யார் இந்த மரியா கொரினா மச்சாடோ? அமைதிக்கான நோபல் பரிசை டிரம்ப் அல்ல, மரியா பெறுகிறார்!

Nobel Peace Prize 2025 Live Updates: 2025ம் ஆண்டிற்கான அமைதிக்கான நோபல் பரிசு வெனிசுலா போராளி மரியா கொரினாவுக்கு வழங்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. அதாவது இந்த ஆண்டு மரியா கொரினா மச்சாடோ அமைதிக்கான நோபல் பரிசைப் பெறுவார். வெனிசுலா மக்களின் ஜனநாயக உரிமைகளை மேம்படுத்துவதற்கும், சர்வாதிகாரத்திலிருந்து ஜனநாயகத்திற்கு ஒரு நியாயமான மற்றும் அமைதியான மாற்றத்தை அடைவதற்கு அவர் நடத்திய போராட்டத்திற்கும் மரியா கொரினா மச்சாடோவின் அயராத உழைப்பிற்காகவும், 2025 ஆம் ஆண்டுக்கான அமைதிக்கான நோபல் பரிசு மரியா கொரினா மச்சாடோவுக்கு வழங்கப்படுகிறது.
யார் இந்த மரியா கொரினா மச்சாடோ?
மரியா கொரினா அக்டோபர் 7, 1967 அன்று வெனிசுலாவின் தலைநகரான கராகஸில் பிறந்தார். அவரது தந்தை ஹென்ரிக் மச்சாடோ ஒரு தொழிலதிபர் மற்றும் அவரது தாயார் கொரினா பாரிகா ஒரு உளவியலாளர். அவர் சிறு வயதிலிருந்தே வெளிப்படையாகப் பேசும் தன்மை கொண்டவர் துணிச்சலானவர் மற்றும் ஒரு நல்ல தலைவராக இருந்தார்.
அவர் ஆண்ட்ரேஸ் பெல்லோ கத்தோலிக்க பல்கலைக்கழகத்தில் தொழில்துறை பொறியியல் பயின்றார், பின்னர் IESA வில் நிதித்துறையில் முதுகலைப் பட்டம் பெற்றார். நல்ல சம்பளம் கிடைக்கும் வேலையைத் தொடர்வதற்கு அல்லது வணிகத்தில் ஈடுபடுவதற்குப் பதிலாக, மோசமடைந்து வரும் வெனிசுலாவின் சூழ்நிலையை குறித்து கவலைக்கொண்ட அவர் தேசிய அரசியலில் நுழைந்தார்.
2002 ஆம் ஆண்டில், தேர்தல்களைக் கண்காணிக்கும் மற்றும் சிவில் உரிமைகளுக்காகப் பணியாற்றும் ஒரு அமைப்பான சுமேட்டை நிறுவினார். இங்குதான் அவரது உண்மையான அரசியல் பயணம் தொடங்கியது. பின்னர் அவர் வென்டே வெனிசுலா என்ற அரசியல் கட்சியை உருவாக்கி நாட்டில் மாற்றத்திற்கான குரலாக மாறினார்.
மரியா கொரினா தனது உறுதிப்பாடு மற்றும் நேர்மையான பிம்பத்திற்காக வெனிசுலாவின் இரும்புப் பெண்மணி என்று அழைக்கப்படுகிறார். முன்னாள் ஜனாதிபதி ஹ்யூகோ சாவேஸ் மற்றும் தற்போதைய தலைவர் நிக்கோலஸ் மதுரோவின் சர்வாதிகார அணுகுமுறைகளை அவர் வெளிப்படையாக எதிர்த்தார். அவர் அச்சுறுத்தல்கள் மற்றும் கைதுகளை எதிர்கொண்டார். ஆனால் அவர் ஒருபோதும் பின்வாங்கவில்லை.
மரியா கொரினா மச்சாடோவுக்கு அமைதிக்கான நோபல் பரிசு:
நோபல் குழு அவருக்கு "ஜனநாயகத்திற்கான போராட்டத்தில் தார்மீக தைரியம் மற்றும் அசைக்க முடியாத தலைமைத்துவத்திற்காக" இந்த பரிசை வழங்கியது. அவரது போராட்டம் வெனிசுலாவில் மட்டுமல்ல, உலகம் முழுவதும் உள்ள மக்களுக்கு உத்வேகம் அளித்துள்ளது. இந்த கௌரவத்துடன், ஆல்ஃபிரட் நோபலின் உருவம் பொறிக்கப்பட்ட தங்கப் பதக்கத்தையும், 11 மில்லியன் ஸ்வீடிஷ் கிரீடங்கள் (தோராயமாக ரூ. 8 கோடி) ரொக்கப் பரிசையும் அவர் பெறுவார். மரியா கொரினா மச்சாடோ வெறும் ஒரு தலைவர் மட்டுமல்ல, வெனிசுலாவில் ஜனநாயகத்தின் மறுபிறப்பை இன்னும் கனவு காணும் நம்பிக்கையின் குரல்.
ஜனாதிபதி டொனால்ட் டிரம்ப் பெயர் இல்லை:
மறுபுறம் இந்த ஆண்டு அமைதிக்கான நோபல் பரிசுக்கு நான் தான் தகுதியானவன் என்று அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் டிரம்ப் மீண்டும் மீண்டும் பொது வெளியில் பேசிவந்த நிலையில், வெனிசுலாவில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மரியா கொரினா மச்சாடோ மீது நோபல் குழு கவனம் செலுத்தி, அவரை தேர்வு செய்தது.
நீண்ட காலமாக அமைதிக்கான நோபல் பரிசைப் பெற ஜனாதிபதி டொனால்ட் டிரம்ப் விரும்பினார். தான் பல போர்களை நிறுத்திவிட்டதாக அவர் வாதிட்டார். இருப்பினும், இந்த முறை மரியா கொரினா அமைதிக்கான நோபல் பரிசுக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார். இதைக்குறித்து ஜனாதிபதி டிரம்ப் இன்னும் பதிலளிக்கவில்லை.
எத்தனை அமெரிக்க ஜனாதிபதிகள் அமைதிக்கான நோபல் பரிசைப் பெற்றுள்ளனர்?
மூன்று அமெரிக்க ஜனாதிபதிகள் அமைதிக்கான நோபல் பரிசை வென்றுள்ளனர்: 1906 இல் தியோடர் ரூஸ்வெல்ட், 1919 இல் உட்ரோ வில்சன் மற்றும் 2009 இல் பராக் ஒபாமா. பதவியில் இருந்து முழுமையாக இரண்டு தசாப்தங்களுக்குப் பிறகு, 2002 இல் ஜிம்மி கார்ட்டர் இந்தப் பரிசை வென்றார். முன்னாள் துணை ஜனாதிபதி அல் கோர் 2007 இல் இந்தப் பரிசைப் பெற்றார்.
மரியா கொரினா மச்சாடோவின் அரசியல் மற்றும் சமூக போராட்டம்:
- துணிச்சலான, நேர்மையான தலைவராக வெளிப்பட்டவர்
- வெனிசுலாவின் இரும்புப் பெண்மணி என்று அழைக்கப்படுகிறார்
- முன்னாள் ஜனாதிபதி ஹ்யூகோ சாவேஸ் மற்றும் தற்போதைய தலைவர் நிக்கோலஸ் மதுரோவின் சர்வாதிகார அணுகுமுறைகளை எதிர்த்தார்
- அச்சுறுத்தல்கள், கைதுகள் மற்றும் தடைகள் எதிர்கொண்டார், ஆனால் ஒருபோதும் பின்வாங்கவில்லை
- ஜனநாயகத்திற்கான போராட்டத்தில் உலகளாவிய மக்களுக்கு உத்வேகமாக செயல்பட்டுள்ளார்
சுருக்கமாக:
2025 ஆம் ஆண்டிற்கான அமைதிக்கான நோபல் பரிசு மரியா கொரினா மச்சாடோவுக்கு வழங்கப்படுவது வெனிசுலாவின் அரசியல் மாற்றத்திற்கான போராட்டத்தின் வெற்றியாகும். இது அமைதியான வழியில் ஜனநாயகத்தை நிலைநாட்டும் முயற்சிகளுக்கு உலகளாவிய அங்கீகாரம் ஆகும். மரியா கொரினா தனது தைரியம், தலைமைத்துவம் மற்றும் உறுதியின் மூலம் வெனிசுலாவிலும், உலகளாவிய அரசியலிலும் ஒரு முக்கிய பாத்திரமாக திகழ்கின்றார்.
