீனா, ஹாங்காங், மக்காவ், பாகிஸ்தான் வழி பயணிகளுக்கு விதி பொருந்தாது.
  • இந்திய கடற்படை, நிலப்படை, விமானப்படை வீரர்கள் பாஸ்போர்ட், விசா தேவையில்லை.
  • பாதுகாப்பு படை குடும்பத்தினருக்கும் இதே சலுகை வழங்கப்படுகிறது.
  • 1959–2003 இடையே இந்தியா வந்த திபெத்தியர்கள் பதிவு சான்றிதழுடன் exemption பெறுவர்.
  • மத அடக்குமுறையால் இந்தியா வந்த சிறுபான்மையினருக்கும் (ஆப்கானிஸ்தான், வங்காளதேசம், பாகிஸ்தான்) exemption.
  • இலங்கைத் தமிழர்கள் (2015 ஜனவரி 9 வரை) இதில் சேர்க்கப்படவில்லை.

